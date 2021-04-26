"Замораживание" конфликта на Донбассе станет бомбой замедленного действия, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что пример Нагорного Карабаха показывает, что "замораживание" конфликта- это бомба замедленного действия.

Об этом Ермак рассказал в интервью "LIGA.net", информирует Цензор.НЕТ.

Так, главу ОП спросили, как он относится к идее "замораживания "конфликта на Донбассе.

"Очень плохо. Пример Нагорного Карабаха и других точек свидетельствует о том, что это бомба замедленного действия", - отметил Ермак.

В то же время, глава ОП заявил, что не исключает такого сценария, однако не хочет, чтобы так было.

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