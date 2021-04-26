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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні активно обговорюється призначення спецпредставника США щодо врегулювання і припинення війни на Донбасі, - Єрмак

Сьогодні активно обговорюється призначення спецпредставника США щодо врегулювання і припинення війни на Донбасі, - Єрмак

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання і припинення війни на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

Відповідаючи на запитання журналіста, чому саме США можуть допомогти Україні в завершенні війни на Донбасі, Єрмак зазначив, що йдеться про двопартійну підтримку і про вихід відносин США та України на новий якісний рівень: "Саме зараз, коли Україна потребує підтримки".

За його словами, також обговорюється більш тісна співпраця у військово-оборонній сфері і "плюс підтримка США набуття Україною ПДЧ".

"Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з'явилася. Також обговорюється зближення нашої позиції і більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною", - сказав він.

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Єрмак додав, що сьогоднішня адміністрація добре знає Україну.

"Тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути ухвалено достатньо швидко", - підкреслив він.

Автор: 

США (22417) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+13
Без тебя гнида обойдутся.
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26.04.2021 09:38
+7
Лицемерное прокацапленное ничтожество.
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26.04.2021 09:42
+5
Можно вернуть Курта Волкера
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26.04.2021 09:45
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Без тебя гнида обойдутся.
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26.04.2021 09:38 Відповісти
Лицемерное прокацапленное ничтожество.
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26.04.2021 09:42 Відповісти
Можно вернуть Курта Волкера
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26.04.2021 09:45 Відповісти
да, Єрмило пнеться проти шерсті щоб тільки не було кіна, всі розуміють про яке кіно йдеться.
поки що йому вдається.
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26.04.2021 09:46 Відповісти
То есть самим ,оказывается,слабо без явной сдачи интересов страны,подонки?
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26.04.2021 09:47 Відповісти
Этого дерьмака слушать себя не уважать, и войну за год закончили и всех пленных обменяли. И тарифы поснижали. Короче хавайте 73 % имбецилов ( лапша специально для вас)
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26.04.2021 09:48 Відповісти
Теперь мы знаем какую мелодию клоун настукивал членом на рояле:
"солнечному миру - да, да, да !"
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26.04.2021 09:54 Відповісти
Ну что ты, войну закончили за часы ещё при Пете!
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26.04.2021 12:51 Відповісти
Taк ваша банда ещё до выборов чётко объяснила лохоторату что "Порох наживается на войне", и что как только клоун въедет на Банковую, война тут же закончится. А теперь, оказывается, кто-то другой наживается на войне, причём этот другой такой сильный что он сильнее всей вашей квартальной шайки, и справиться с ним могут только американцы.
"Шош ты, фраер, сдал назад ?" (С)
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26.04.2021 09:53 Відповісти
Риба гниє з голови. Але тут і гнити нема чому. Хто пригрів до себе цих єрмаків, татарових, бенедіктову і т д ? Зе все життя був клоуном. Надії декотрих що з клоуна виросте Державник не справдилися...
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26.04.2021 09:59 Відповісти
Без дерьмака, ніяк. Всюди встроме свого п'ятака.
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26.04.2021 10:48 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1386614251754868736 1 ч

"Сегодня активно обсуждается назначение спецпредставителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе, - Ермак" Ермак повторяет Арестовича двухдневной давности. Ложь. Манипуляции. Такого спецпредставителя от США никогда не было и его назначение никто не обсуждает
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26.04.2021 14:18 Відповісти
 
 