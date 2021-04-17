"Динамо" минимально обыграло "Шахтер", практически обеспечив себе чемпионство. ФОТОрепортаж
В 22-м туре Favbet Лиги состоялась 190-я в истории встреча двух самых титулованных клубов страны - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".
За пять туров до финиша чемпионата "бело-синие" опережали своего принципиального соперника на 7 очков, и для сохранения шансов на борьбу за чемпионский титул "Шахтеру" необходима была победа на "Олимпийском", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт киевского клуба.
В целом в первые 15 минут мячом преимущественно владел "Шахтер", а киевляне позиционно оборонялись, рассчитывая на быстрые контрвыпады.
Во второй 15-минутке положение дел на поле изменилось. Команда Мирчи Луческу не только стала больше владеть мячом, но и гораздо опаснее действовала в атаке, создавая больше опасных моментов у ворот соперника. У "Шахтера" же игра разладилась.
Итогом активной игры "бело-синих" в атаке стал заработанный пенальти. Андриевский пробил выше ворот, ворвался в штрафную "оранжево-черных". Маркос Антонио, не успевая за динамовцем, толкнул Александра в спину, и Екатерина Монзуль указала на 11 метров.
Пенальти четко исполнил Карлос де Пена, отправив мяч в нижний правый от голкипера угол. Трубин угадал направление удара, но дотянуться не сумел - мяч влетел впритирку со стойкой.
Во втором тайме "Шахтер" так и не сумел создать острые моменты у ворот соперника.
Отметим, что до конца турнира осталось 4 тура. Отставание "Шахтера" от "Динамо" составляет 10 очков. Это значит, что киевляне могут гарантировать себе чемпионство уже в следующем матче.
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//или в третьей 10-минутке
Андриевский пробил выше ворот, ворвался в штрафную "оранжево-черных"...
//тут, чтобы разобраться пришлось видео смотреть