"Заморожування" конфлікту на Донбасі стане бомбою уповільненої дії, - Єрмак
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що приклад Нагірного Карабаху свідчить, що "заморожування" конфлікту - це бомба уповільненої дії.
Про це Єрмак розповів в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
Так, главу ОП запитали, як він ставиться до ідеї "заморожування" конфлікту на Донбасі.
"Дуже погано. Приклад Нагірного Карабаху та інших точок свідчить про те, що це бомба уповільненої дії", - зазначив Єрмак.
Водночас глава ОП заявив, що не відкидає такого сценарію, однак не хоче, щоб так було.
Топ коментарі
+10 olele
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+9 Oljik
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+8 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар26.04.2021 11:33
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Уйти с Донбасса запоребрику будет легче чем с Крыма. Вангую, что, когда империя начнет сыпаться, с Донбасса они уберутся довольно быстро, а вот с Крыма - нет, даже потеряв Кавказ и Сибирь.