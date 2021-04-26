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Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное"

Ермак о деле

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что в истории с провалом операции по задержанию группы ЧВК Вагнера многие "пытались выдать желаемое за действительное".

Об этом Ермак заявил в интервью ЛигаБизнесИнформ, отвечая на вопрос о том, правда ли, что он без объяснения причины отменил интервью с журналистом-расследователем Bellingcat Христо Грозевым и комментировал ли кто-то от ОП предстоящее расследование о "вагнеровцах", передает Цензор.НЕТ.

"Вы можете вспомнить реакцию самого Христо Грозева на то, что публиковалось и озвучивалось. Он заявил, что видит много спекуляций в украинских медиа. И обратил внимание на то, что было много неправды, фальшивой информации, того, что называется wishful thinking. То есть многие люди пытались выдать желаемое за действительное. Вряд ли можно что-то добавить к такой реакции Грозева. И вряд ли могут быть уместны какие-либо комментарии, когда фантазий и банальной агитации наших политических оппонентов настолько больше, чем фактов", - заявил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грозев: На завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев, привязываться к конкретным датам нельзя

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1253) Офис Президента (1793) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+34
Ты, Елдак, подожди. Выйдет фильм расследование тогда вместе с зелибобай посмеетсь
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26.04.2021 10:05
+17
Кто его спрашивает? Ермак простой гребаный завхоз!! Просто завхозззз!!! А лезит везде, предатель, коррупционер!!!
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26.04.2021 10:12
+16
Цю дату ватно- пліснявий гордон в пірамідці побачив. Яким боком Bellingcat до неї?
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26.04.2021 10:09
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Ты, Елдак, подожди. Выйдет фильм расследование тогда вместе с зелибобай посмеетсь
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26.04.2021 10:05 Ответить
Цю дату ватно- пліснявий гордон в пірамідці побачив. Яким боком Bellingcat до неї?
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26.04.2021 10:09 Ответить
Пірамідку прикупили? Ну, ну
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26.04.2021 10:17 Ответить
Значит появляются новые факты и фильм, уж точно будет правдивым!
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26.04.2021 10:34 Ответить
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26.04.2021 10:16 Ответить
Уже создатель фильма сказал, что вы тут все ожидаете конкретных фамилий, но фильм, вот это все - не про это , не стоит возлагать больших надежд. Видать Гроздеву уже или забашляли или напугшали. Песня вся, песня кончилася.
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26.04.2021 10:11 Ответить
Коли є гівно, то все одно воно колись випливе на поверхню, такий закон природи.
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26.04.2021 10:16 Ответить
Стопудово! Именно поэтому этого фильма уже не увидит НИКТО и НИКОГДА!
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26.04.2021 12:57 Ответить
Скорее всего за тот фильм уже нормально отлистали реформаторы. Фильм бы уже вышел если бы там было все норм, а так переносят и переносят
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26.04.2021 10:14 Ответить
Но ведь можно взять деньги и все равно выпустить фильм, сказать шо не тот файл на ютуб залили, чисто перепутали
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26.04.2021 10:16 Ответить
Именно поэтому этот фильм НИКОГДА не выйдет!
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26.04.2021 12:58 Ответить
Блін, я офігіваю від реакції суспільства на роздумування якогось завгоспа. 😁 Теж мені авторитет громадської думки. 😊 Це як завгосп дядя Фєдя будле ділитися своїми думками про інвестиційну політику якоїсь інвестиційної компанії, де про його існування згвдують тоді, коли у туалеті закінчується папір.
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26.04.2021 10:27 Ответить
у елдака больше власти чем у зебила. зеля токо бумаги подписывая, не читая, за что потом и ответит
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26.04.2021 10:30 Ответить
Так то воно так. Але це і суспільство почасти винувате. По-перше, тому, що обрало Зєлю президентом і по-друге, що підносить Єрмака, цитуючи його писанину і бздури, наче державного діяча.
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26.04.2021 11:56 Ответить
Как Вы думаете, возможно ли, что зетвари подкупили Грозева, и теперь этот фильм выйдет с двухмесячным опозданием после анонса и с немного другим сюжетом?
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26.04.2021 10:36 Ответить
Все может быть. Криворожская мафия могла и пригрозить расправой
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26.04.2021 10:39 Ответить
😁
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26.04.2021 13:07 Ответить
Конечно так и было. Ведь порохоботикам так хочеться хоть какие-то подтверждения своему звездежу.
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26.04.2021 12:06 Ответить
Педробобики распереживались - зрада не складывается 😁
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26.04.2021 13:14 Ответить
Если, по-вашему, Грязева можно подкупить, то почему вы ждёте выхода его расследования? Ведь хорошему журналисту гораздо важнее его честное имя, чем деньги. В этом деле столько нестыковок , что даже пирамидка гордона выглядит более правдоподобно
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26.04.2021 13:19 Ответить
он считает себя не меньше крон принца со шваброй ой же убогий дегенерат из синагоги Козак погонялово твое Ермак в досье ФСБ и да смотри когда тебя повесят или растсреляют ты считай что с тобой- это выдаваемое желаемое за реальность...
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26.04.2021 11:14 Ответить
Этот фильм уже не выйдет НИКОГДА!
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26.04.2021 12:54 Ответить
З1 апреля
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26.04.2021 13:20 Ответить
Самі ж дискредитували цей фільм.
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26.04.2021 10:07 Ответить
Сам про себе на підсвідомому рівні.
