"Замораживание" конфликта на Донбассе станет бомбой замедленного действия, - Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что пример Нагорного Карабаха показывает, что "замораживание" конфликта- это бомба замедленного действия.
Об этом Ермак рассказал в интервью "LIGA.net", информирует Цензор.НЕТ.
Так, главу ОП спросили, как он относится к идее "замораживания "конфликта на Донбассе.
"Очень плохо. Пример Нагорного Карабаха и других точек свидетельствует о том, что это бомба замедленного действия", - отметил Ермак.
В то же время, глава ОП заявил, что не исключает такого сценария, однако не хочет, чтобы так было.
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Уйти с Донбасса запоребрику будет легче чем с Крыма. Вангую, что, когда империя начнет сыпаться, с Донбасса они уберутся довольно быстро, а вот с Крыма - нет, даже потеряв Кавказ и Сибирь.