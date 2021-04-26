РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10181 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 953 12

Сегодня активно обсуждается назначение спецпредставителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе, - Ермак

Сегодня активно обсуждается назначение спецпредставителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе, - Ермак

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Liga.net.

Отвечая на вопрос журналиста, чем именно США могут помочь Украине в завершении войны на Донбассе, Ермак отметил, что речь идет о двухпартийной поддержке и о выходе отношений США и Украины на новый качественный уровень: "Именно сейчас, когда Украина нуждается в поддержке".

По его словам, также обсуждается более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере и "плюс поддержка США получения Украиной ПДЧ".

"Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оставляют за собой право введения дополнительных санкций в отношении РФ, - Псаки

Ермак добавил, что сегодняшняя администрация хорошо знает Украину.

"Тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро", - подчеркнул он.

США (26336) Ермак Андрей (1253)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Без тебя гнида обойдутся.
показать весь комментарий
26.04.2021 09:38
+7
Лицемерное прокацапленное ничтожество.
показать весь комментарий
26.04.2021 09:42
+5
Можно вернуть Курта Волкера
показать весь комментарий
26.04.2021 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без тебя гнида обойдутся.
показать весь комментарий
26.04.2021 09:38 Ответить
Лицемерное прокацапленное ничтожество.
показать весь комментарий
26.04.2021 09:42 Ответить
Можно вернуть Курта Волкера
показать весь комментарий
26.04.2021 09:45 Ответить
да, Єрмило пнеться проти шерсті щоб тільки не було кіна, всі розуміють про яке кіно йдеться.
поки що йому вдається.
показать весь комментарий
26.04.2021 09:46 Ответить
То есть самим ,оказывается,слабо без явной сдачи интересов страны,подонки?
показать весь комментарий
26.04.2021 09:47 Ответить
Этого дерьмака слушать себя не уважать, и войну за год закончили и всех пленных обменяли. И тарифы поснижали. Короче хавайте 73 % имбецилов ( лапша специально для вас)
показать весь комментарий
26.04.2021 09:48 Ответить
Теперь мы знаем какую мелодию клоун настукивал членом на рояле:
"солнечному миру - да, да, да !"
показать весь комментарий
26.04.2021 09:54 Ответить
Ну что ты, войну закончили за часы ещё при Пете!
показать весь комментарий
26.04.2021 12:51 Ответить
Taк ваша банда ещё до выборов чётко объяснила лохоторату что "Порох наживается на войне", и что как только клоун въедет на Банковую, война тут же закончится. А теперь, оказывается, кто-то другой наживается на войне, причём этот другой такой сильный что он сильнее всей вашей квартальной шайки, и справиться с ним могут только американцы.
"Шош ты, фраер, сдал назад ?" (С)
показать весь комментарий
26.04.2021 09:53 Ответить
Риба гниє з голови. Але тут і гнити нема чому. Хто пригрів до себе цих єрмаків, татарових, бенедіктову і т д ? Зе все життя був клоуном. Надії декотрих що з клоуна виросте Державник не справдилися...
показать весь комментарий
26.04.2021 09:59 Ответить
Без дерьмака, ніяк. Всюди встроме свого п'ятака.
показать весь комментарий
26.04.2021 10:48 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1386614251754868736 1 ч

"Сегодня активно обсуждается назначение спецпредставителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе, - Ермак" Ермак повторяет Арестовича двухдневной давности. Ложь. Манипуляции. Такого спецпредставителя от США никогда не было и его назначение никто не обсуждает
показать весь комментарий
26.04.2021 14:18 Ответить
 
 