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Новости Агрессия России против Украины
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Глава правительства Польши Моравецкий срочно созывает экстренное заседание премьеров Вышеградской группы из-за агрессии РФ

Глава правительства Польши Моравецкий срочно созывает экстренное заседание премьеров Вышеградской группы из-за агрессии РФ

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в понедельник созывает экстренное заседание в онлайн-режиме премьеров стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в деле агрессивных действий России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"В рамках Польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня на 13 часов (по киевскому времени) созывает экстренное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси, сотрудничества Вышеградской группы в укреплении безопасности в регионе", - написал Шинковский вель Сенк.

Как сообщалось, в последние недели продолжается дипломатическая война между Россией и странами Запада. В частности, российских дипломатов за действия, противоречащие дипломатическому статусу, в течение последних дней выдворили США, Чехия, Польша, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Россия ответила зеркальными шагами, объявляя персонами нон грата дипломатов из этих стран.

В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручает Генеральному штабу РФ и командующим войск вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша полностью поддерживает действия Чехии в отношении РФ, - Дуда

Венгрия (1926) Польша (8390) россия (95326) Словакия (974) Чехия (1698) Вышеградская четверка (85) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+19
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя роза @Anakoyher
Право россиян производить взрывы на территориях других стран должно быть записано в Конституции. Чтобы власти этих стран не спекулировали этим для введения новых санкций.
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26.04.2021 10:06
+9
Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 9912
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26.04.2021 10:15
+8
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 6727
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26.04.2021 10:17
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https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя роза @Anakoyher
Право россиян производить взрывы на территориях других стран должно быть записано в Конституции. Чтобы власти этих стран не спекулировали этим для введения новых санкций.
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26.04.2021 10:06 Ответить
Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 9912
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26.04.2021 10:15 Ответить
это ***** или транс?
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26.04.2021 10:23 Ответить
это рюзьге... ********* то есть.
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26.04.2021 12:15 Ответить
Спасибо, блеванул.
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26.04.2021 10:35 Ответить
Маасковію чмирять всі кому не ліньки.
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26.04.2021 10:12 Ответить
мадьяры ж вроде шмурдяк "спутник" признали лучшим в мире. чё они там будут делать? рассказывать о том, шо это не парашники виноваты?
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26.04.2021 10:14 Ответить
А чому ця ініціатива, не від шмаркля з України... ?
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26.04.2021 10:15 Ответить
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 6727
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26.04.2021 10:17 Ответить
Да помню, когда Валоденька купался в моге, у него постоянно вісела зєлєная сомпля, іди сюда я тебє витгу мегзость под носом, дааа какааа газніцааа - овечал он мне т. Соні із Адєсси, і ліхо слізивал йой язиком.. тогда я і поняла - єто вєлікй юмогіст гастєт...
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26.04.2021 10:39 Ответить
Он шо, эстонец?
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26.04.2021 10:15 Ответить
Московиты пытаются на полгода закрыть Черное море, нанося экономический ущерб нашим странам, видимо это главная причина экстренного заседания.
В новости об этом ни слова...
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26.04.2021 10:24 Ответить
А що - Росія напала на Польщу???
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26.04.2021 10:25 Ответить
На суідню країну,андруша.
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26.04.2021 10:30 Ответить
Тебе даже коцапская блевотина лайкнула😂🌷
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26.04.2021 10:42 Ответить
Ну а чего удрал ублюдок?😂🌷
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26.04.2021 11:50 Ответить
Глава уряду Польщі Моравецький терміново скликає екстрене засідання прем'єрів Вишеградської групи через агресію РФ - Цензор.НЕТ 5074
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26.04.2021 10:31 Ответить
паРаша.
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26.04.2021 12:23 Ответить
от венгрии будет непосредственно директор ФСБ паРашы? или все таки его венгерский уполномоченный представитель?
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26.04.2021 10:33 Ответить
Солонин жжёт.Вопросы на которые нет ответов у москалей
Катынь-2. Почему Ту-154 с президентом Польши разбился под Смоленском ?

https://youtu.be/cAEAI_CO9e0
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26.04.2021 10:34 Ответить
по любому спросит зачем достреливали выживших в трагедии
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26.04.2021 11:49 Ответить
 
 