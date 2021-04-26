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Новости Санкции против России
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Глава МИД Германии Маас сомневается в действенности ужесточения санкций против России

Глава МИД Германии Маас сомневается в действенности ужесточения санкций против России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что ужесточение санкций в отношении РФ приведет только к ухудшению положения Алексея Навального.

В связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией, заявил он 25 апреля в интервью телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. "Отношения очень плохие, - признал он. - Но они не должны и оставаться такими".

"Суть дипломатии", по словам главы внешнеполитического ведомстве Германии, заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, "а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях". "Это в особенности касается России и конкретно сейчас", - подчеркнул Мас.

Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, и обе стороны уже обсуждают время и место проведения встречи. "В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние, - отметил глава германского МИД, - уж точно не мы, в Европе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Маас о стягивании российских войск к границам Украины: На деэскалацию дипломатическими средствами направлены все силы

Хайко Маас напомнил, что после противозаконной оккупации Крыма в 2014 году ЕС уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также что европейские санкции были дважды введены за последние недели в связи с отравлением Навального. Глава германской дипломатии высказался против еще более жестких мер, как того требуют, в частности, европарламентарии. Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".

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россия (95308) санкции (11247) Евросоюз (17052) Маас (213)


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Топ комментарии
+28
Ви курва вже восьмий рік сумніваєтеся ..
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26.04.2021 00:33
+17
Хотел срифмовать но чет не получается .. Поможете !? "Маас - пидо ..."
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26.04.2021 00:31
+17
Надеюсь эти левацкие скотины, финансируемые х*йлом, скоро уйдут в небытие
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26.04.2021 00:35
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Хотел срифмовать но чет не получается .. Поможете !? "Маас - пидо ..."
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26.04.2021 00:31 Ответить
А на "ЕС" рифму сможешь подобрать?
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26.04.2021 00:47 Ответить
смогу: вовочка *******
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26.04.2021 02:04 Ответить
о.. ******** вылез... иди фугу членом на рояле разучивай
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26.04.2021 08:17 Ответить
"ЕС" - вставил вове "херес"
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26.04.2021 08:55 Ответить
Ви курва вже восьмий рік сумніваєтеся ..
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26.04.2021 00:33 Ответить
Это обо што вас так головонькой то приложило, гер маас?
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26.04.2021 00:33 Ответить
Об газову трубоньку...
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26.04.2021 00:42 Ответить
Военное командование Индии заявило о бесполезности российских танков Т-90 против китайских танков

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/26/119811/*******-komandovanie-indii-zayavilo-o-bespoleznosti-rossijskikh-tankov-t-90-protiv-kitajskikh-tankov.shtml
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26.04.2021 00:34 Ответить
Надеюсь эти левацкие скотины, финансируемые х*йлом, скоро уйдут в небытие
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26.04.2021 00:35 Ответить
Проблема не только Франции, но и Германии и всего ЕС .

20 французских генералов предупредили Макрона: Франции угрожают хаос и гражданская война

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/25/119809/20-frantsuzskikh-generalov-predupredili-makrona-frantsii-ugrozhayut-khaos-i-grazhdanskaya-vojna.shtml
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26.04.2021 00:36 Ответить
...это если не вырезать единомоментно всех кацапов во Франции
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26.04.2021 02:06 Ответить
Или хотя бы,если не выслать всех на историческую родину.
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26.04.2021 05:25 Ответить
Розмовляти можно со скаженним ******, як з хворим, але домовлятися? Воно що не скаже-все одно сбреше. Що він, що вся його скотина.
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26.04.2021 00:36 Ответить
Великолепно---браво! Степень лицемерия ---выше не бывает. Санкции не действенны, Гадим Навальному этим---но СП-2 строим как ни в чём не бывало!
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26.04.2021 00:37 Ответить
Член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах німецького Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні летальної зброї
Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник
За його словами, Норберт Рьоттген став першим впливовим німецьким політиком, який підтримав надання Україні летальноїх зброї.
"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї .
У суботу, 24 квітня, авторитетне німецьке видання Frankfurter Allgemeine повідомило, що Київ просив у Берліна вживані німецькі корвети. Проте джерела видання стверджують, що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.


