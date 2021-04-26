Глава правительства Польши Моравецкий срочно созывает экстренное заседание премьеров Вышеградской группы из-за агрессии РФ
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в понедельник созывает экстренное заседание в онлайн-режиме премьеров стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в деле агрессивных действий России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
"В рамках Польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня на 13 часов (по киевскому времени) созывает экстренное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси, сотрудничества Вышеградской группы в укреплении безопасности в регионе", - написал Шинковский вель Сенк.
Как сообщалось, в последние недели продолжается дипломатическая война между Россией и странами Запада. В частности, российских дипломатов за действия, противоречащие дипломатическому статусу, в течение последних дней выдворили США, Чехия, Польша, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Россия ответила зеркальными шагами, объявляя персонами нон грата дипломатов из этих стран.
В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручает Генеральному штабу РФ и командующим войск вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.
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Право россиян производить взрывы на территориях других стран должно быть записано в Конституции. Чтобы власти этих стран не спекулировали этим для введения новых санкций.
В новости об этом ни слова...
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