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26.04.2021 10:07 Ответить
Ермачок-дурачок... вставай на високий СТАРТ, бо трохи запізнешся і горе буде... ; )
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26.04.2021 10:09 Ответить
Кто его спрашивает? Ермак простой гребаный завхоз!! Просто завхозззз!!! А лезит везде, предатель, коррупционер!!!
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26.04.2021 10:12 Ответить
Не простой . а смотрящий за зелей
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26.04.2021 11:05 Ответить
ты смотри! закукарекал петушок. премьеру перенесли на осень....Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное" - Цензор.НЕТ 9902
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26.04.2021 10:12 Ответить
Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное" - Цензор.НЕТ 6664
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26.04.2021 10:12 Ответить
...підкрався непомітно.
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26.04.2021 10:17 Ответить
його в 2019 році президентом вибрали.
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26.04.2021 10:21 Ответить
Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное" - Цензор.НЕТ 972
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26.04.2021 10:13 Ответить
Операція з вагнеровцями була запущена спецслужбами США щоб отримати дві вигоди
1. Посадити х.йло в калюжу.
2. Перевірити наявність кротів у вищих органах влади.
Другий результат США отримали позитивний - кроти є у вищих органах влади.
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26.04.2021 10:13 Ответить
Интересно что Порошенко заявлял что будучи президентом он эту операцию инициировал. А вы пишите что США пытались его разоблачить. Как то противоречиво у вас с фактами.
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26.04.2021 10:31 Ответить
😁👍
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26.04.2021 13:55 Ответить
По-перше, ви всі, брехливі зебіли, розставляйте правильно дати, без властивих вам маніпуляцій. Порох не ініціював, а дав "добро" для нашої розвідки восени 2018 року. А коли до операції підключилися американці і турки, по-друге - поки що жодних повідомлень в ЗМІ не було. Вірогідно - лише на етапі, коли вже можна було показати проміжні результати; а це, вірогідно, сталось після "зміни караулу на Банковій".
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26.04.2021 15:07 Ответить
Дал добро для нашей разведки это запретил эту операцию? Не информации что присоединились турки и американцы, но в начале диалога пост пишет совсем другое. Так кто и для чего проводил операцию по вашему, вы не согласны с начальным постом или согласны? Или вы просто брехливий зебил и отрабатываете методичку?
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26.04.2021 15:28 Ответить
зебіл, причому жирний зебіл - це саме ти, відовідно до мого кондуїту зебілів на цьому форумі. А от https://censor.net/ru/user/411780 - зебіл простий, можливо, **********.
І з цих причин далі деталювати вам щось нема сенсу. Все-одно перекрутите обидва; і саме ти намагаєшся викрутити.
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26.04.2021 16:11 Ответить
Это ваша вся зебильная логика и факты? Конечно что можно детализировать если все это ваши выдумки без привязки к фактам. Появиться что логичное по фактам и без истерик пишите, а так не занимайтесь глупостями.
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26.04.2021 16:25 Ответить
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26.04.2021 10:13 Ответить
Поченму завхоз Зели ттак волнуется по поводу операции по Вагнеровцам, он же завхоз, он не может иметь доступа к гос тайне и не мог сливатть ничего даже при всем желании.
NNN, Таня кайф, Митенька вы часом не знаете?
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26.04.2021 10:14 Ответить
А чего ты забульбенил их с заглавной буквы?
Уважаешь?
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26.04.2021 10:18 Ответить
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26.04.2021 10:26 Ответить
То то вас, зебилов, нагнали на ветку из ничего. То операция была или нет, бо дЕрьмак раньше говорил, что не было ничего, а теперь, что было но на пол шишки
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26.04.2021 10:20 Ответить
Поэтому зебени сцат комиссию создавать?
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26.04.2021 10:22 Ответить
Гидко дивитись та слухати це лайно...
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26.04.2021 10:16 Ответить
...що поробиш, інше теж не краще.
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26.04.2021 10:19 Ответить
дерьмак наглеет с каждым днем все больше и больше, ведет себя откровенно нагло и цинично , потому что ощущает свою безнаказанность, срет на головы украинцам и издевается с нас. Почитайте хотя бы отзывы тут- ай ай, будет тебе типа ермак беда, дурачок. НИЧЕГО ЕМУ НЕ БУДЕТ.Потому , как наше быдлонаселение, наш мудрий 73 % нарид, давно в мыслях раздвинул булки и ждет *****. Ошейник раба всегда легче доспехов воина. Они нам всем остальным глотку перегрызут за свой ошейник, за право лизать сапог лаптеногим и и радоваться совему хитрому хозяину, который больший всех украл их собственных денег
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26.04.2021 10:16 Ответить
Aгент "Козырь" сочиняет очередную отмазку, надеясь в итоге таки избежать статьи 111.
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26.04.2021 10:18 Ответить
Зеленський має абсолютну владу в Україні. Єрмак має абсолютну владу над Зеленським. Країною керує людина, яка не має на це право. Це називається просто - узурпація влади.
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26.04.2021 10:19 Ответить
зеля не имеет ни капли власти, он просто бумаги подписывает, даже не читая, за что потом и ответит. У него в заднем проходе находится не только одна рука Игара Валерача, я уже задолбался это повторять
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26.04.2021 10:25 Ответить
Формально Принижень прибрав всю владу, але сам вже нічого не вирішує - він нікчемне проксі, від імені якого рішення приймають "центрьі принятія решеній", як висловився філософ-травесті О.Арестович.
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26.04.2021 11:07 Ответить
Ты так осведомлен о количестве рук там, твоя наверняка одна из них😁
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26.04.2021 13:59 Ответить
"Многие люди пытались выдать желаемое за действительное"


