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Відбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном

Відбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном

У третьому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України в Києві зіграла внічию 1:1 зі збірною Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи забивали: у збірної України - Яремчук (20 хвилина), у Казахстану - Мужиков (59 хвилина).

Нагадуємо, збірна України у двох стартових турах кваліфікації ЧС набрала 2 очки, двічі зігравши внічию 1:1 з Францією і Фінляндією.

В іншому поєдинку групи D в Сараєво збірна Боснії і Герцеговини програла Франції - 0:1.

Читайте також: Відбір на Чемпіонат світу з футболу: Збірна України зіграла внічию із командою Фінляндії

Турнірне становище: Франція - 7 очок (після 3 ігор), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2),

Наступні матчі у кваліфікації збірна України зіграє 1 вересня з командою Казахстану на виїзді і 4 вересня на столичному НСК "Олімпійський" проти збірної Франції.

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1582) футболіст (144)


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Топ коментарі
+28
перед матчем Зеленский поддержал Украину с Казахстаном- человек-катастрофа потверждает свое имя Отбор на ЧМ-22: Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с Казахстаном - Цензор.НЕТ 1383
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31.03.2021 23:47
+18
Картина маслом : "Знов обісрались"
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31.03.2021 23:45
+11
лучше бы молчало чмо зеленое
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31.03.2021 23:52
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С такой игрой нам ничего не светит. Ни с финнами и казахами на их полях. За боснийцев вообще молчу. Но даже в случае чуда, пролетим на стыковых по привычке. Так что Катар все. Будем посмотреть Евро. Хоть туда попали.
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01.04.2021 00:33 Відповісти
про стыковые я пока молчу, стыковые еще нужно заслужить... вон россия за стыковые тоже борется со Словакией и Словенией с переменным успехом, хотя я не хочу ее видеть в Катаре, но как бы не случилось наоборот... про результат и жеребьевку стыковых пока не говорим, там навылет пары
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01.04.2021 00:47 Відповісти
какая будет игра посмотрим, своя игра Украины - реализация! вот что главное
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01.04.2021 00:49 Відповісти
Как говорила лиса,глядя на виноград,да он зеленый...На хрена нам тот Катар?Там женщины ходят в хеджабах,даже на пляже.6 потерянных очков,какой в сраку Катар?На какой минуте нам забили?Вот до этой минуты команда выполняла установки тренера,а потом что то пошло не так...Им бы в футбол играть,а вся команда во главе с капитаном ходит и интервью раздает.
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01.04.2021 07:29 Відповісти
Зинченко класно сыграл, но сегодня тупо мяч не летел в сетку, но всё-равно игра была бомба.
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31.03.2021 23:59 Відповісти
Да, конечно. То мимо ударит, то мячом не попадет.
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01.04.2021 00:01 Відповісти
зубков 100% момент засрав....
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01.04.2021 00:04 Відповісти
Жовто-сині футболісти? Звісно що нічия
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01.04.2021 00:00 Відповісти
Треба так : "жовто сині - футболісти? Ні не чув"
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01.04.2021 00:04 Відповісти
То були жовті вівці за грою.
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01.04.2021 01:38 Відповісти
Показал Мужиков кто мужик а кто баба...
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01.04.2021 00:01 Відповісти
Придурки косолапые
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01.04.2021 00:02 Відповісти
А ДЕ ПІДТРИМКА ЗБІРНОЇ!!!
Так хлопці з дівчатами діла не буде.
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01.04.2021 00:04 Відповісти
Слава Героям!
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01.04.2021 00:08 Відповісти
Підтримка 11 мільйонерів, які не хочуть "вмирати" на полі за честь країни? Я не бачив в цій грі палаючих очей. А була, натомість, гра до забитого м'яча, а коли пустили, то тільки біганина. Це їм ще повезло, що матчі проходили без глядачів. А то б побачив би яка підтримка була б після гри.
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01.04.2021 00:10 Відповісти
Овець підтримують коли стрижуть або ріжуть на шашлик, "Колос" з Ковалівки на два щаблі вищий від тої отари що сьогодні намагалась бігати за Україну.
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01.04.2021 00:25 Відповісти
Ребята играли нормально, а такие дебилы ватные как вы, чемодан вокзал Р....
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01.04.2021 00:30 Відповісти
Рино,ты бы на табло посмотрел,да с кем играли,а так все нормально.Убитых нет,есть 20 раненных в голову.Тренер контужен,но интервью еще промычать может.Как при Королевской...
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01.04.2021 07:33 Відповісти
и вот так шева становится тупым блохином..
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01.04.2021 00:06 Відповісти
2 місце наше як не крути
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01.04.2021 00:07 Відповісти
Боснія хоче у Катар
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01.04.2021 00:15 Відповісти
Меня раздражает предматчевый пафос: "Шевченко ведёт свою команду к триумфу",
"Наши львы им покажут..."
Показали ... нам.

Відбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном - Цензор.НЕТ 2079
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01.04.2021 00:07 Відповісти
Який нафіг футбол може бути при локдаунах? Виходить.що локдауни не для всіх.Одні рубають капусту,а інші мають ставати злиднями.
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01.04.2021 00:08 Відповісти
А чем тебе локдаун не нравится, просто отдыхай себе.
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01.04.2021 00:10 Відповісти
Та можна і відпочивати,але ж гроші потрібні.Ніхто просто так їх мені не дає.

Я за справедливість.Якщо в локдаунах мають сидіти,то тільки всі.Включно зі спортсменами і журналістами.Ну хіба що працівники критичної інфраструктури,ні.А спортсмени і журналісти,до критичної інфраструктури відношення не мають.
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01.04.2021 00:14 Відповісти
Я з вами не згідний.
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01.04.2021 00:16 Відповісти
Ну то нехай буде несправедливість.Одні заробляють великі гроші і дулі в кишенях крутять.А інші ковтають пилюку.Бо вже багато хто став злиднотою від цього локдауну.
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01.04.2021 00:19 Відповісти
Нет такого слова "згідний"!
Нужно писать - "Я з вами не згоден".
Это так, для тех, кто не на "ко".
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01.04.2021 05:08 Відповісти
Може треба, щоб в збірній було менше самозакоханих "зірок", а більше "злих" (на світ, тренера та в т.ч. і на самих себе) "трудяг", готових "на жилах" витягнути результат? Врешті-решт за красиву гру очки не нараховують (і преміальні теж не мають платити, бо це не цирк, де зарплатню платять за трюки). Насамперед тренер має вимагати від гравців ставлення до гри як до важкої виснажливої роботи, після якої не має бути сил навіть доповзти до роздягальні (ті, кого це не влаштовує, мають забути про збірну).
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01.04.2021 00:09 Відповісти
Бред, как такую тупую бредятину можна писать.
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01.04.2021 00:11 Відповісти
Бо я бачив матчі (правда це було дуже давно -- в "золоті часи" київського "Динамо", коли гравці, яких міняли не мали змоги навіть дійти до лави запасних, а просто падали на траву зразу за лінією поля і кількадесят хвилин сиділи, щоб віддихатися). Я пам'ятаю не одноразові переломи у Буряка, Яковенка і Михайличенка (які за це могли сподіватися хіба що на ГаЗ-24 "Волга", а не спорткари), пам'ятаю того ж Михайличенка, який на Олімпіаді затягував м'яч в штрафну, де фінтив не для того, щоб когось обіграти, а щоб отримати по ногах, підставившись на рух захисників, і заробити пенальті. Пам'ятаю СІМ накладених швів на ноги Блохіна після матчу з "Ейндховеном" в 1975-му, який він дограв до фінального свистка. На жаль тої гладіаторської самовіддачі давно вже немає.
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01.04.2021 00:24 Відповісти
Разберитесь со своей головой, то что вы пишите и как мыслите, это полный бред.
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01.04.2021 00:32 Відповісти
зінченко не треба було ставити..
а ще "випадали" Шапаренко і Михайліченко..
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01.04.2021 00:16 Відповісти
Кстати, Зинченко лучший игрок матча, вы такой эксперт как с "говна пуля".
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01.04.2021 00:18 Відповісти
Це за яким показником?
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01.04.2021 00:25 Відповісти
А что ван не понравилось в игре Зинченко?
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01.04.2021 00:28 Відповісти
Багато браку в передачах, багато гри назад і пригальмовування атак, прийом м'яча спиною до воріт, слабкий відбір, непотрібні перетримки м'яча, надмірна кількість спроб індивідуальної гри (м'яч завжди летить набагато швидше, ніж біжить будь-який гравець з м'ячем). Я взагалі прибічник гри в довгий пас -- так важче помилитися (звичайно якщо гравець, якому ти пасуєш, здатен наздогнати м'яч у вільному коридорі ).
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01.04.2021 00:36 Відповісти
ні, він кращий сарказм матчу. Причому за цей сарказм самі кроти і проголосували.