Пора Германию исключить из переговорного Нормандского процесса
Она только под ногами путается и интригует
ВОТ И ЦЕНА ИХ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ :
«що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас».
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26.04.2021 00:38 Ответить
та все есть, София,,, - знаете чего нет?
желания нет от кацапни отбиваться, Пастора нет и Пороха нет - зато клованов везде и пачками....
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26.04.2021 00:48 Ответить
Дивлячись, які санкції.
Якщо, наприклад, ембарго на нафту і газ - то вони будуть дієвими.
Але ж ви, німчура і макароники - не підете на це...
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26.04.2021 00:39 Ответить
Куда мы идём?
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26.04.2021 00:49 Ответить
Вы? В казляндию
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26.04.2021 09:00 Ответить
Для этого надо показать пример. Например ввести эмбарго на эл. энергию с казлостана
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26.04.2021 09:01 Ответить
Чего ещё ожидать от подельников людоедов.
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26.04.2021 00:42 Ответить
Да всякие саміе грозные санкции хлу ни по чем! Народ его голодает а у него на всё хватает...

И на столе у него все что от людей давилось трактором - в избытке
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26.04.2021 00:43 Ответить
птичку жалко..................
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26.04.2021 00:48 Ответить
"Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным"

Источник: https://censor.net/ru/n3261894
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26.04.2021 00:51 Ответить
Фашистские россия и германия снова заключили новый пакт Молотова Риббентропа. Германия не союзник Украины в Нормандском Формате.
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26.04.2021 00:53 Ответить
щось я дуже сумніваюсь, що міністр закордонних справ може оцінити дійєвість економічних санкцій
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26.04.2021 00:55 Ответить
_Т. е. ты принял за чистую монету что он против жестких санкций потому что... мягкие неэффективны? На самом деле это сказано потому что он на стороне людоедов.
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26.04.2021 01:18 Ответить
так, я тупіший за тебе
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26.04.2021 11:18 Ответить
Не, я тупей. Не парься.
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26.04.2021 11:21 Ответить
Министр выражает согласованное решение правящей партии.
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26.04.2021 09:07 Ответить
пасіба, шта абісніл
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26.04.2021 11:19 Ответить
Просто не надо акцентировать на конкретном министре, там половина бундеса - штанмайеры
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26.04.2021 11:23 Ответить
ок, командир, не гнівайтесь!
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26.04.2021 17:29 Ответить
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26.04.2021 18:06 Ответить
Значит хорошие санкции! Будем ужесточать...
Глава МИД Германии Маас сомневается в действенности ужесточения санкций против России - Цензор.НЕТ 2496
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26.04.2021 01:14 Ответить
вбогий слимак.
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26.04.2021 01:37 Ответить
Поки прохання Києва до Берліна про надання озброєнь були марними. Проти постачання зброї Києву виступає, зокрема, глава МЗС Німеччини Гайко Маас https://p.dw.com/p/3sXPx?maca=uk-Twitter-sharing
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26.04.2021 01:39 Ответить
Босс хочет перетереть с Путиным за жизнь. Остальным остается только ждать.
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26.04.2021 02:43 Ответить
