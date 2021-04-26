Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что в истории с провалом операции по задержанию группы ЧВК Вагнера многие "пытались выдать желаемое за действительное".

Об этом Ермак заявил в интервью ЛигаБизнесИнформ, отвечая на вопрос о том, правда ли, что он без объяснения причины отменил интервью с журналистом-расследователем Bellingcat Христо Грозевым и комментировал ли кто-то от ОП предстоящее расследование о "вагнеровцах", передает Цензор.НЕТ.

"Вы можете вспомнить реакцию самого Христо Грозева на то, что публиковалось и озвучивалось. Он заявил, что видит много спекуляций в украинских медиа. И обратил внимание на то, что было много неправды, фальшивой информации, того, что называется wishful thinking. То есть многие люди пытались выдать желаемое за действительное. Вряд ли можно что-то добавить к такой реакции Грозева. И вряд ли могут быть уместны какие-либо комментарии, когда фантазий и банальной агитации наших политических оппонентов настолько больше, чем фактов", - заявил Ермак.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.