В таких голосовалках в разі невдачі уболівальники відзначають найгіршого, щоб тому було соромно приз отримувати.
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01.04.2021 02:18 Відповісти
Шапаренка треба було ставити на позицію Малиновського чи Зінченка -- ближче до воріт (можливо, взагалі замість когось з них).
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01.04.2021 00:28 Відповісти
І щоб це змінило?
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01.04.2021 00:37 Відповісти
Шапаренко більш технічний за них і більш швидкий: він міг би принаймні обігрувати когось один в один і у ворота влучати -- ось що це змінило б.
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01.04.2021 00:53 Відповісти
І більш виносливиц
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01.04.2021 14:42 Відповісти
Знову ж, як і в матчі з фінами, не впевнений, що проведені заміни посилили гру. Техніка в роботі з м'ячем потрібна не стільки, щоб робити на полі якісь дивовижні трюки, а щоб прості дії виконувати з 200-відсотковою точністю і надійністю.
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01.04.2021 00:13 Відповісти
Мало бути 5-1
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01.04.2021 00:13 Відповісти
И что?
Ну мало...
Что дальше?
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01.04.2021 00:30 Відповісти
нічого..
Україна не слабша за фінів і босняків..
тому маємо шансина стикові матчі...
хоча,якщо виграємо всі матчі,що залишились-маємо шанс і з першого місця..
ех...Степанова би тренером...
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01.04.2021 00:14 Відповісти
Пора продвигать идею бойкота ЧМ вместе с Норвегией, пока не поздно.. Смех сквозь слезы.(с)
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01.04.2021 00:15 Відповісти
Норвегия вон играет и борется, хочет в Катар, ві играла в гостях вчера 1:0 у Черногории
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01.04.2021 00:18 Відповісти
да играют, но это не мешает им продвигать эту идею бойкота..
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01.04.2021 00:28 Відповісти
за этот матч надеюсь весь нефарт использовали,в сентябре надо кумысников минимум в 5-6 мячей укатывать.
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01.04.2021 00:16 Відповісти
и вообще там Германия выдала сенсацию дня,а то и всего отбора
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01.04.2021 00:17 Відповісти
Там Испания недавно проиграла или ничью сыграла каким то днарям.
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01.04.2021 00:20 Відповісти
Вместе с армянами, которые натянули румын!
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01.04.2021 00:29 Відповісти
армяне вообще там лидеры в группе - 9 очков.. едут у Катар))
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01.04.2021 01:14 Відповісти
Мене дивує що коментатор весь матч наполегливо вимагав якусь нашу вівцю назвати левом.
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01.04.2021 00:17 Відповісти
С Францией поднатужились, с Финляндией пукнули, но а с Казахстаном наконец облегчились...
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01.04.2021 00:19 Відповісти
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01.04.2021 08:15 Відповісти
сб. Украины:
23. Трубин, 21. Караваев ( до 87') , 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 5. Сидорчук ( до 67') , 8. Малиновский, 14. Михайличенко Б., 17. Зинченко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко ( до 81') , 19. Мораес Ж. ( до 67')
Замены: 11. Марлос (c 67') , 15. Зубков (c 67')

