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Новини Санкції проти Росії
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Глава МЗС Німеччини Маас сумнівається в дієвості посилення санкцій проти Росії

Глава МЗС Німеччини Маас сумнівається в дієвості посилення санкцій проти Росії

Глава МЗС ФРН Гайко Маас вважає, що посилення санкцій щодо РФ призведе лише до погіршення становища Олексія Навального.

У зв'язку з напруженням у відносинах останнім часом необхідний діалог з Росією, заявив він 25 квітня в інтерв'ю телеканалу ARD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "Відносини дуже погані, - визнав він. - Але вони не мають і залишатися такими".

"Суть дипломатії", за словами глави зовнішньополітичного відомства Німеччини, полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, "а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей у думках". "Це особливо стосується Росії і конкретно зараз", - наголосив Маас.

Він висловив задоволення тим, що російський уряд, напевно, прийняв пропозицію глави Білого дому Джо Байдена про переговори з російським президентом Володимиром Путіним, і обидві сторони вже обговорюють час і місце проведення зустрічі. "Врешті-решт ніхто не може бути зацікавлений у тому, щоб постійні провокації та конфронтації перетворилися на серйозне протистояння, - зазначив глава німецького МЗС, - уже точно не ми, в Європі".

Також читайте: Глава МЗС Німеччини Маас про стягування російських військ до кордонів України: На деескалацію дипломатичними засобами спрямовано всі сили

Гайко Маас нагадав, що після протизаконної окупації Криму в 2014 році ЄС вже запровадив щодо Росії економічні санкції, які продовжуються кожні пів року, а також що європейські санкції були двічі запроваджені протягом останніх тижнів у зв'язку з отруєнням Навального. Глава німецької дипломатії висловився проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарі. Він висловив сумнів у тому, що "дуже жорсткі санкції" щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним: "Я думаю, що це призведе до протилежного".

Автор: 

росія (64871) санкції (11750) Євросоюз (13306) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+28
Ви курва вже восьмий рік сумніваєтеся ..
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26.04.2021 00:33
+17
Хотел срифмовать но чет не получается .. Поможете !? "Маас - пидо ..."
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26.04.2021 00:31
+17
Надеюсь эти левацкие скотины, финансируемые х*йлом, скоро уйдут в небытие
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26.04.2021 00:35
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Хотел срифмовать но чет не получается .. Поможете !? "Маас - пидо ..."
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26.04.2021 00:31 Відповісти
А на "ЕС" рифму сможешь подобрать?
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26.04.2021 00:47 Відповісти
смогу: вовочка *******
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26.04.2021 02:04 Відповісти
о.. ******** вылез... иди фугу членом на рояле разучивай
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26.04.2021 08:17 Відповісти
"ЕС" - вставил вове "херес"
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26.04.2021 08:55 Відповісти
Ви курва вже восьмий рік сумніваєтеся ..
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26.04.2021 00:33 Відповісти
Это обо што вас так головонькой то приложило, гер маас?
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26.04.2021 00:33 Відповісти
Об газову трубоньку...
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26.04.2021 00:42 Відповісти
Военное командование Индии заявило о бесполезности российских танков Т-90 против китайских танков

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/26/119811/*******-komandovanie-indii-zayavilo-o-bespoleznosti-rossijskikh-tankov-t-90-protiv-kitajskikh-tankov.shtml
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26.04.2021 00:34 Відповісти
Надеюсь эти левацкие скотины, финансируемые х*йлом, скоро уйдут в небытие
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26.04.2021 00:35 Відповісти
Проблема не только Франции, но и Германии и всего ЕС .

