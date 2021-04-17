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"Динамо" мінімально обіграло "Шахтар", практично забезпечивши собі чемпіонство. ФОТОрепортаж

У 22-му турі Favbet Ліги відбулася 190-та в історії зустріч двох найтитулованіших клубів країни - київського "Динамо" і донецького "Шахтаря".

За п'ять турів до фінішу чемпіонату "біло-сині" випереджали свого принципового суперника на 7 очок, і для збереження шансів на боротьбу за чемпіонський титул "Шахтарю" потрібна була перемога на "Олімпійському", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт київського клубу.

Загалом у перші 15 хвилин м'ячем переважно володів "Шахтар", а кияни позиційно оборонялися, розраховуючи на швидкі контрвипади.

У другій 15-хвилинці стан справ на полі змінився. Команда Мірчі Луческу не лише стала більше володіти м'ячем, але і набагато небезпечніше діяла в атаці, створюючи більше небезпечних моментів біля воріт суперника. У "Шахтаря" ж гра розладналася.

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Підсумком активної гри "біло-синіх" в атаці став зароблений пенальті. Андрієвський пробив вище воріт, увірвався до штрафного майданчика "оранжево-чорних". Маркос Антоніо, не встигаючи за динамівцем, штовхнув Олександра в спину, і Катерина Монзуль вказала на 11 метрів.

Пенальті чітко виконав Карлос де Пена, відправивши м'яч у нижній правий від голкіпера кут. Трубін вгадав напрямок удару, але дотягнутися не зміг - м'яч влетів впритул зі стійкою.

У другому таймі "Шахтар" так і не зумів створити гострі моменти біля воріт суперника.

Динамо мінімально обіграло Шахтар, практично забезпечивши собі чемпіонство 01
Фото: ФК "Динамо"
Динамо мінімально обіграло Шахтар, практично забезпечивши собі чемпіонство 02
Фото: ФК "Динамо"

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Динамо мінімально обіграло Шахтар, практично забезпечивши собі чемпіонство 03
Фото: ФК "Динамо"
Динамо мінімально обіграло Шахтар, практично забезпечивши собі чемпіонство 04
Фото: ФК "Динамо"
Динамо мінімально обіграло Шахтар, практично забезпечивши собі чемпіонство 05
Фото: ФК "Динамо"
Динамо мінімально обіграло Шахтар, практично забезпечивши собі чемпіонство 06
Фото: ФК "Динамо"

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Зазначимо, що до кінця турніру залишилося 4 тури. Відставання "Шахтаря" від "Динамо" становить 10 очок. Це означає, що кияни можуть гарантувати собі чемпіонство вже в наступному матчі.

Автор: 

Динамо (238) Київ (19683) футбол (1586) Шахтар (176)


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Топ коментарі
+12
Дивляться мільярдери,власники команд,як бігають мільйонери.
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17.04.2021 23:02 Відповісти
+9
По норах кроти, по норах!
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17.04.2021 23:03 Відповісти
+6
война не куда не денется не боись.Динамо Чемпион оле оле оле оле!!!!!надраааааали задницу кротааааам!!!
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17.04.2021 23:14 Відповісти
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Дивляться мільярдери,власники команд,як бігають мільйонери.
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17.04.2021 23:02 Відповісти
По норах кроти, по норах!
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17.04.2021 23:03 Відповісти
А вот если б играли б на бомбас арени то щахир бы пабидил, да и за щото ж нада кормить кормильцев , которые не хотят кормить нахлебников из евра саюза
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17.04.2021 23:03 Відповісти
Мені київські негри більше пасують, до ахмєтовських зневага. А взагалі - по барабану. Це не український футбол. Це футбол забаганок багатіїв.
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18.04.2021 11:23 Відповісти
Дуже нудна гра... Кроти по ходу давно вже змирилися з програшем в чемпіонаті, а Динамо не ризикувало і грало по рахунку.
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17.04.2021 23:03 Відповісти
гляньте на ставки контор и всё станет ясно...
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17.04.2021 23:33 Відповісти
Про ставки контор - це коли Минай вчора виніс Десну 3:1... От там реально коефіцієнт на виграш Минаю кінський був, а на Динамо і Шахтар коефіцієнти плюс-мінус рівні і низькі!
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18.04.2021 10:09 Відповісти
чуть не заснув.. лідери хренові
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18.04.2021 09:52 Відповісти
В мене питаннячко.А чому українські футболісти,не служать на строковій службі? На фото ж вони добре бігають і мають хороше здоров'я
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17.04.2021 23:07 Відповісти
І ще питаннячко.Чому футболісти не в локдауні?
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17.04.2021 23:09 Відповісти
Да плевать на футбол! Вот-вот большая война начнётся разразится.
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17.04.2021 23:09 Відповісти
война не куда не денется не боись.Динамо Чемпион оле оле оле оле!!!!!надраааааали задницу кротааааам!!!
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17.04.2021 23:14 Відповісти
ничего не будет, успокойтесь даже командующий ВСУ подтвердил
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18.04.2021 00:19 Відповісти
Гра двох посередніх команд. Не здивований ніхто, що Рома і Вільяреал пройшли наші команди так легко в 1/8 Ліги Європи. Не зрозуміло, чому такий спад Шахтаря, після доволі сильної гри в групі ЛЧ восени... Може Каштру просто втомився?
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17.04.2021 23:10 Відповісти
я весь пост перечитал , счёт то какой ?
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17.04.2021 23:17 Відповісти
0-1 , но игра никакая..
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17.04.2021 23:29 Відповісти
два колхоза полтора часа гавно месили ...
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17.04.2021 23:31 Відповісти
Во второй 15-минутке положение дел на поле изменилось...

//или в третьей 10-минутке
Андриевский пробил выше ворот, ворвался в штрафную "оранжево-черных"...

//тут, чтобы разобраться пришлось видео смотреть
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17.04.2021 23:43 Відповісти
Что бы кто не говорил а итоговый расклад в таблице должен быть такой - ДК- чемпион, Шахтер-2, Ворскла-3-я.
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18.04.2021 00:43 Відповісти
Динамо - шахтёр. Шахтёр - Динамо. И так по кругу. Весь футбол в Украине. Побеждают друг друга поочерёдно
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18.04.2021 01:12 Відповісти
Футбол это большие деньги. Глянь на Польшу которая лучше живет но нету олигархов поэтому Сборная лучше а клубы хуже! Польза от олигархов ну только футбол!
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18.04.2021 06:43 Відповісти
Кроты должны жить под землёй!
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18.04.2021 01:22 Відповісти
чемпионата Украины по футболу не существует... это какое-то подобие ясельной группы детсада...
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18.04.2021 06:52 Відповісти
Як треба було сплюндрувати наш футбол, шоб я, котрий їздив у 80-ті на усі матчі за 350 км, тепер навіть не знає хто там і кого...
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18.04.2021 07:16 Відповісти
А я дивився Металіст1925 - Волинь. Там голи шикарні забивали.
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18.04.2021 08:33 Відповісти
А я дивився Динамо Киев - Утрехт 4:1 1985
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18.04.2021 09:51 Відповісти
Читаешь коменты и понимаешь:быдла на душу населения у нас не на много меньше,чем в кацапстане
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18.04.2021 09:55 Відповісти
 
 