Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения
Для того, чтобы получить статусу курорта государственного значения Трускавец должен привести в порядок градостроительную документацию и сохранять архитектурное наследие, которого там почти не осталось.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Комиссия культурного наследия и туризма Львовщины.
Отмечается, что для того, чтобы Трускавец действительно стал курортом государственного значения, а областной совет поддержал такую его заявку, должен быть порядок с градостроительной документацией, соблюдением требований курортной застройки и сохранением архитектурного наследия, которого здесь, к сожалению, почти не осталось.
"Статус курорта должен был четко отображен в градостроительной документации. Должны быть утверждены охранные зоны объектов наследия, и власти города и застройщики должны их соблюдать и понимать, какая это ответственность – быть настоящим европейским курортом. К сожалению, в Трускавце большая часть наследия уничтожена, поэтому существует особая потребность спасать и ценить то, что есть", - заявил глава комиссии Иван Щурко.
Комиссия предлагает рекомендовать местным властям сохранить коммунальной собственности города минеральные источники.
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Бо нынешние рукожопы из СН все там образование получили.