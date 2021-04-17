"Динамо" мінімально обіграло "Шахтар", практично забезпечивши собі чемпіонство. ФОТОрепортаж

У 22-му турі Favbet Ліги відбулася 190-та в історії зустріч двох найтитулованіших клубів країни - київського "Динамо" і донецького "Шахтаря".

За п'ять турів до фінішу чемпіонату "біло-сині" випереджали свого принципового суперника на 7 очок, і для збереження шансів на боротьбу за чемпіонський титул "Шахтарю" потрібна була перемога на "Олімпійському", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт київського клубу.

Загалом у перші 15 хвилин м'ячем переважно володів "Шахтар", а кияни позиційно оборонялися, розраховуючи на швидкі контрвипади.

У другій 15-хвилинці стан справ на полі змінився. Команда Мірчі Луческу не лише стала більше володіти м'ячем, але і набагато небезпечніше діяла в атаці, створюючи більше небезпечних моментів біля воріт суперника. У "Шахтаря" ж гра розладналася.

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Підсумком активної гри "біло-синіх" в атаці став зароблений пенальті. Андрієвський пробив вище воріт, увірвався до штрафного майданчика "оранжево-чорних". Маркос Антоніо, не встигаючи за динамівцем, штовхнув Олександра в спину, і Катерина Монзуль вказала на 11 метрів.

Пенальті чітко виконав Карлос де Пена, відправивши м'яч у нижній правий від голкіпера кут. Трубін вгадав напрямок удару, але дотягнутися не зміг - м'яч влетів впритул зі стійкою.

У другому таймі "Шахтар" так і не зумів створити гострі моменти біля воріт суперника.

Фото: ФК "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

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Фото: ФК "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

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Зазначимо, що до кінця турніру залишилося 4 тури. Відставання "Шахтаря" від "Динамо" становить 10 очок. Це означає, що кияни можуть гарантувати собі чемпіонство вже в наступному матчі.