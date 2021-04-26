Сьогодні активно обговорюється призначення спецпредставника США щодо врегулювання і припинення війни на Донбасі, - Єрмак

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання і припинення війни на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

Відповідаючи на запитання журналіста, чому саме США можуть допомогти Україні в завершенні війни на Донбасі, Єрмак зазначив, що йдеться про двопартійну підтримку і про вихід відносин США та України на новий якісний рівень: "Саме зараз, коли Україна потребує підтримки".

За його словами, також обговорюється більш тісна співпраця у військово-оборонній сфері і "плюс підтримка США набуття Україною ПДЧ".

"Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з'явилася. Також обговорюється зближення нашої позиції і більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною", - сказав він.

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Єрмак додав, що сьогоднішня адміністрація добре знає Україну.

"Тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути ухвалено достатньо швидко", - підкреслив він.