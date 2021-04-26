"Заморожування" конфлікту на Донбасі стане бомбою уповільненої дії, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що приклад Нагірного Карабаху свідчить, що "заморожування" конфлікту - це бомба уповільненої дії.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Так, главу ОП запитали, як він ставиться до ідеї "заморожування" конфлікту на Донбасі.

"Дуже погано. Приклад Нагірного Карабаху та інших точок свідчить про те, що це бомба уповільненої дії", - зазначив Єрмак.

Водночас глава ОП заявив, що не відкидає такого сценарію, однак не хоче, щоб так було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про справу "вагнерівців": "Багато людей намагалися видати бажане за дійсне"