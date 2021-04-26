Трускавець подав заявку на отримання статусу курорту державного значення

Для того, щоб отримати статус курорту державного значення, Трускавець має упорядкувати містобудівну документацію і зберігати архітектурну спадщину, якої там майже не залишилося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Комісія культурної спадщини і туризму Львівщини.

Зазначається, що для того, щоб Трускавець справді став курортом державного значення, а обласна рада підтримала таку його заявку, має бути порядок з містобудівною документацією, дотриманням вимог курортної забудови та збереженням архітектурної спадщини, якої тут, на жаль, майже не залишилося.

"Статус курорту має бути чітко відображеним у містобудівній документації. Мають бути затверджені охоронні зони об’єктів спадщини, і влада міста та забудовники мусять їх дотримуватися і розуміти, яка це відповідальність - бути справжнім європейським курортом. Всі європейські курорти пишаються історичною забудовою. На жаль, у Трускавці більшість спадщини знищена, тому виникає особлива потреба рятувати та цінувати те, що наразі є", - заявив голова комісії Іван Щурко.

Комісія пропонує рекомендувати місцевій владі зберегти в управлінні/комунальній власності міста мінеральні джерела.

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