Глава правительства Польши Моравецкий срочно созывает экстренное заседание премьеров Вышеградской группы из-за агрессии РФ

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в понедельник созывает экстренное заседание в онлайн-режиме премьеров стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в деле агрессивных действий России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"В рамках Польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня на 13 часов (по киевскому времени) созывает экстренное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси, сотрудничества Вышеградской группы в укреплении безопасности в регионе", - написал Шинковский вель Сенк.

Как сообщалось, в последние недели продолжается дипломатическая война между Россией и странами Запада. В частности, российских дипломатов за действия, противоречащие дипломатическому статусу, в течение последних дней выдворили США, Чехия, Польша, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Россия ответила зеркальными шагами, объявляя персонами нон грата дипломатов из этих стран.

В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручает Генеральному штабу РФ и командующим войск вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша полностью поддерживает действия Чехии в отношении РФ, - Дуда