була в німців вільна деиократична партія, її лідер, якщо входив коаліцію, то завжди ставав міністром,був поміркований в користь СРСР. Тоді СРСР мала розгалужену систему всяких міжнародних організацій, з розпадом припинилось фінансування і все пішло прахом. А зараз знов теж саме -тільки вітер подує з "востока" і всі МІДи тут як тут, слава царю, бо цар на пенсії буде керувати газом в ФРН, а там щось перепаде.Он австріяки у відкриту беруть гроші як рейху так і в Україні і не заморочуються. Так і цей -завжди за рейх. Намазано. бубочка для проформи хотів корвети. Послали. Вивів цар в чисте поле війська, німцям похер. Нічого на німчурак надіятись фрау Україні у 2008 році відмовила, і цей буде відмовляти.
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26.04.2021 05:33 Ответить
Глянешь на этого мааса-ну чисто петушок.
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26.04.2021 05:41 Ответить
фріци ні разу не спалилися. Вже чекаю заяву від фрау-гітлер заяву такого роду - "задля того аби заставити кацапів поважати міжнародне право нам треба зняти з них санкції і почати засилати їм грошей. І чим раніше знімемо санкції і побільше дамо їм грошей тим швидше вони признають свою провину"
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26.04.2021 06:37 Ответить
Украина, вам, фашистам, подарила более безопасную Европу, уничтожив третий по величине ядерный потенциал, шобы вы посасывали свое пиво вприкуску с сосисками. Так защитите свое благополучие, падлы, и обеспечьте безопасность этой страны, твари неблагодарные!!!
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26.04.2021 07:31 Ответить
Спочатку - СУМНІВИ, що до дієвості сакцій... А потім, а давай поділим Україну... ? Це вже все - БУЛО.. ( Кучма)
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26.04.2021 08:07 Ответить
Глава МИД Германии Маас заявил, сомневается в действенности ужесточения санкций против России... Ощущая в кармане приятную тяжесть и чувствуя запах "газпромовских" долларов...
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26.04.2021 08:17 Ответить
Саме так, жлобливі і тупі німчики і французики знову експерементують, і проходять шлях України 90х ( корупція в валізах).. а експерементують мабудь з селекцією по взрощуванню і укоріненні рускага міра, але не розуміють - він виросте, окріпне, а тоді - звиздець німчикам і французикам жлобливим...
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26.04.2021 08:31 Ответить
Прости Господь этих простигосподи.....
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26.04.2021 08:25 Ответить
тато мааса дуже ******** книгу "тимур і його Ко", тому назвав сина гейко.
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26.04.2021 08:26 Ответить
Германия - самая недружественная, страна для Украины. После Рашки, конечно.
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26.04.2021 08:27 Ответить
Дуже типові російські ім'я чук, гек, гейка, істмат, сопромат...
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26.04.2021 08:30 Ответить
Вбивці зазвичай ********** порозмовляти,вони мовчки не вбивають а тільки в діалозі.Ваш гітлер був оратор і ***** теж любить пургу прогнать.
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26.04.2021 08:33 Ответить
Не те значит санкции.. Скорее даже не так.. Они недостаточные. Отключение от международной платежной системы, эмбарго на покупку нефти и газа, арест счетов , движимого и недвижимого имущества родственников, подставных лиц и прочих связанных с верхушкой Раши , Исключение из всех Европейских ( лучше международных организаций) Сделать Рашу и Путина полностью не " рукопожимаемыми". Дать ПДЧ НАТО Украине и Грузии. Да мало ли еще что. Для начала хотя бы примите решение о сбитом самолете, блокировке Азовского и Черного морей, исключения из ПАСЕ и ОБСЕ.
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26.04.2021 09:24 Ответить
Німці загинули до 1945-46 року, залишилось лише лайно що плювало на їх могили та разом з Хоннекером половину віку зі зразковою педентичністю цілували дупи окупантам . Що з них вимагати, вироджене продажне плем'я. Тьфу на них.
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26.04.2021 10:18 Ответить
А ещё очки надел....
"Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".

У тибя как с арифметикой?
Т.е. если увеличение санкций приведёт к плохому резкльтату, то их уменьшение - к хорошему?
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26.04.2021 11:01 Ответить
ФАШИСТ !!!
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26.04.2021 13:42 Ответить
 
 