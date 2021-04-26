Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное"
Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что в истории с провалом операции по задержанию группы ЧВК Вагнера многие "пытались выдать желаемое за действительное".
Об этом Ермак заявил в интервью ЛигаБизнесИнформ, отвечая на вопрос о том, правда ли, что он без объяснения причины отменил интервью с журналистом-расследователем Bellingcat Христо Грозевым и комментировал ли кто-то от ОП предстоящее расследование о "вагнеровцах", передает Цензор.НЕТ.
"Вы можете вспомнить реакцию самого Христо Грозева на то, что публиковалось и озвучивалось. Он заявил, что видит много спекуляций в украинских медиа. И обратил внимание на то, что было много неправды, фальшивой информации, того, что называется wishful thinking. То есть многие люди пытались выдать желаемое за действительное. Вряд ли можно что-то добавить к такой реакции Грозева. И вряд ли могут быть уместны какие-либо комментарии, когда фантазий и банальной агитации наших политических оппонентов настолько больше, чем фактов", - заявил Ермак.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Посадити х.йло в калюжу.
2. Перевірити наявність кротів у вищих органах влади.
Другий результат США отримали позитивний - кроти є у вищих органах влади.
І з цих причин далі деталювати вам щось нема сенсу. Все-одно перекрутите обидва; і саме ти намагаєшся викрутити.
NNN, Таня кайф, Митенька вы часом не знаете?
Уважаешь?
Это он себе?
Хам притягнув у владу донбасят
Пєтік притягнув у владу рошен
Зєля притягнув у владу 95-й квартал
*
Кого притягне наступний гарант КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ???
Чомусь мені здається наступним гарантом буде співаючий ректор ПОПЛАВОК.
Только уроды типа венедиктовой не будут видеть еще целых 3 года из-за дурацкого закона о выборах раз в 5 лет.
Точняк. Потому что Ермак сразу соврал, что никакой операции вобще не было и все это выдумки врагов ЗЕ, а каналы Коломоя, Ахметова и Медведчука понесли эту славную весть в люди.