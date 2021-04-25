Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины 16-й раз за годы независимости
Киевское "Динамо", обыграв 25 апреля "Ингулец" со счетом 5:0, досрочно стало чемпионом Украины 2020/2021.
"Динамовцы за три тура до завершения турнира опережают ближайшего преследователя на 13 очков и стали недосягаемыми в чемпионской гонке", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы футбольного клуба.
Отмечается, что это 16-й чемпионский титул "Динамо" в национальном первенстве Украины (рекорд) и 29-й за всю историю. "Бело-синие" также являются рекордсменами по победам в чемпионатах СССР.
После победы в чемпионате Украины 2020/2021 трофейные достижения клуба выглядит так:
- Чемпионат Украины - 16 (рекорд)
- Кубок Украины - 12
- Суперкубок Украины - 9 (рекорд)
- Чемпионат СССР - 13 (рекорд)
- Кубок СССР - 9
- Суперкубок СССР (Кубок сезона) - 3 (рекорд)
- Кубок Кубков - 2
- Суперкубок УЕФА - 1
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С Чемпионством Мой Клуб !!! и спасибо Мистеру !!! .. если честно то я не верил ему что сможет..
Лобан бы плюнул и растер такое достижение....
за 30 лет 16? - кроты не команда их надо переступать и замечать, от тогда ето будет команда, от тогда ето будет Динамо Киев!
и безусловно все понимающих в футболе - на поле хряк
https://censor.net/ru/news/3261889/nardep_opzj_kiva_zavtra_budet_zaschischat_kandidatskuyu_dissertatsiyu
с какого юха ты до меня зацепился, беззубый? - скучно тебе, воскресенье, новостей мало?
с иностранцами ? 16 раз?
Лобан бы плюнул и растер такое достижение....
та ще один
до 11 шо никак?
за 30 лет 16? - кроты не команда их надо переступать и замечать, от тогда ето будет команда, от тогда ето будет Динамо Киев!
По друге, люблю юродивих, на кшталт тебе, котрі розуміють що обісралися, проте все одно у своєму гівні бавляться, наче кацапи.
Проте дійсно набрид вже! Бувай!
в следующий раз тебе захочетсо, шо бы тебя послали? - ето ко мне, всегда казлячим услугам....
а не отбулавить ли тебя? - ну будет два казла - ето уже рояли не играет, скрипун...
А у мене сьогодні --- СВЯТО!!!
Вітання динамівцям !