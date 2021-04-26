Сегодня активно обсуждается назначение спецпредставителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе, - Ермак

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Liga.net.

Отвечая на вопрос журналиста, чем именно США могут помочь Украине в завершении войны на Донбассе, Ермак отметил, что речь идет о двухпартийной поддержке и о выходе отношений США и Украины на новый качественный уровень: "Именно сейчас, когда Украина нуждается в поддержке".

По его словам, также обсуждается более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере и "плюс поддержка США получения Украиной ПДЧ".

"Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной", - сказал он.

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Ермак добавил, что сегодняшняя администрация хорошо знает Украину.

"Тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро", - подчеркнул он.