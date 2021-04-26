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Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения

Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения

Для того, чтобы получить статусу курорта государственного значения Трускавец должен привести в порядок градостроительную документацию и сохранять архитектурное наследие, которого там почти не осталось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Комиссия культурного наследия и туризма Львовщины.

Отмечается, что для того, чтобы Трускавец действительно стал курортом государственного значения, а областной совет поддержал такую его заявку, должен быть порядок с градостроительной документацией, соблюдением требований курортной застройки и сохранением архитектурного наследия, которого здесь, к сожалению, почти не осталось.

"Статус курорта должен был четко отображен в градостроительной документации. Должны быть утверждены охранные зоны объектов наследия, и власти города и застройщики должны их соблюдать и понимать, какая это ответственность – быть настоящим европейским курортом. К сожалению, в Трускавце большая часть наследия уничтожена, поэтому существует особая потребность спасать и ценить то, что есть", - заявил глава комиссии Иван Щурко.

Комиссия предлагает рекомендовать местным властям сохранить коммунальной собственности города минеральные источники. 

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Автор: 

курорт (119) Трускавец (101) Львовская область (2891)


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Топ комментарии
+11
а на статус государственного университета не ? это ли не чудо . за пару недель из дибилов сделали депутатов законотворцев . вот это я понимаю уровень преподавания
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26.04.2021 11:47
+5
Пам'ятаємо!

Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения - Цензор.НЕТ 4057
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26.04.2021 11:48
+4
ну еще бы - кузница слуг))
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26.04.2021 11:47
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а на статус государственного университета не ? это ли не чудо . за пару недель из дибилов сделали депутатов законотворцев . вот это я понимаю уровень преподавания
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26.04.2021 11:47 Ответить
город не виноват что дибилы его обрали местом своих "учений"
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26.04.2021 12:04 Ответить
ну еще бы - кузница слуг))
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26.04.2021 11:47 Ответить
Пам'ятаємо!

Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения - Цензор.НЕТ 4057
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26.04.2021 11:48 Ответить
Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения - Цензор.НЕТ 3911
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26.04.2021 11:53 Ответить
Курорты то такое...а вот курсы в Трускавце -это вещь!
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26.04.2021 11:58 Ответить
Помнится Куяльнику присваивали статус государственного и что изменилось? Уже года 3-4-5 прошло, "а воз и ныне там". Народу ни отдыхать нормально, ни лечиться негде. В Одессе цены на летнй отдых зашкаливают. Во всём мире водоёмы-достояние народа и застраивать ближе чем 100 метров от воды нельзя. В Одессе всё побережье захвачено, понастроили халуп под видом кооперативов и сдают эти гнилухи по цене 5ти-звёздочных отелей на лучших курортах мира. А почему бы не развалять это всё и не построить гостиничные комплексы, как в Турции?
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26.04.2021 11:58 Ответить
Присвоїти статус центру всєя Галактики по професійному перепрофілюванню.
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26.04.2021 12:01 Ответить
ты как всегда ни умом ни сообразительностью не отлитчаешься
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26.04.2021 12:05 Ответить

Трускавець подав заявку на отримання статусу курорту державного значення - Цензор.НЕТ 4806
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26.04.2021 12:12 Ответить
Точно курорта, а не академии всех наук?

Бо нынешние рукожопы из СН все там образование получили.
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26.04.2021 12:15 Ответить
Да достаточно. что стал "научным центром" для "высокоинтеллектуальных слуг народа" и прииобрел "всемирную известность". Зачем ещё какой-то государственный статус.
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26.04.2021 12:54 Ответить
А какое там свое население?Есть нескольно многоэтажек совковых и все. Борислав и Дрогобыч с селами вокруг там всегда работали.А Трускавец не строили раньше из камня на века - курортные деревянные халабуды.Их давно уже нет.Но курорт там всемирно известный.Просто киевляне еще денежку хотят за признание его всеукраинским.
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26.04.2021 12:30 Ответить
Правильно. Хороший курорт.
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27.04.2021 03:50 Ответить
 
 