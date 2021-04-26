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Єрмак про справу "вагнерівців": "Багато людей намагалися видати бажане за дійсне"

Єрмак про справу

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що в історії з провалом операції із затримання групи ПВК Вагнера багато хто "намагався видати бажане за дійсне".

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, відповідаючи на запитання про те, чи правда, що він без пояснення причини скасував інтерв'ю з журналістом-розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим і чи коментував хтось від ОП майбутнє розслідування про "вагнерівців", передає Цензор.НЕТ .

"Ви можете пригадати реакцію самого Христо Грозєва на те, що публікувалося і озвучувалося. Він заявив, що бачить багато спекуляцій в українських медіа. І звернув увагу на те, що було багато неправди, фальшивої інформації, того, що називається wishful thinking. Тобто багато людей намагалися видати бажане за дійсне. Навряд чи можна щось додати до такої реакції Грозєва. І навряд чи можуть бути доречні будь-які коментарі, коли фантазій і банальної агітації наших політичних опонентів настільки більше, ніж фактів", - заявив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грозєв: На завершення роботи над фільмом про "вагнерівців" потрібно ще кілька місяців, прив'язуватися до конкретних дат не можна

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1365) Офіс Президента (2018) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+34
Ты, Елдак, подожди. Выйдет фильм расследование тогда вместе с зелибобай посмеетсь
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26.04.2021 10:05
+17
Кто его спрашивает? Ермак простой гребаный завхоз!! Просто завхозззз!!! А лезит везде, предатель, коррупционер!!!
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26.04.2021 10:12
+16
Цю дату ватно- пліснявий гордон в пірамідці побачив. Яким боком Bellingcat до неї?
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26.04.2021 10:09
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Ты, Елдак, подожди. Выйдет фильм расследование тогда вместе с зелибобай посмеетсь
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26.04.2021 10:05 Відповісти
Цю дату ватно- пліснявий гордон в пірамідці побачив. Яким боком Bellingcat до неї?
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26.04.2021 10:09 Відповісти
Пірамідку прикупили? Ну, ну
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26.04.2021 10:17 Відповісти
Значит появляются новые факты и фильм, уж точно будет правдивым!
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26.04.2021 10:34 Відповісти
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26.04.2021 10:16 Відповісти
Уже создатель фильма сказал, что вы тут все ожидаете конкретных фамилий, но фильм, вот это все - не про это , не стоит возлагать больших надежд. Видать Гроздеву уже или забашляли или напугшали. Песня вся, песня кончилася.
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26.04.2021 10:11 Відповісти
Коли є гівно, то все одно воно колись випливе на поверхню, такий закон природи.
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26.04.2021 10:16 Відповісти
Стопудово! Именно поэтому этого фильма уже не увидит НИКТО и НИКОГДА!
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26.04.2021 12:57 Відповісти
Скорее всего за тот фильм уже нормально отлистали реформаторы. Фильм бы уже вышел если бы там было все норм, а так переносят и переносят
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26.04.2021 10:14 Відповісти
Но ведь можно взять деньги и все равно выпустить фильм, сказать шо не тот файл на ютуб залили, чисто перепутали
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26.04.2021 10:16 Відповісти
Именно поэтому этот фильм НИКОГДА не выйдет!
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26.04.2021 12:58 Відповісти
Блін, я офігіваю від реакції суспільства на роздумування якогось завгоспа. 😁 Теж мені авторитет громадської думки. 😊 Це як завгосп дядя Фєдя будле ділитися своїми думками про інвестиційну політику якоїсь інвестиційної компанії, де про його існування згвдують тоді, коли у туалеті закінчується папір.
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26.04.2021 10:27 Відповісти