20 французских генералов предупредили Макрона: Франции угрожают хаос и гражданская война

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/25/119809/20-frantsuzskikh-generalov-predupredili-makrona-frantsii-ugrozhayut-khaos-i-grazhdanskaya-vojna.shtml
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26.04.2021 00:36 Відповісти
...это если не вырезать единомоментно всех кацапов во Франции
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26.04.2021 02:06 Відповісти
Или хотя бы,если не выслать всех на историческую родину.
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26.04.2021 05:25 Відповісти
Розмовляти можно со скаженним ******, як з хворим, але домовлятися? Воно що не скаже-все одно сбреше. Що він, що вся його скотина.
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26.04.2021 00:36 Відповісти
Великолепно---браво! Степень лицемерия ---выше не бывает. Санкции не действенны, Гадим Навальному этим---но СП-2 строим как ни в чём не бывало!
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26.04.2021 00:37 Відповісти
Член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах німецького Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні летальної зброї
Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник
За його словами, Норберт Рьоттген став першим впливовим німецьким політиком, який підтримав надання Україні летальноїх зброї.
"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї .
У суботу, 24 квітня, авторитетне німецьке видання Frankfurter Allgemeine повідомило, що Київ просив у Берліна вживані німецькі корвети. Проте джерела видання стверджують, що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.


Пора Германию исключить из переговорного Нормандского процесса
Она только под ногами путается и интригует
ВОТ И ЦЕНА ИХ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ :
«що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас».
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26.04.2021 00:38 Відповісти
та все есть, София,,, - знаете чего нет?
желания нет от кацапни отбиваться, Пастора нет и Пороха нет - зато клованов везде и пачками....
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26.04.2021 00:48 Відповісти
Дивлячись, які санкції.
Якщо, наприклад, ембарго на нафту і газ - то вони будуть дієвими.
Але ж ви, німчура і макароники - не підете на це...
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26.04.2021 00:39 Відповісти
Куда мы идём?
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26.04.2021 00:49 Відповісти
Вы? В казляндию
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26.04.2021 09:00 Відповісти
Для этого надо показать пример. Например ввести эмбарго на эл. энергию с казлостана
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26.04.2021 09:01 Відповісти
Чего ещё ожидать от подельников людоедов.
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26.04.2021 00:42 Відповісти
Да всякие саміе грозные санкции хлу ни по чем! Народ его голодает а у него на всё хватает...

И на столе у него все что от людей давилось трактором - в избытке
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26.04.2021 00:43 Відповісти
птичку жалко..................
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26.04.2021 00:48 Відповісти
"Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным"

