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Київське "Динамо" стало чемпіоном України 16-й раз за роки незалежності

Київське

Київське "Динамо", обігравши 25 квітня "Інгулець" з рахунком 5: 0, достроково стало чемпіоном України 2020/2021.

"Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби футбольного клубу.

Зазначається, що це 16-й чемпіонський титул "Динамо" в національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.

Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення  клубу виглядають так:

- Чемпіонат України - 16 (рекорд)

- Кубок України - 12

- Суперкубок України - 9 (рекорд)

- Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)

- Кубок СРСР - 9

- Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)

- Кубок Кубків - 2

- Суперкубок УЄФА - 1.

Також читайте: "Динамо" мінімально обіграло "Шахтар", практично забезпечивши собі чемпіонство. ФОТОрепортаж

Динамо (238) футбол (1580) чемпіонат (217)


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Топ коментарі
+27
Всіх вболівальників ДК з перемогою!
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25.04.2021 21:05
+25
Київське "Динамо" стало чемпіоном України 16-й раз за роки незалежності - Цензор.НЕТ 4248
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25.04.2021 21:35
+12
Київське "Динамо" стало чемпіоном України 16-й раз за роки незалежності - Цензор.НЕТ 3458
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25.04.2021 21:34
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Всіх вболівальників ДК з перемогою!
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25.04.2021 21:05 Відповісти
Ждём итальянцев у руля Шахтёра
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25.04.2021 21:06 Відповісти
Та коли ж ви українців у складі Бомжів чекатимете...?
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25.04.2021 21:18 Відповісти
Бомжами всегда зенит был. Шахтёр - кроты ))
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25.04.2021 21:21 Відповісти
они убогие, к сожалению
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25.04.2021 21:27 Відповісти
Минай - Чемпион!!! )))
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25.04.2021 21:10 Відповісти
И Чемпионство ДК благодаря только "спотр-наработкам" физрука хацкевича ..
С Чемпионством Мой Клуб !!! и спасибо Мистеру !!! .. если честно то я не верил ему что сможет..
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25.04.2021 21:31 Відповісти
Київське "Динамо" стало чемпіоном України 16-й раз за роки незалежності - Цензор.НЕТ 3458
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25.04.2021 21:34 Відповісти
І Тренер (з великої букви) - Лобановський
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25.04.2021 21:56 Відповісти
хрупкого слева уберите - не динамовец.
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25.04.2021 21:57 Відповісти
Р.Дасаев при Совке был верующим (ходил в мечеть), перед каждым матчем (в сумке вратарей) заносил на поле и целовал Коран... за это у него были большие проблемы с властями...
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26.04.2021 10:56 Відповісти
Київське "Динамо" стало чемпіоном України 16-й раз за роки незалежності - Цензор.НЕТ 4248
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25.04.2021 21:35 Відповісти
2008 рік! Гра зі Спартаком! 4 : 1, як і в кацапії!
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25.04.2021 21:45 Відповісти
с иностранцами ? 16 раз?
Лобан бы плюнул и растер такое достижение....
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25.04.2021 21:36 Відповісти
Коли постійно грають 8, 9 українців, до того ж переважно молодь та вихованці свого клубу, це з іноземцями?
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25.04.2021 21:48 Відповісти
до 11 шо никак?

за 30 лет 16? - кроты не команда их надо переступать и замечать, от тогда ето будет команда, от тогда ето будет Динамо Киев!
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25.04.2021 21:52 Відповісти
Зрозумів, це діагноз! Спілкуйся краще з https://censor.net/ru/user/478094 , котрий відписався нижче. Ходи здоровий, хай щастить.
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25.04.2021 21:58 Відповісти
мабуть в них і телефони кнопочні)))
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25.04.2021 22:29 Відповісти
нет ничего смешнee продвинутых дидов, знающих 3 кнопки на телефоне и азбуку...
и безусловно все понимающих в футболе - на поле хряк
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25.04.2021 23:56 Відповісти
никода не казалось, шо из за таких "зрозумилилих" шустрячков Украина там де есть?
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25.04.2021 22:33 Відповісти
"зрозумилилих" Що за дурь? Не обтяжуй себе відповіддю. Риторичне питання.
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25.04.2021 22:43 Відповісти
между прочим в футбол играют ногами и головой - не языком, футболетец
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25.04.2021 22:45 Відповісти
думал ты умнее - оказалось не, не он, ошибся я....
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25.04.2021 22:35 Відповісти
То порадій за колегу!
https://censor.net/ru/news/3261889/nardep_opzj_kiva_zavtra_budet_zaschischat_kandidatskuyu_dissertatsiyu
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25.04.2021 22:49 Відповісти
спишь и за киву думаешь? - передерни и будешь он.... почти депутанои станешь
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25.04.2021 22:52 Відповісти
назад все таки отпрягаем...
с какого юха ты до меня зацепился, беззубый? - скучно тебе, воскресенье, новостей мало?
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25.04.2021 22:55 Відповісти
Зараз поясню! По перше, не поважаю "експертів",а твої коментарі саме такі, дурнуваті:

с иностранцами ? 16 раз?
Лобан бы плюнул и растер такое достижение....

та ще один


до 11 шо никак?