чорним я виділив тих,кого сьогодні ставити було не варто взагалі...
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01.04.2021 00:21 Відповісти
Потому что их фамилии на "ко" кончаются?
Ты Павло дебил ватный!
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01.04.2021 00:23 Відповісти
Какой же ты тупой...
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01.04.2021 00:29 Відповісти
Такое чувство, что здесь набегли боты Московии.
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01.04.2021 00:21 Відповісти
А что нужно писать в этих случаях?
Не расстраивайтесь, всё хорошо, наши лучшие, слава ....
Что нужно писать, чтобы не казаться из московии?
Кстати, дружок, зачем ты московию с большой буквы?
По Фрейду?
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01.04.2021 00:28 Відповісти
Один ты у нас на "ко".
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01.04.2021 00:40 Відповісти
Очевидно в Катар мы уже не едем... 3 очка за 3 матча, при чем 2 из них домашние. Но у нас еще есть шанс побороться с Казахстаном за 4 строчку в группе. Кто бы мог подумать,что после игры с Францией нас ждет такое позорище ? Стыдно....
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01.04.2021 00:32 Відповісти
президент на инаугурации сказал - во всем стремимся стать, как исландская сборная аматоров футбола...
и наш футбол не исключение
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01.04.2021 00:43 Відповісти
ничья со 122-й командой в рейтинге и плюс играли дома .. это внатуре успех ..
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01.04.2021 00:51 Відповісти
Вірменія чемпіонВідбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном - Цензор.НЕТ 1373
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01.04.2021 00:41 Відповісти
як можна, вона в оон проти україни голосує
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01.04.2021 00:45 Відповісти
кстати, Армения пойдет на стыковые матчи, кому-то повезет...))
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01.04.2021 01:17 Відповісти
Тренер сборной налаживает тактику и связи между игроками. Сборная Украины в этом плане выглядела хорошо, особенно в первом тайме.
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01.04.2021 01:21 Відповісти
Поки сонце зійде роса очі виїсть, такі команди треба перемагати, або знятись з відбору на ЧС.
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01.04.2021 01:33 Відповісти
Да пусть бы она выглядела хуже всех, но выигрывала.
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01.04.2021 08:17 Відповісти
Лучше бы проиграли Франции но забрали свои 6 очков, позор
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01.04.2021 02:43 Відповісти
Я вообще не заметил, в какие моменты Шева руководил сборной? Стоял и орал у кромки? Когда нада замена, итальянец звал игрока и на планшете рассказывал где и как ему играть. Я думаю, Шева там для мебели, а итальянская команда ведет всю работу.
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01.04.2021 07:17 Відповісти
первый раз всадник апокалипсиса пожелал сборной удачи на игре

Відбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном - Цензор.НЕТ 2908

с казахстаном
ничья
трындец
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01.04.2021 07:19 Відповісти
это не стрельба из лука была ? новость не читал, просто подумалось
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01.04.2021 07:43 Відповісти
Головне, щоб "найвеличніший" не взяв участь нашої команди в цьому турнірі під особистий контроль і не "врочив" поздоровленнями.
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01.04.2021 07:43 Відповісти
ото гівно зелене - сиділо, мовчало, мовчало....ні слова з нього не витиснеш, коли наших бійців розстріляли кацапські посіпаки.....а то воно вирішило щось ляпнути, привітати і побажати, ***** апокаліпсу
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01.04.2021 07:44 Відповісти
Я ще після матчу з фінами сказав, що наші можуть програти і казахам. Не програли, але й не виграли. Хто сильніше і вище б'є -той краще грає вже не проходить, навіть команди 1 ліги краще грають. В казахів половина гравців грають в 2 девізіоні кацапської ліги. Такі наші футболісти могутні.
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01.04.2021 08:20 Відповісти
достатньо вибрати гівнотактику на гру.. а ще кілька гравців не на свої місця..І можна добитись звільнення з поста тренера,щоб переїхати в Мілан...
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01.04.2021 11:52 Відповісти
Россия облажалась со Словакией. Так что все не так плохо.
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01.04.2021 10:00 Відповісти
Ні.
Словаччина виглядає по грі краще Кацапії...
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01.04.2021 11:49 Відповісти
Треба при прийнятті у збірну гравцям змінювати призвища. На Поліно, Сук, Дрова, Палка, Дрюк. І буде тоді коментування прикольним і правдивим. Сук навішує на Поліно, Поліно гостру передачу на Дрюка. Дрююююкккк, промазує з відстані 7 метрів.
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01.04.2021 10:08 Відповісти
С Францией был фарт, а тут обратка. По ударам 29-5, по голам 1-1. Это постоянный бич украинской сборной - отбирать очки у именитых и терять с более слабыми.
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01.04.2021 12:18 Відповісти
Та нах вообще это унылое г..о смотреть
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01.04.2021 17:57 Відповісти
Каждая игра это сплошное разочарование, уже матчи практически не смотрю, больше читаю последние новости мира и России https://cn-news.ru/ на сайте всегда можно узнать последние новости не только из мира спорта, но и политики, шоу-бизнеса и других сфер.
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23.04.2021 19:02 Відповісти
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