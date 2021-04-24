Польша полностью поддерживает действия Чехии в отношении РФ, - Дуда

Действия властей Чехии по выдворению дипломатов Российской Федерации из страны "полностью понятны".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире Polsat News заявил президент Польши Дуда.

"Реакция чешской власти на РФ полностью понятна. Ни одна страна, которая себя уважает, не может согласиться с тем, чтобы спецслужбы другой страны носились по стране и предпринимали действия, которые сложно не признать террористическими", — подчеркнул Дуда.

Он отметил, что Россия в 2008 году атаковала Грузию, в 2014 году - Украина и сейчас все время демонстрирует "проявления имперских амбиций". Он добавил, что Россия также "расталкивает всех на Ближнем Востоке и Сирии".

Дуда подчеркнул, что Россия сейчас осуществляет "демонстрацию силы".

По его словам, быстрая переброска российских войск к границам Украины мобилизует союзников по НАТО, чтобы они также начали проводить такие действия и сокращать время реагирования в случае агрессии.

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Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.