за 30 лет 16? - кроты не команда их надо переступать и замечать, от тогда ето будет команда, от тогда ето будет Динамо Киев!


По друге, люблю юродивих, на кшталт тебе, котрі розуміють що обісралися, проте все одно у своєму гівні бавляться, наче кацапи.

Проте дійсно набрид вже! Бувай!
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25.04.2021 23:08 Відповісти
штраны отопырь и в туда пояснюй.
в следующий раз тебе захочетсо, шо бы тебя послали? - ето ко мне, всегда казлячим услугам....
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25.04.2021 23:16 Відповісти
Ти взагалі усвідомлюєш яке ти жалюгідне...?
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25.04.2021 23:24 Відповісти
усвидомлюю яке ты величайшее..
а не отбулавить ли тебя? - ну будет два казла - ето уже рояли не играет, скрипун...
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25.04.2021 23:30 Відповісти
Не усвідомлюєш, що й було очікувано... Добраніч кумедне!
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25.04.2021 23:43 Відповісти
толик, ты со мной 18й раз прощаешься, може все таки слиняшь?
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25.04.2021 23:45 Відповісти
дарма ти с дурнями в діалог вступаєш, тим більше під такою новиною! Як казав Марк Твен: Дірень опустить тебе на свій рівень і там задавить досвідом!
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26.04.2021 10:54 Відповісти
не хнычь деда, завтра будешь тут метаться, соплями брызгать и возможно я тебя таки лайкну....
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25.04.2021 22:59 Відповісти
В таком чемпионате могла бы выиграть и сборная чабанов с молдавских кодр..."Динамо" и "Ингулец", этим всё сказано
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25.04.2021 21:47 Відповісти
как тебя на ветку про футбол занесло? ты ж по балету фанатеешь?))
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25.04.2021 22:33 Відповісти
Степанов, ты уже вакцину завёз в Украину ? Если нет, то доедай банан и спускайся с ветки работать, балерун...
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25.04.2021 23:11 Відповісти
Ви можете триндіть пихато,
А у мене сьогодні --- СВЯТО!!!
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25.04.2021 21:48 Відповісти
там сколько украинцев? одни варяги
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25.04.2021 21:49 Відповісти
сразу видно болельщика который следит за командой,не знаешь не трынди))), у ДК сейчас 8-9 украинцев в старте выходит.хотя это клубный футбол,пускай хоть 10 легов выходит главное это результаты,трофеи.
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25.04.2021 22:13 Відповісти
Легионеры это не минус, а плюс . Сейчас НЕ 60-70е годы прошлого столетия .В футбол в Европе играют не паспорта, а профессионалы . НО весь вопрос в качестве приглашаемых в команду иностранцев , а они почему то всегда хуже кротовских . А те именитые и известные ( очень мало) что приглашались в ДК так и НЕ заиграли .Помните -Тремулинас , Кранчар , Алмейда , еще были игрок сб.Нидерландов ( не помню , извините ) , и нап. из сб. Бразилии -Гельерме, который потом уехал в кацапию и начал забивать как и ранее у себя дома
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25.04.2021 22:26 Відповісти
Ленс Джермейн из Нидерландов...кроты єто Ахметов, а Ахметов єто бешеные шальные бабки...а бабки это игроки высокого класса. У Суркиса бабок несопоставимо меньше
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25.04.2021 22:32 Відповісти
Точно .спасибо . Ленс -вспомнил . Кстати действительно хороший игрок .За Эйндховен кажется играл
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25.04.2021 22:35 Відповісти
ну и где они? трофеи с результатaми? - возьму две,,,
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25.04.2021 23:41 Відповісти
ты выглядишь дураком)))
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25.04.2021 22:16 Відповісти
вроде ты....., не?
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25.04.2021 23:42 Відповісти
больше всего рад за членов ультрас ДК подкорленых Палкиным ,пускай и дальше алкашня подзаборная гавкает на Луческу,на фарт.
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25.04.2021 22:15 Відповісти
А ,,вильяреал,, это суперклуб или дворовая команда? Если уже стал суперклуб то разбудите мене и напомните шо онО выиграло в Европе и в своем родном чемпионате ранее?
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25.04.2021 22:15 Відповісти
В Лоллиге кроме барсы и реала никто не выигрывает,ну может раз в 10 лет Атлетико сподобится на чемпионство,так что лалига не показатель
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25.04.2021 22:28 Відповісти
Треба ще виграти Кубок і зрівнятися з Шахтарем, а потім обійти.

Вітання динамівцям !
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26.04.2021 00:22 Відповісти
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26.04.2021 04:32 Відповісти
Только почему все Луческу ругали , не понимаю. Вернее, теперь понимаю
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26.04.2021 05:45 Відповісти
народны деньги в карманах суркисов победили народные деньги в карманах ахметова.
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26.04.2021 08:24 Відповісти
Час дамбаса закінчився. Халявне крадене Ахметовим в українців бабло, куплені судді, мавпи з дебрів Амазонки. Молоді хлопчики - русяві українці, як в добрі часи Великого Лобановського.. та й вже! Вітання Києву!
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26.04.2021 08:26 Відповісти
На безриб'ї і рак риба
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26.04.2021 10:33 Відповісти
 
 