РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11281 посетитель онлайн
Новости Фото
9 400 36

"Динамо" минимально обыграло "Шахтер", практически обеспечив себе чемпионство. ФОТОрепортаж

В 22-м туре Favbet Лиги состоялась 190-я в истории встреча двух самых титулованных клубов страны - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

За пять туров до финиша чемпионата "бело-синие" опережали своего принципиального соперника на 7 очков, и для сохранения шансов на борьбу за чемпионский титул "Шахтеру" необходима была победа на "Олимпийском", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт киевского клуба.

В целом в первые 15 минут мячом преимущественно владел "Шахтер", а киевляне позиционно оборонялись, рассчитывая на быстрые контрвыпады.

Во второй 15-минутке положение дел на поле изменилось. Команда Мирчи Луческу не только стала больше владеть мячом, но и гораздо опаснее действовала в атаке, создавая больше опасных моментов у ворот соперника. У "Шахтера" же игра разладилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отбор на ЧМ-2022: Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с Казахстаном

Итогом активной игры "бело-синих" в атаке стал заработанный пенальти. Андриевский пробил выше ворот, ворвался в штрафную "оранжево-черных". Маркос Антонио, не успевая за динамовцем, толкнул Александра в спину, и Екатерина Монзуль указала на 11 метров.

Пенальти четко исполнил Карлос де Пена, отправив мяч в нижний правый от голкипера угол. Трубин угадал направление удара, но дотянуться не сумел - мяч влетел впритирку со стойкой.

Во втором тайме "Шахтер" так и не сумел создать острые моменты у ворот соперника.

Динамо минимально обыграло Шахтер, практически обеспечив себе чемпионство 01
Фото: ФК "Динамо"
Динамо минимально обыграло Шахтер, практически обеспечив себе чемпионство 02
Фото: ФК "Динамо"

Также читайте: "Динамо" на выезде проиграло испанскому "Вильярреалу" и вылетело из Лиги Европы

Динамо минимально обыграло Шахтер, практически обеспечив себе чемпионство 03
Фото: ФК "Динамо"
Динамо минимально обыграло Шахтер, практически обеспечив себе чемпионство 04
Фото: ФК "Динамо"
Динамо минимально обыграло Шахтер, практически обеспечив себе чемпионство 05
Фото: ФК "Динамо"
Динамо минимально обыграло Шахтер, практически обеспечив себе чемпионство 06
Фото: ФК "Динамо"

Читайте также: "Шахтер" в Киеве проиграл итальянской "Роме" и вылетел из Лиги Европы

Отметим, что до конца турнира осталось 4 тура. Отставание "Шахтера" от "Динамо" составляет 10 очков. Это значит, что киевляне могут гарантировать себе чемпионство уже в следующем матче.

Автор: 