у елдака больше власти чем у зебила. зеля токо бумаги подписывая, не читая, за что потом и ответит
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26.04.2021 10:30 Відповісти
Так то воно так. Але це і суспільство почасти винувате. По-перше, тому, що обрало Зєлю президентом і по-друге, що підносить Єрмака, цитуючи його писанину і бздури, наче державного діяча.
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26.04.2021 11:56 Відповісти
Как Вы думаете, возможно ли, что зетвари подкупили Грозева, и теперь этот фильм выйдет с двухмесячным опозданием после анонса и с немного другим сюжетом?
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26.04.2021 10:36 Відповісти
Все может быть. Криворожская мафия могла и пригрозить расправой
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26.04.2021 10:39 Відповісти
😁
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26.04.2021 13:07 Відповісти
Конечно так и было. Ведь порохоботикам так хочеться хоть какие-то подтверждения своему звездежу.
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26.04.2021 12:06 Відповісти
Педробобики распереживались - зрада не складывается 😁
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26.04.2021 13:14 Відповісти
Если, по-вашему, Грязева можно подкупить, то почему вы ждёте выхода его расследования? Ведь хорошему журналисту гораздо важнее его честное имя, чем деньги. В этом деле столько нестыковок , что даже пирамидка гордона выглядит более правдоподобно
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26.04.2021 13:19 Відповісти
он считает себя не меньше крон принца со шваброй ой же убогий дегенерат из синагоги Козак погонялово твое Ермак в досье ФСБ и да смотри когда тебя повесят или растсреляют ты считай что с тобой- это выдаваемое желаемое за реальность...
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26.04.2021 11:14 Відповісти
Этот фильм уже не выйдет НИКОГДА!
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26.04.2021 12:54 Відповісти
З1 апреля
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26.04.2021 13:20 Відповісти
Самі ж дискредитували цей фільм.
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26.04.2021 10:07 Відповісти
Сам про себе на підсвідомому рівні.
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26.04.2021 10:07 Відповісти
Ермачок-дурачок... вставай на високий СТАРТ, бо трохи запізнешся і горе буде... ; )
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26.04.2021 10:09 Відповісти
Кто его спрашивает? Ермак простой гребаный завхоз!! Просто завхозззз!!! А лезит везде, предатель, коррупционер!!!
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26.04.2021 10:12 Відповісти
Не простой . а смотрящий за зелей
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26.04.2021 11:05 Відповісти
ты смотри! закукарекал петушок. премьеру перенесли на осень....Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное" - Цензор.НЕТ 9902
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26.04.2021 10:12 Відповісти
Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное" - Цензор.НЕТ 6664
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26.04.2021 10:12 Відповісти
...підкрався непомітно.
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26.04.2021 10:17 Відповісти
його в 2019 році президентом вибрали.
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26.04.2021 10:21 Відповісти
Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное" - Цензор.НЕТ 972
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26.04.2021 10:13 Відповісти
Операція з вагнеровцями була запущена спецслужбами США щоб отримати дві вигоди
1. Посадити х.йло в калюжу.
2. Перевірити наявність кротів у вищих органах влади.
Другий результат США отримали позитивний - кроти є у вищих органах влади.
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26.04.2021 10:13 Відповісти
Интересно что Порошенко заявлял что будучи президентом он эту операцию инициировал. А вы пишите что США пытались его разоблачить. Как то противоречиво у вас с фактами.
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26.04.2021 10:31 Відповісти
😁👍
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26.04.2021 13:55 Відповісти
По-перше, ви всі, брехливі зебіли, розставляйте правильно дати, без властивих вам маніпуляцій. Порох не ініціював, а дав "добро" для нашої розвідки восени 2018 року. А коли до операції підключилися американці і турки, по-друге - поки що жодних повідомлень в ЗМІ не було. Вірогідно - лише на етапі, коли вже можна було показати проміжні результати; а це, вірогідно, сталось після "зміни караулу на Банковій".
