Київське "Динамо" стало чемпіоном України 16-й раз за роки незалежності

Київське "Динамо", обігравши 25 квітня "Інгулець" з рахунком 5: 0, достроково стало чемпіоном України 2020/2021.

"Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби футбольного клубу.

Зазначається, що це 16-й чемпіонський титул "Динамо" в національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.

Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення клубу виглядають так:

- Чемпіонат України - 16 (рекорд)

- Кубок України - 12

- Суперкубок України - 9 (рекорд)

- Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)

- Кубок СРСР - 9

- Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)

- Кубок Кубків - 2

- Суперкубок УЄФА - 1.

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