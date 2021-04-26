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Новости Агрессия России против Украины
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"Замораживание" конфликта на Донбассе станет бомбой замедленного действия, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что пример Нагорного Карабаха показывает, что "замораживание" конфликта- это бомба замедленного действия.

Об этом Ермак рассказал в интервью "LIGA.net", информирует Цензор.НЕТ.

Так, главу ОП спросили, как он относится к идее "замораживания "конфликта на Донбассе.

"Очень плохо. Пример Нагорного Карабаха и других точек свидетельствует о том, что это бомба замедленного действия", - отметил Ермак.

В то же время, глава ОП заявил, что не исключает такого сценария, однако не хочет, чтобы так было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак о деле "вагнеровцев": "Многие люди пытались выдать желаемое за действительное"

Автор: 

Донбасс (26955) Ермак Андрей (1253)


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Топ комментарии
+10
гей, чи не забагато дєрмака сьогодні на одиницю медіачасу? вся стрічка в оцьому...
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26.04.2021 11:06
+9
Єрмак - бомба з ручним керуванням з бункера *****.
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26.04.2021 11:13
+8
"Мудрий нарід" вбирав Голобородька ,який "Лишьби не Порошенко" ,а отримав Віслючка та кремлівський ляльковий балаган !!!)))
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26.04.2021 11:33
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гей, чи не забагато дєрмака сьогодні на одиницю медіачасу? вся стрічка в оцьому...
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26.04.2021 11:06 Ответить
Загострення словесної діареї !!!)))
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26.04.2021 11:14 Ответить
конгениально....как уже запарили очевидные вещи...ляпнул что-нибудь и тащится от своего недоразвитого умишка...
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26.04.2021 11:07 Ответить
Пам'ятається,як на Єрмака в якомусь комітеті почали «булку крошити», так примчався особисто Зєлєнскій і волав, щоб його не чіпали бо це його дгуг)))
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26.04.2021 11:09 Ответить
южные корейцы уже считай 70 лет так живут и ничего . нормально живут . на поклон к комунякам не ходят
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26.04.2021 11:09 Ответить
Там реально не стреляют. Я бы скорее Израиль вспомнил - там с 1938 война не прекращается.
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26.04.2021 11:36 Ответить
и стреляют и катера топят . но согласен с Израилем не сравнить
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26.04.2021 11:39 Ответить
Донбас,як бомба уповільненої дії ,закладена ще з часів Московіі ,з часів руйнаціі Запорізької Січи !!!))
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26.04.2021 11:10 Ответить
Зелена пліснява,наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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26.04.2021 11:12 Ответить
Єрмак - бомба з ручним керуванням з бункера *****.
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26.04.2021 11:13 Ответить
Лялька ,з скрині кремлівського лялькового балагана !!!)))
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26.04.2021 11:15 Ответить
Видать народ выбирал Зеленского, а получил Ермака.
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26.04.2021 11:19 Ответить
"Мудрий нарід" вбирав Голобородька ,який "Лишьби не Порошенко" ,а отримав Віслючка та кремлівський ляльковий балаган !!!)))
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26.04.2021 11:33 Ответить
Ну, хорошо, "мина". А у найвелычнишого и Ермака какие предложения? Сразу по Днепру резать или Киев весь отдать?
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26.04.2021 11:25 Ответить
Сразу до Чопа, чтобы лишний раз не собираться.
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26.04.2021 11:37 Ответить
Клич фокіна і свиню сівоху і свого вбитого украми брата і гайда вибачатися до дебілів данбасят, може пепредумають?
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26.04.2021 11:27 Ответить
Минские выполнять нельзя, военное решение нельзя, замораживать нельзя. А что тогда остается?
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26.04.2021 11:28 Ответить
Тянуть время, изматывая противника и выжидая удобный момент. Тянуть время - не значит терять время. Нужно укреплять армию, разрабатывать и закупать современное оружие. Опыт Азербайджана должен научить.
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26.04.2021 11:39 Ответить
"Поки товстий схудне, то худий здохне." - хорошая поговорка, вот только я не уверен, что в данной ситуации худая именно Россия. О военном противостоянии армий на примере Азербайджана я всерьез даже рассуждать тут не буду, это просто несусветная чушь.
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26.04.2021 12:06 Ответить
Ну тогда вспомните Хорватию и Сербию.В конце концов, Афганистан и СССР, Вьетнам и США. В последних случаях заморозки конфликта не было, но в тех обоих случаях более сильной армии пришлось уйти - во многом из-за проблем у себя дома.
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26.04.2021 12:15 Ответить
Я бы согласился с примером Вьетнама и США, или СССР и Авганистаном если бы у Украину и РФ разделял океан, или не было вековых культурных и родственных связей, общих производств или энергетической зависимости. Если верить тем же постам с цензора, на Донбассе уже почти пол ляма людей имеют российские паспорта, РФ уже никогда от них не откажется и не сможет просто уйти.
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26.04.2021 13:08 Ответить
У сербов с Россией тоже вековые связи - этнические, религиозные, культурные. Но вы правы - нет общей границы, и здесь нам намного тяжелее.
Уйти с Донбасса запоребрику будет легче чем с Крыма. Вангую, что, когда империя начнет сыпаться, с Донбасса они уберутся довольно быстро, а вот с Крыма - нет, даже потеряв Кавказ и Сибирь.
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26.04.2021 13:15 Ответить
Заморозити, замінувати по периметру, залити бетом , і забути на фіг --цього хоче більшість українців ! Приклад є---- ФРГ-ГДР, Південна , та Північна Корея .
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26.04.2021 11:29 Ответить
Забувати не можна. Не думаю, що німці забували. Є статистика, скільки "східних нимців" через стіну перелізали, багато загинули.
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26.04.2021 11:41 Ответить
так в чём дело гражданин Ермак. Бери кума Коляна Оболонского и на фронт.
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26.04.2021 11:36 Ответить
так что он хочет? разморозить?
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26.04.2021 11:46 Ответить
Німечина не стала .30років була заморозка і нічого ..
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26.04.2021 11:59 Ответить
Вот это больше всего удивдяет, ну проголосовало 73% быдла за ширпотреб, так мобилизуйся и возьми в свою команду авторитетных, позапартийных людей, так нет, я самый умеый, возьму на высокую государственную службу завхоза из 95 балагана, видно Зе больше всего боится умных, незаурядных людей, боится конкурентов.
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26.04.2021 12:24 Ответить
Україна без думки шпигуна "козиря" ніяк обійтися не може
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26.04.2021 12:40 Ответить
Это как раз самый лучший вариант-пусть лугандоны барахтаются в своей выгребной яме с русским миром,а нам в это время нужно поскорее вступать в НАТО и в ЕС.С этой гирей мы туда никогда не вступим.
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26.04.2021 13:00 Ответить
Это сам господин Ермак,бомба непонятного действия!! Что вы все унижаетесь перед этим пуйлом-******?7 Ведь даже ежу понятно, что пока пуйло не здохнет возврат Донбасса под каблук Украины не возможен!!
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26.04.2021 17:58 Ответить
 
 