Это он себе?
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26.04.2021 10:22 Ответить
Ющер притягнув у владу любих друзів
Хам притягнув у владу донбасят
Пєтік притягнув у владу рошен
Зєля притягнув у владу 95-й квартал
*
Кого притягне наступний гарант КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ???
Чомусь мені здається наступним гарантом буде співаючий ректор ПОПЛАВОК.
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26.04.2021 10:24 Ответить
У него есть тоже желание - замять действительность.
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26.04.2021 10:24 Ответить
Taкое впечатление что из-под этой банды кто-то вышиб табуретку, и теперь они просто не знают что делать.
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26.04.2021 10:26 Ответить
То есть пшик.
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26.04.2021 10:27 Ответить
Вы судите по невышедшему фильму по оценке дерьмака? Неудивительно что голосовали за осла.
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26.04.2021 11:06 Ответить
То створіть ТСК по цій справі ...
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26.04.2021 10:29 Ответить
Семиты снова выпрашивают погромы,а их все нет.
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26.04.2021 10:29 Ответить
Лично я и без фильма этого ФСБшника насквозь вижу.
Только уроды типа венедиктовой не будут видеть еще целых 3 года из-за дурацкого закона о выборах раз в 5 лет.
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26.04.2021 10:33 Ответить
Хотел заспамить тебя, козломордый, но кто-то опередил.
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26.04.2021 11:11 Ответить
Eрмак - не разведка и не контрразведка, а иностранный агент влияния.
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26.04.2021 10:52 Ответить
Єрмак про справу "вагнерівців": "Багато людей намагалися видати бажане за дійсне" - Цензор.НЕТ 2948
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26.04.2021 10:54 Ответить
да мне насрать и на тебя и на твои знания о кацапской гестапе....
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26.04.2021 10:56 Ответить
Кацап, путін *****!-це все що тобі треба знати.
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26.04.2021 10:58 Ответить
Шо оно лепит!
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26.04.2021 10:37 Ответить
Єрмак про справу "вагнерівців": "Багато людей намагалися видати бажане за дійсне" - Цензор.НЕТ 5337
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26.04.2021 10:45 Ответить
что "желаемое", что "действительное"? группа убийц-вагнеровцев сьехалась в минск, имела на руках билеты, готова была сесть на самолет и лететь.... в Украину, зраднык слил операцию, вагнеровцев взяли в белоруси и отдали на свободу назад в кацапию... что здесь "желаемое" что "действительное"? чмо мелет этот зраднык ермоша?? выгораживает себя???
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26.04.2021 11:06 Ответить
Опять Дерьмак в глаза ссыт и какает на головы зебилам 🤦🙄🤔😠
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26.04.2021 11:07 Ответить
Увы, и заложникам зебилов тоже.
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26.04.2021 11:13 Ответить
Схоже терпець уривається)). Весь досвідчений світ знає, що для досягнення максимального ефекту від сатисфакції, то спочатку "треба лити воду", а добивати сухими фактами. Якось так))
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26.04.2021 11:09 Ответить
Пізнувато кротяка.Навіть кури знають хто ти. Незабаром прийдеться відповідати, не такий ти вже кріпкий цап, обикновенна розмазня, яку осли і барани занесли на високий щабель влади. Але це все тимчасово і відповідати прийдеться.
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26.04.2021 11:09 Ответить
Шпігун та зрадник висловлює думку на здійснину ним зраду.
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26.04.2021 11:21 Ответить
спочатку у відставку а потім видно буде
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26.04.2021 11:33 Ответить
Вы можете вспомнить реакцию самого Христо Грозева на то, что публиковалось и озвучивалось. Он заявил, что видит много спекуляций в украинских медиа.

Точняк. Потому что Ермак сразу соврал, что никакой операции вобще не было и все это выдумки врагов ЗЕ, а каналы Коломоя, Ахметова и Медведчука понесли эту славную весть в люди.
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26.04.2021 11:40 Ответить
Таки непонятно - Ермак агент или не агент?
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26.04.2021 11:44 Ответить
Да, агент, компании Ив Роше!
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26.04.2021 14:03 Ответить
 
 