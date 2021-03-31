Відбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном
У третьому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України в Києві зіграла внічию 1:1 зі збірною Казахстану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голи забивали: у збірної України - Яремчук (20 хвилина), у Казахстану - Мужиков (59 хвилина).
Нагадуємо, збірна України у двох стартових турах кваліфікації ЧС набрала 2 очки, двічі зігравши внічию 1:1 з Францією і Фінляндією.
В іншому поєдинку групи D в Сараєво збірна Боснії і Герцеговини програла Франції - 0:1.
Турнірне становище: Франція - 7 очок (після 3 ігор), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2),
Наступні матчі у кваліфікації збірна України зіграє 1 вересня з командою Казахстану на виїзді і 4 вересня на столичному НСК "Олімпійський" проти збірної Франції.
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Так хлопці з дівчатами діла не буде.
"Наши львы им покажут..."
Показали ... нам.
Я за справедливість.Якщо в локдаунах мають сидіти,то тільки всі.Включно зі спортсменами і журналістами.Ну хіба що працівники критичної інфраструктури,ні.А спортсмени і журналісти,до критичної інфраструктури відношення не мають.
Нужно писать - "Я з вами не згоден".
Это так, для тех, кто не на "ко".
а ще "випадали" Шапаренко і Михайліченко..
В таких голосовалках в разі невдачі уболівальники відзначають найгіршого, щоб тому було соромно приз отримувати.
Ну мало...
Что дальше?
Україна не слабша за фінів і босняків..
тому маємо шансина стикові матчі...
хоча,якщо виграємо всі матчі,що залишились-маємо шанс і з першого місця..
ех...Степанова би тренером...
23. Трубин, 21. Караваев ( до 87') , 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 5. Сидорчук ( до 67') , 8. Малиновский, 14. Михайличенко Б., 17. Зинченко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко ( до 81') , 19. Мораес Ж. ( до 67')
Замены: 11. Марлос (c 67') , 15. Зубков (c 67')
чорним я виділив тих,кого сьогодні ставити було не варто взагалі...
Ты Павло дебил ватный!
Не расстраивайтесь, всё хорошо, наши лучшие, слава ....
Что нужно писать, чтобы не казаться из московии?
Кстати, дружок, зачем ты московию с большой буквы?
По Фрейду?
и наш футбол не исключение
с казахстаном
ничья
трындец
Словаччина виглядає по грі краще Кацапії...