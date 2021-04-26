Глава МЗС Німеччини Маас сумнівається в дієвості посилення санкцій проти Росії
Глава МЗС ФРН Гайко Маас вважає, що посилення санкцій щодо РФ призведе лише до погіршення становища Олексія Навального.
У зв'язку з напруженням у відносинах останнім часом необхідний діалог з Росією, заявив він 25 квітня в інтерв'ю телеканалу ARD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "Відносини дуже погані, - визнав він. - Але вони не мають і залишатися такими".
"Суть дипломатії", за словами глави зовнішньополітичного відомства Німеччини, полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, "а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей у думках". "Це особливо стосується Росії і конкретно зараз", - наголосив Маас.
Він висловив задоволення тим, що російський уряд, напевно, прийняв пропозицію глави Білого дому Джо Байдена про переговори з російським президентом Володимиром Путіним, і обидві сторони вже обговорюють час і місце проведення зустрічі. "Врешті-решт ніхто не може бути зацікавлений у тому, щоб постійні провокації та конфронтації перетворилися на серйозне протистояння, - зазначив глава німецького МЗС, - уже точно не ми, в Європі".
Гайко Маас нагадав, що після протизаконної окупації Криму в 2014 році ЄС вже запровадив щодо Росії економічні санкції, які продовжуються кожні пів року, а також що європейські санкції були двічі запроваджені протягом останніх тижнів у зв'язку з отруєнням Навального. Глава німецької дипломатії висловився проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарі. Він висловив сумнів у тому, що "дуже жорсткі санкції" щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним: "Я думаю, що це призведе до протилежного".
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Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник
За його словами, Норберт Рьоттген став першим впливовим німецьким політиком, який підтримав надання Україні летальноїх зброї.
"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї .
У суботу, 24 квітня, авторитетне німецьке видання Frankfurter Allgemeine повідомило, що Київ просив у Берліна вживані німецькі корвети. Проте джерела видання стверджують, що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.
Пора Германию исключить из переговорного Нормандского процесса
Она только под ногами путается и интригует
ВОТ И ЦЕНА ИХ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ :
«що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас».
желания нет от кацапни отбиваться, Пастора нет и Пороха нет - зато клованов везде и пачками....
Якщо, наприклад, ембарго на нафту і газ - то вони будуть дієвими.
Але ж ви, німчура і макароники - не підете на це...
И на столе у него все что от людей давилось трактором - в избытке
Источник: https://censor.net/ru/n3261894
"Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".
У тибя как с арифметикой?
Т.е. если увеличение санкций приведёт к плохому резкльтату, то их уменьшение - к хорошему?