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26.04.2021 15:07 Відповісти
Дал добро для нашей разведки это запретил эту операцию? Не информации что присоединились турки и американцы, но в начале диалога пост пишет совсем другое. Так кто и для чего проводил операцию по вашему, вы не согласны с начальным постом или согласны? Или вы просто брехливий зебил и отрабатываете методичку?
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26.04.2021 15:28 Відповісти
зебіл, причому жирний зебіл - це саме ти, відовідно до мого кондуїту зебілів на цьому форумі. А от https://censor.net/ru/user/411780 - зебіл простий, можливо, **********.
І з цих причин далі деталювати вам щось нема сенсу. Все-одно перекрутите обидва; і саме ти намагаєшся викрутити.
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26.04.2021 16:11 Відповісти
Это ваша вся зебильная логика и факты? Конечно что можно детализировать если все это ваши выдумки без привязки к фактам. Появиться что логичное по фактам и без истерик пишите, а так не занимайтесь глупостями.
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26.04.2021 16:25 Відповісти
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26.04.2021 10:13 Відповісти
Поченму завхоз Зели ттак волнуется по поводу операции по Вагнеровцам, он же завхоз, он не может иметь доступа к гос тайне и не мог сливатть ничего даже при всем желании.
NNN, Таня кайф, Митенька вы часом не знаете?
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26.04.2021 10:14 Відповісти
А чего ты забульбенил их с заглавной буквы?
Уважаешь?
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26.04.2021 10:18 Відповісти
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26.04.2021 10:26 Відповісти
То то вас, зебилов, нагнали на ветку из ничего. То операция была или нет, бо дЕрьмак раньше говорил, что не было ничего, а теперь, что было но на пол шишки
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26.04.2021 10:20 Відповісти
Поэтому зебени сцат комиссию создавать?
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26.04.2021 10:22 Відповісти
Гидко дивитись та слухати це лайно...
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26.04.2021 10:16 Відповісти
...що поробиш, інше теж не краще.
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26.04.2021 10:19 Відповісти
дерьмак наглеет с каждым днем все больше и больше, ведет себя откровенно нагло и цинично , потому что ощущает свою безнаказанность, срет на головы украинцам и издевается с нас. Почитайте хотя бы отзывы тут- ай ай, будет тебе типа ермак беда, дурачок. НИЧЕГО ЕМУ НЕ БУДЕТ.Потому , как наше быдлонаселение, наш мудрий 73 % нарид, давно в мыслях раздвинул булки и ждет *****. Ошейник раба всегда легче доспехов воина. Они нам всем остальным глотку перегрызут за свой ошейник, за право лизать сапог лаптеногим и и радоваться совему хитрому хозяину, который больший всех украл их собственных денег
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26.04.2021 10:16 Відповісти
Aгент "Козырь" сочиняет очередную отмазку, надеясь в итоге таки избежать статьи 111.
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26.04.2021 10:18 Відповісти
Зеленський має абсолютну владу в Україні. Єрмак має абсолютну владу над Зеленським. Країною керує людина, яка не має на це право. Це називається просто - узурпація влади.
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26.04.2021 10:19 Відповісти
зеля не имеет ни капли власти, он просто бумаги подписывает, даже не читая, за что потом и ответит. У него в заднем проходе находится не только одна рука Игара Валерача, я уже задолбался это повторять
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26.04.2021 10:25 Відповісти
Формально Принижень прибрав всю владу, але сам вже нічого не вирішує - він нікчемне проксі, від імені якого рішення приймають "центрьі принятія решеній", як висловився філософ-травесті О.Арестович.
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26.04.2021 11:07 Відповісти
Ты так осведомлен о количестве рук там, твоя наверняка одна из них😁
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26.04.2021 13:59 Відповісти
"Многие люди пытались выдать желаемое за действительное"


