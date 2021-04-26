Єрмак про справу "вагнерівців": "Багато людей намагалися видати бажане за дійсне"
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що в історії з провалом операції із затримання групи ПВК Вагнера багато хто "намагався видати бажане за дійсне".
Про це Єрмак заявив в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, відповідаючи на запитання про те, чи правда, що він без пояснення причини скасував інтерв'ю з журналістом-розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим і чи коментував хтось від ОП майбутнє розслідування про "вагнерівців", передає Цензор.НЕТ .
"Ви можете пригадати реакцію самого Христо Грозєва на те, що публікувалося і озвучувалося. Він заявив, що бачить багато спекуляцій в українських медіа. І звернув увагу на те, що було багато неправди, фальшивої інформації, того, що називається wishful thinking. Тобто багато людей намагалися видати бажане за дійсне. Навряд чи можна щось додати до такої реакції Грозєва. І навряд чи можуть бути доречні будь-які коментарі, коли фантазій і банальної агітації наших політичних опонентів настільки більше, ніж фактів", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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1. Посадити х.йло в калюжу.
2. Перевірити наявність кротів у вищих органах влади.
Другий результат США отримали позитивний - кроти є у вищих органах влади.
І з цих причин далі деталювати вам щось нема сенсу. Все-одно перекрутите обидва; і саме ти намагаєшся викрутити.
NNN, Таня кайф, Митенька вы часом не знаете?
Уважаешь?
Это он себе?
Хам притягнув у владу донбасят
Пєтік притягнув у владу рошен
Зєля притягнув у владу 95-й квартал
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Кого притягне наступний гарант КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ???
Чомусь мені здається наступним гарантом буде співаючий ректор ПОПЛАВОК.
Только уроды типа венедиктовой не будут видеть еще целых 3 года из-за дурацкого закона о выборах раз в 5 лет.
Точняк. Потому что Ермак сразу соврал, что никакой операции вобще не было и все это выдумки врагов ЗЕ, а каналы Коломоя, Ахметова и Медведчука понесли эту славную весть в люди.