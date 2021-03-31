Відбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном

У третьому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України в Києві зіграла внічию 1:1 зі збірною Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи забивали: у збірної України - Яремчук (20 хвилина), у Казахстану - Мужиков (59 хвилина).

Нагадуємо, збірна України у двох стартових турах кваліфікації ЧС набрала 2 очки, двічі зігравши внічию 1:1 з Францією і Фінляндією.

В іншому поєдинку групи D в Сараєво збірна Боснії і Герцеговини програла Франції - 0:1.

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Турнірне становище: Франція - 7 очок (після 3 ігор), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2),

Наступні матчі у кваліфікації збірна України зіграє 1 вересня з командою Казахстану на виїзді і 4 вересня на столичному НСК "Олімпійський" проти збірної Франції.