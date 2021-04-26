Глава МЗС Німеччини Маас сумнівається в дієвості посилення санкцій проти Росії

Глава МЗС ФРН Гайко Маас вважає, що посилення санкцій щодо РФ призведе лише до погіршення становища Олексія Навального.

У зв'язку з напруженням у відносинах останнім часом необхідний діалог з Росією, заявив він 25 квітня в інтерв'ю телеканалу ARD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "Відносини дуже погані, - визнав він. - Але вони не мають і залишатися такими".

"Суть дипломатії", за словами глави зовнішньополітичного відомства Німеччини, полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, "а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей у думках". "Це особливо стосується Росії і конкретно зараз", - наголосив Маас.

Він висловив задоволення тим, що російський уряд, напевно, прийняв пропозицію глави Білого дому Джо Байдена про переговори з російським президентом Володимиром Путіним, і обидві сторони вже обговорюють час і місце проведення зустрічі. "Врешті-решт ніхто не може бути зацікавлений у тому, щоб постійні провокації та конфронтації перетворилися на серйозне протистояння, - зазначив глава німецького МЗС, - уже точно не ми, в Європі".

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Гайко Маас нагадав, що після протизаконної окупації Криму в 2014 році ЄС вже запровадив щодо Росії економічні санкції, які продовжуються кожні пів року, а також що європейські санкції були двічі запроваджені протягом останніх тижнів у зв'язку з отруєнням Навального. Глава німецької дипломатії висловився проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарі. Він висловив сумнів у тому, що "дуже жорсткі санкції" щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним: "Я думаю, що це призведе до протилежного".