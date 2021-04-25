Київське "Динамо" стало чемпіоном України 16-й раз за роки незалежності
Київське "Динамо", обігравши 25 квітня "Інгулець" з рахунком 5: 0, достроково стало чемпіоном України 2020/2021.
"Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби футбольного клубу.
Зазначається, що це 16-й чемпіонський титул "Динамо" в національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.
Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення клубу виглядають так:
- Чемпіонат України - 16 (рекорд)
- Кубок України - 12
- Суперкубок України - 9 (рекорд)
- Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)
- Кубок СРСР - 9
- Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)
- Кубок Кубків - 2
- Суперкубок УЄФА - 1.
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С Чемпионством Мой Клуб !!! и спасибо Мистеру !!! .. если честно то я не верил ему что сможет..
Лобан бы плюнул и растер такое достижение....
за 30 лет 16? - кроты не команда их надо переступать и замечать, от тогда ето будет команда, от тогда ето будет Динамо Киев!
и безусловно все понимающих в футболе - на поле хряк
https://censor.net/ru/news/3261889/nardep_opzj_kiva_zavtra_budet_zaschischat_kandidatskuyu_dissertatsiyu
с какого юха ты до меня зацепился, беззубый? - скучно тебе, воскресенье, новостей мало?
с иностранцами ? 16 раз?
Лобан бы плюнул и растер такое достижение....
та ще один
до 11 шо никак?
за 30 лет 16? - кроты не команда их надо переступать и замечать, от тогда ето будет команда, от тогда ето будет Динамо Киев!
По друге, люблю юродивих, на кшталт тебе, котрі розуміють що обісралися, проте все одно у своєму гівні бавляться, наче кацапи.
Проте дійсно набрид вже! Бувай!
в следующий раз тебе захочетсо, шо бы тебя послали? - ето ко мне, всегда казлячим услугам....
а не отбулавить ли тебя? - ну будет два казла - ето уже рояли не играет, скрипун...
А у мене сьогодні --- СВЯТО!!!
Вітання динамівцям !