Источник: https://censor.net/ru/n3261894
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26.04.2021 00:51 Відповісти
Фашистские россия и германия снова заключили новый пакт Молотова Риббентропа. Германия не союзник Украины в Нормандском Формате.
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26.04.2021 00:53 Відповісти
щось я дуже сумніваюсь, що міністр закордонних справ може оцінити дійєвість економічних санкцій
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26.04.2021 00:55 Відповісти
_Т. е. ты принял за чистую монету что он против жестких санкций потому что... мягкие неэффективны? На самом деле это сказано потому что он на стороне людоедов.
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26.04.2021 01:18 Відповісти
так, я тупіший за тебе
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26.04.2021 11:18 Відповісти
Не, я тупей. Не парься.
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26.04.2021 11:21 Відповісти
Министр выражает согласованное решение правящей партии.
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26.04.2021 09:07 Відповісти
пасіба, шта абісніл
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26.04.2021 11:19 Відповісти
Просто не надо акцентировать на конкретном министре, там половина бундеса - штанмайеры
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26.04.2021 11:23 Відповісти
ок, командир, не гнівайтесь!
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26.04.2021 17:29 Відповісти
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26.04.2021 18:06 Відповісти
Значит хорошие санкции! Будем ужесточать...
Глава МИД Германии Маас сомневается в действенности ужесточения санкций против России - Цензор.НЕТ 2496
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26.04.2021 01:14 Відповісти
вбогий слимак.
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26.04.2021 01:37 Відповісти
Поки прохання Києва до Берліна про надання озброєнь були марними. Проти постачання зброї Києву виступає, зокрема, глава МЗС Німеччини Гайко Маас https://p.dw.com/p/3sXPx?maca=uk-Twitter-sharing
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26.04.2021 01:39 Відповісти
Босс хочет перетереть с Путиным за жизнь. Остальным остается только ждать.
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26.04.2021 02:43 Відповісти
була в німців вільна деиократична партія, її лідер, якщо входив коаліцію, то завжди ставав міністром,був поміркований в користь СРСР. Тоді СРСР мала розгалужену систему всяких міжнародних організацій, з розпадом припинилось фінансування і все пішло прахом. А зараз знов теж саме -тільки вітер подує з "востока" і всі МІДи тут як тут, слава царю, бо цар на пенсії буде керувати газом в ФРН, а там щось перепаде.Он австріяки у відкриту беруть гроші як рейху так і в Україні і не заморочуються. Так і цей -завжди за рейх. Намазано. бубочка для проформи хотів корвети. Послали. Вивів цар в чисте поле війська, німцям похер. Нічого на німчурак надіятись фрау Україні у 2008 році відмовила, і цей буде відмовляти.
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26.04.2021 05:33 Відповісти
Глянешь на этого мааса-ну чисто петушок.
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26.04.2021 05:41 Відповісти
фріци ні разу не спалилися. Вже чекаю заяву від фрау-гітлер заяву такого роду - "задля того аби заставити кацапів поважати міжнародне право нам треба зняти з них санкції і почати засилати їм грошей. І чим раніше знімемо санкції і побільше дамо їм грошей тим швидше вони признають свою провину"
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26.04.2021 06:37 Відповісти
Украина, вам, фашистам, подарила более безопасную Европу, уничтожив третий по величине ядерный потенциал, шобы вы посасывали свое пиво вприкуску с сосисками. Так защитите свое благополучие, падлы, и обеспечьте безопасность этой страны, твари неблагодарные!!!
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26.04.2021 07:31 Відповісти
Спочатку - СУМНІВИ, що до дієвості сакцій... А потім, а давай поділим Україну... ? Це вже все - БУЛО.. ( Кучма)
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26.04.2021 08:07 Відповісти
Глава МИД Германии Маас заявил, сомневается в действенности ужесточения санкций против России... Ощущая в кармане приятную тяжесть и чувствуя запах "газпромовских" долларов...
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26.04.2021 08:17 Відповісти
Саме так, жлобливі і тупі німчики і французики знову експерементують, і проходять шлях України 90х ( корупція в валізах).. а експерементують мабудь з селекцією по взрощуванню і укоріненні рускага міра, але не розуміють - він виросте, окріпне, а тоді - звиздець німчикам і французикам жлобливим...
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26.04.2021 08:31 Відповісти
Прости Господь этих простигосподи.....
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26.04.2021 08:25 Відповісти
тато мааса дуже ******** книгу "тимур і його Ко", тому назвав сина гейко.
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26.04.2021 08:26 Відповісти
Германия - самая недружественная, страна для Украины. После Рашки, конечно.
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26.04.2021 08:27 Відповісти
Дуже типові російські ім'я чук, гек, гейка, істмат, сопромат...
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26.04.2021 08:30 Відповісти
Вбивці зазвичай ********** порозмовляти,вони мовчки не вбивають а тільки в діалозі.Ваш гітлер був оратор і ***** теж любить пургу прогнать.
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26.04.2021 08:33 Відповісти
Не те значит санкции.. Скорее даже не так.. Они недостаточные. Отключение от международной платежной системы, эмбарго на покупку нефти и газа, арест счетов , движимого и недвижимого имущества родственников, подставных лиц и прочих связанных с верхушкой Раши , Исключение из всех Европейских ( лучше международных организаций) Сделать Рашу и Путина полностью не " рукопожимаемыми". Дать ПДЧ НАТО Украине и Грузии. Да мало ли еще что. Для начала хотя бы примите решение о сбитом самолете, блокировке Азовского и Черного морей, исключения из ПАСЕ и ОБСЕ.
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26.04.2021 09:24 Відповісти
Німці загинули до 1945-46 року, залишилось лише лайно що плювало на їх могили та разом з Хоннекером половину віку зі зразковою педентичністю цілували дупи окупантам . Що з них вимагати, вироджене продажне плем'я. Тьфу на них.
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26.04.2021 10:18 Відповісти
А ещё очки надел....
"Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".

У тибя как с арифметикой?
Т.е. если увеличение санкций приведёт к плохому резкльтату, то их уменьшение - к хорошему?
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26.04.2021 11:01 Відповісти
ФАШИСТ !!!
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26.04.2021 13:42 Відповісти
 
 