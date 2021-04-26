Глава МИД Германии Маас сомневается в действенности ужесточения санкций против России
Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что ужесточение санкций в отношении РФ приведет только к ухудшению положения Алексея Навального.
В связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией, заявил он 25 апреля в интервью телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. "Отношения очень плохие, - признал он. - Но они не должны и оставаться такими".
"Суть дипломатии", по словам главы внешнеполитического ведомстве Германии, заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, "а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях". "Это в особенности касается России и конкретно сейчас", - подчеркнул Мас.
Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, и обе стороны уже обсуждают время и место проведения встречи. "В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние, - отметил глава германского МИД, - уж точно не мы, в Европе".
Хайко Маас напомнил, что после противозаконной оккупации Крыма в 2014 году ЕС уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также что европейские санкции были дважды введены за последние недели в связи с отравлением Навального. Глава германской дипломатии высказался против еще более жестких мер, как того требуют, в частности, европарламентарии. Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".
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Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник
За його словами, Норберт Рьоттген став першим впливовим німецьким політиком, який підтримав надання Україні летальноїх зброї.
"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї .
У суботу, 24 квітня, авторитетне німецьке видання Frankfurter Allgemeine повідомило, що Київ просив у Берліна вживані німецькі корвети. Проте джерела видання стверджують, що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.
Пора Германию исключить из переговорного Нормандского процесса
Она только под ногами путается и интригует
ВОТ И ЦЕНА ИХ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ :
«що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас».
желания нет от кацапни отбиваться, Пастора нет и Пороха нет - зато клованов везде и пачками....
Якщо, наприклад, ембарго на нафту і газ - то вони будуть дієвими.
Але ж ви, німчура і макароники - не підете на це...
И на столе у него все что от людей давилось трактором - в избытке
Источник: https://censor.net/ru/n3261894
"Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".
У тибя как с арифметикой?
Т.е. если увеличение санкций приведёт к плохому резкльтату, то их уменьшение - к хорошему?