Это он себе?
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26.04.2021 10:22 Відповісти
Ющер притягнув у владу любих друзів
Хам притягнув у владу донбасят
Пєтік притягнув у владу рошен
Зєля притягнув у владу 95-й квартал
*
Кого притягне наступний гарант КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ???
Чомусь мені здається наступним гарантом буде співаючий ректор ПОПЛАВОК.
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26.04.2021 10:24 Відповісти
У него есть тоже желание - замять действительность.
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26.04.2021 10:24 Відповісти
Taкое впечатление что из-под этой банды кто-то вышиб табуретку, и теперь они просто не знают что делать.
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26.04.2021 10:26 Відповісти
То есть пшик.
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26.04.2021 10:27 Відповісти
Вы судите по невышедшему фильму по оценке дерьмака? Неудивительно что голосовали за осла.
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26.04.2021 11:06 Відповісти
То створіть ТСК по цій справі ...
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26.04.2021 10:29 Відповісти
Семиты снова выпрашивают погромы,а их все нет.
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26.04.2021 10:29 Відповісти
Лично я и без фильма этого ФСБшника насквозь вижу.
Только уроды типа венедиктовой не будут видеть еще целых 3 года из-за дурацкого закона о выборах раз в 5 лет.
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26.04.2021 10:33 Відповісти
Хотел заспамить тебя, козломордый, но кто-то опередил.
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26.04.2021 11:11 Відповісти
Eрмак - не разведка и не контрразведка, а иностранный агент влияния.
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26.04.2021 10:52 Відповісти
Єрмак про справу "вагнерівців": "Багато людей намагалися видати бажане за дійсне" - Цензор.НЕТ 2948
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26.04.2021 10:54 Відповісти
да мне насрать и на тебя и на твои знания о кацапской гестапе....
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26.04.2021 10:56 Відповісти
Кацап, путін *****!-це все що тобі треба знати.
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26.04.2021 10:58 Відповісти
Шо оно лепит!
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26.04.2021 10:37 Відповісти
Єрмак про справу "вагнерівців": "Багато людей намагалися видати бажане за дійсне" - Цензор.НЕТ 5337
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26.04.2021 10:45 Відповісти
что "желаемое", что "действительное"? группа убийц-вагнеровцев сьехалась в минск, имела на руках билеты, готова была сесть на самолет и лететь.... в Украину, зраднык слил операцию, вагнеровцев взяли в белоруси и отдали на свободу назад в кацапию... что здесь "желаемое" что "действительное"? чмо мелет этот зраднык ермоша?? выгораживает себя???
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26.04.2021 11:06 Відповісти
Опять Дерьмак в глаза ссыт и какает на головы зебилам 🤦🙄🤔😠
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26.04.2021 11:07 Відповісти
Увы, и заложникам зебилов тоже.
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26.04.2021 11:13 Відповісти
Схоже терпець уривається)). Весь досвідчений світ знає, що для досягнення максимального ефекту від сатисфакції, то спочатку "треба лити воду", а добивати сухими фактами. Якось так))
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26.04.2021 11:09 Відповісти
Пізнувато кротяка.Навіть кури знають хто ти. Незабаром прийдеться відповідати, не такий ти вже кріпкий цап, обикновенна розмазня, яку осли і барани занесли на високий щабель влади. Але це все тимчасово і відповідати прийдеться.
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26.04.2021 11:09 Відповісти
Шпігун та зрадник висловлює думку на здійснину ним зраду.
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26.04.2021 11:21 Відповісти
спочатку у відставку а потім видно буде
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26.04.2021 11:33 Відповісти
Вы можете вспомнить реакцию самого Христо Грозева на то, что публиковалось и озвучивалось. Он заявил, что видит много спекуляций в украинских медиа.

Точняк. Потому что Ермак сразу соврал, что никакой операции вобще не было и все это выдумки врагов ЗЕ, а каналы Коломоя, Ахметова и Медведчука понесли эту славную весть в люди.
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26.04.2021 11:40 Відповісти
Таки непонятно - Ермак агент или не агент?
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26.04.2021 11:44 Відповісти
Да, агент, компании Ив Роше!
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26.04.2021 14:03 Відповісти
 
 