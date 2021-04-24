Польща повністю підтримує дії Чехії щодо РФ, - Дуда

Дії влади Чехії щодо видворення дипломатів Російської Федерації із країни "цілком зрозумілі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі Polsat News заявив президент Польщі Дуда.

"Реакція чеської влади на РФ повністю зрозуміла. Жодна країна, яка себе поважає, не може погодитися з тим, щоб спецслужби іншої країни носилися країною і робили дії, які важко не визнати терористичними", - підкреслив Дуда.

Він зазначив, що Росія у 2008 році атакувала Грузію, у 2014 році - Україну і зараз увесь час демонструє "прояви імперських амбіцій". Він додав, що Росія також "розштовхує всіх на Близькому Сході і в Сирії".

Дуда наголосив, що Росія зараз здійснює "демонстрацію сили".

За його словами, швидке перекидання російських військ до кордонів України мобілізує союзників по НАТО, щоб вони також почали проводити такі дії і скорочувати час реагування в разі агресії.

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.