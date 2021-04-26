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Новини Агресія Росії проти України
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"Заморожування" конфлікту на Донбасі стане бомбою уповільненої дії, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що приклад Нагірного Карабаху свідчить, що "заморожування" конфлікту - це бомба уповільненої дії.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Так, главу ОП запитали, як він ставиться до ідеї "заморожування" конфлікту на Донбасі.

"Дуже погано. Приклад Нагірного Карабаху та інших точок свідчить про те, що це бомба уповільненої дії", - зазначив Єрмак.

Водночас глава ОП заявив, що не відкидає такого сценарію, однак не хоче, щоб так було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про справу "вагнерівців": "Багато людей намагалися видати бажане за дійсне"

Автор: 

Донбас (22354) Єрмак Андрій (1366)


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Топ коментарі
+10
гей, чи не забагато дєрмака сьогодні на одиницю медіачасу? вся стрічка в оцьому...
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26.04.2021 11:06
+9
Єрмак - бомба з ручним керуванням з бункера *****.
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26.04.2021 11:13
+8
"Мудрий нарід" вбирав Голобородька ,який "Лишьби не Порошенко" ,а отримав Віслючка та кремлівський ляльковий балаган !!!)))
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26.04.2021 11:33
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гей, чи не забагато дєрмака сьогодні на одиницю медіачасу? вся стрічка в оцьому...
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26.04.2021 11:06 Відповісти
Загострення словесної діареї !!!)))
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26.04.2021 11:14 Відповісти
конгениально....как уже запарили очевидные вещи...ляпнул что-нибудь и тащится от своего недоразвитого умишка...
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26.04.2021 11:07 Відповісти
Пам'ятається,як на Єрмака в якомусь комітеті почали «булку крошити», так примчався особисто Зєлєнскій і волав, щоб його не чіпали бо це його дгуг)))
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26.04.2021 11:09 Відповісти
южные корейцы уже считай 70 лет так живут и ничего . нормально живут . на поклон к комунякам не ходят
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26.04.2021 11:09 Відповісти
Там реально не стреляют. Я бы скорее Израиль вспомнил - там с 1938 война не прекращается.
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26.04.2021 11:36 Відповісти
и стреляют и катера топят . но согласен с Израилем не сравнить
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26.04.2021 11:39 Відповісти
Донбас,як бомба уповільненої дії ,закладена ще з часів Московіі ,з часів руйнаціі Запорізької Січи !!!))
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26.04.2021 11:10 Відповісти
Зелена пліснява,наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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26.04.2021 11:12 Відповісти
Єрмак - бомба з ручним керуванням з бункера *****.
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26.04.2021 11:13 Відповісти
Лялька ,з скрині кремлівського лялькового балагана !!!)))
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26.04.2021 11:15 Відповісти
Видать народ выбирал Зеленского, а получил Ермака.
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26.04.2021 11:19 Відповісти
"Мудрий нарід" вбирав Голобородька ,який "Лишьби не Порошенко" ,а отримав Віслючка та кремлівський ляльковий балаган !!!)))
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26.04.2021 11:33 Відповісти
Ну, хорошо, "мина". А у найвелычнишого и Ермака какие предложения? Сразу по Днепру резать или Киев весь отдать?
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26.04.2021 11:25 Відповісти
Сразу до Чопа, чтобы лишний раз не собираться.
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26.04.2021 11:37 Відповісти
Клич фокіна і свиню сівоху і свого вбитого украми брата і гайда вибачатися до дебілів данбасят, може пепредумають?
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26.04.2021 11:27 Відповісти
Минские выполнять нельзя, военное решение нельзя, замораживать нельзя. А что тогда остается?
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26.04.2021 11:28 Відповісти
Тянуть время, изматывая противника и выжидая удобный момент. Тянуть время - не значит терять время. Нужно укреплять армию, разрабатывать и закупать современное оружие. Опыт Азербайджана должен научить.
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26.04.2021 11:39 Відповісти
"Поки товстий схудне, то худий здохне." - хорошая поговорка, вот только я не уверен, что в данной ситуации худая именно Россия. О военном противостоянии армий на примере Азербайджана я всерьез даже рассуждать тут не буду, это просто несусветная чушь.
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26.04.2021 12:06 Відповісти
Ну тогда вспомните Хорватию и Сербию.В конце концов, Афганистан и СССР, Вьетнам и США. В последних случаях заморозки конфликта не было, но в тех обоих случаях более сильной армии пришлось уйти - во многом из-за проблем у себя дома.
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26.04.2021 12:15 Відповісти
Я бы согласился с примером Вьетнама и США, или СССР и Авганистаном если бы у Украину и РФ разделял океан, или не было вековых культурных и родственных связей, общих производств или энергетической зависимости. Если верить тем же постам с цензора, на Донбассе уже почти пол ляма людей имеют российские паспорта, РФ уже никогда от них не откажется и не сможет просто уйти.
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26.04.2021 13:08 Відповісти
У сербов с Россией тоже вековые связи - этнические, религиозные, культурные. Но вы правы - нет общей границы, и здесь нам намного тяжелее.
Уйти с Донбасса запоребрику будет легче чем с Крыма. Вангую, что, когда империя начнет сыпаться, с Донбасса они уберутся довольно быстро, а вот с Крыма - нет, даже потеряв Кавказ и Сибирь.
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26.04.2021 13:15 Відповісти
Заморозити, замінувати по периметру, залити бетом , і забути на фіг --цього хоче більшість українців ! Приклад є---- ФРГ-ГДР, Південна , та Північна Корея .
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26.04.2021 11:29 Відповісти
Забувати не можна. Не думаю, що німці забували. Є статистика, скільки "східних нимців" через стіну перелізали, багато загинули.
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26.04.2021 11:41 Відповісти
так в чём дело гражданин Ермак. Бери кума Коляна Оболонского и на фронт.
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26.04.2021 11:36 Відповісти
так что он хочет? разморозить?
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26.04.2021 11:46 Відповісти
Німечина не стала .30років була заморозка і нічого ..
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26.04.2021 11:59 Відповісти
Вот это больше всего удивдяет, ну проголосовало 73% быдла за ширпотреб, так мобилизуйся и возьми в свою команду авторитетных, позапартийных людей, так нет, я самый умеый, возьму на высокую государственную службу завхоза из 95 балагана, видно Зе больше всего боится умных, незаурядных людей, боится конкурентов.
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26.04.2021 12:24 Відповісти
Україна без думки шпигуна "козиря" ніяк обійтися не може
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26.04.2021 12:40 Відповісти
Это как раз самый лучший вариант-пусть лугандоны барахтаются в своей выгребной яме с русским миром,а нам в это время нужно поскорее вступать в НАТО и в ЕС.С этой гирей мы туда никогда не вступим.
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26.04.2021 13:00 Відповісти
Это сам господин Ермак,бомба непонятного действия!! Что вы все унижаетесь перед этим пуйлом-******?7 Ведь даже ежу понятно, что пока пуйло не здохнет возврат Донбасса под каблук Украины не возможен!!
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26.04.2021 17:58 Відповісти
 
 