Динамо (789) Киев (25703) футбол (3587) Шахтер (610)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Дивляться мільярдери,власники команд,як бігають мільйонери.
показать весь комментарий
17.04.2021 23:02 Ответить
+9
По норах кроти, по норах!
показать весь комментарий
17.04.2021 23:03 Ответить
+6
война не куда не денется не боись.Динамо Чемпион оле оле оле оле!!!!!надраааааали задницу кротааааам!!!
показать весь комментарий
17.04.2021 23:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивляться мільярдери,власники команд,як бігають мільйонери.
показать весь комментарий
17.04.2021 23:02 Ответить
По норах кроти, по норах!
показать весь комментарий
17.04.2021 23:03 Ответить
А вот если б играли б на бомбас арени то щахир бы пабидил, да и за щото ж нада кормить кормильцев , которые не хотят кормить нахлебников из евра саюза
показать весь комментарий
17.04.2021 23:03 Ответить
Мені київські негри більше пасують, до ахмєтовських зневага. А взагалі - по барабану. Це не український футбол. Це футбол забаганок багатіїв.
показать весь комментарий
18.04.2021 11:23 Ответить
Дуже нудна гра... Кроти по ходу давно вже змирилися з програшем в чемпіонаті, а Динамо не ризикувало і грало по рахунку.
показать весь комментарий
17.04.2021 23:03 Ответить
гляньте на ставки контор и всё станет ясно...
показать весь комментарий
17.04.2021 23:33 Ответить
Про ставки контор - це коли Минай вчора виніс Десну 3:1... От там реально коефіцієнт на виграш Минаю кінський був, а на Динамо і Шахтар коефіцієнти плюс-мінус рівні і низькі!
показать весь комментарий
18.04.2021 10:09 Ответить
чуть не заснув.. лідери хренові
показать весь комментарий
18.04.2021 09:52 Ответить
В мене питаннячко.А чому українські футболісти,не служать на строковій службі? На фото ж вони добре бігають і мають хороше здоров'я
показать весь комментарий
17.04.2021 23:07 Ответить
І ще питаннячко.Чому футболісти не в локдауні?
показать весь комментарий
17.04.2021 23:09 Ответить
Да плевать на футбол! Вот-вот большая война начнётся разразится.
показать весь комментарий
17.04.2021 23:09 Ответить
война не куда не денется не боись.Динамо Чемпион оле оле оле оле!!!!!надраааааали задницу кротааааам!!!
показать весь комментарий
17.04.2021 23:14 Ответить
ничего не будет, успокойтесь даже командующий ВСУ подтвердил
показать весь комментарий
18.04.2021 00:19 Ответить
Гра двох посередніх команд. Не здивований ніхто, що Рома і Вільяреал пройшли наші команди так легко в 1/8 Ліги Європи. Не зрозуміло, чому такий спад Шахтаря, після доволі сильної гри в групі ЛЧ восени... Може Каштру просто втомився?
показать весь комментарий
17.04.2021 23:10 Ответить
я весь пост перечитал , счёт то какой ?
показать весь комментарий
17.04.2021 23:17 Ответить
0-1 , но игра никакая..
показать весь комментарий
17.04.2021 23:29 Ответить
два колхоза полтора часа гавно месили ...
показать весь комментарий
17.04.2021 23:31 Ответить
Во второй 15-минутке положение дел на поле изменилось...

//или в третьей 10-минутке
Андриевский пробил выше ворот, ворвался в штрафную "оранжево-черных"...

//тут, чтобы разобраться пришлось видео смотреть
показать весь комментарий
17.04.2021 23:43 Ответить
Что бы кто не говорил а итоговый расклад в таблице должен быть такой - ДК- чемпион, Шахтер-2, Ворскла-3-я.
показать весь комментарий
18.04.2021 00:43 Ответить
Динамо - шахтёр. Шахтёр - Динамо. И так по кругу. Весь футбол в Украине. Побеждают друг друга поочерёдно
показать весь комментарий
18.04.2021 01:12 Ответить
Футбол это большие деньги. Глянь на Польшу которая лучше живет но нету олигархов поэтому Сборная лучше а клубы хуже! Польза от олигархов ну только футбол!
показать весь комментарий
18.04.2021 06:43 Ответить
Кроты должны жить под землёй!
показать весь комментарий
18.04.2021 01:22 Ответить
чемпионата Украины по футболу не существует... это какое-то подобие ясельной группы детсада...
показать весь комментарий
18.04.2021 06:52 Ответить
Як треба було сплюндрувати наш футбол, шоб я, котрий їздив у 80-ті на усі матчі за 350 км, тепер навіть не знає хто там і кого...
показать весь комментарий
18.04.2021 07:16 Ответить
А я дивився Металіст1925 - Волинь. Там голи шикарні забивали.
показать весь комментарий
18.04.2021 08:33 Ответить
А я дивився Динамо Киев - Утрехт 4:1 1985
показать весь комментарий
18.04.2021 09:51 Ответить
Читаешь коменты и понимаешь:быдла на душу населения у нас не на много меньше,чем в кацапстане
показать весь комментарий
18.04.2021 09:55 Ответить
 
 