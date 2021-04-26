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Новини
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Трускавець подав заявку на отримання статусу курорту державного значення

Трускавець подав заявку на отримання статусу курорту державного значення

Для того, щоб отримати статус курорту державного значення, Трускавець має упорядкувати містобудівну документацію і зберігати архітектурну спадщину, якої там майже не залишилося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Комісія культурної спадщини і туризму Львівщини.

Зазначається, що для того, щоб Трускавець справді став курортом державного значення, а обласна рада підтримала таку його заявку, має бути порядок з містобудівною документацією, дотриманням вимог курортної забудови та збереженням архітектурної спадщини, якої тут, на жаль, майже не залишилося.

"Статус курорту має бути чітко відображеним у містобудівній документації. Мають бути затверджені охоронні зони об’єктів спадщини, і влада міста та забудовники мусять їх дотримуватися і розуміти, яка це відповідальність - бути справжнім європейським курортом. Всі європейські курорти пишаються історичною забудовою. На жаль, у Трускавці більшість спадщини знищена, тому виникає особлива потреба рятувати та цінувати те, що наразі є", - заявив голова комісії Іван Щурко.

Комісія пропонує рекомендувати місцевій владі зберегти в управлінні/комунальній власності міста мінеральні джерела.

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Автор: 

курорт (97) Трускавець (93) Львівська область (2414)


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Топ коментарі
+11
а на статус государственного университета не ? это ли не чудо . за пару недель из дибилов сделали депутатов законотворцев . вот это я понимаю уровень преподавания
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26.04.2021 11:47
+5
Пам'ятаємо!

Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения - Цензор.НЕТ 4057
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26.04.2021 11:48
+4
ну еще бы - кузница слуг))
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26.04.2021 11:47
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а на статус государственного университета не ? это ли не чудо . за пару недель из дибилов сделали депутатов законотворцев . вот это я понимаю уровень преподавания
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26.04.2021 11:47 Відповісти
город не виноват что дибилы его обрали местом своих "учений"
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26.04.2021 12:04 Відповісти
ну еще бы - кузница слуг))
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26.04.2021 11:47 Відповісти
Пам'ятаємо!

Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения - Цензор.НЕТ 4057
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26.04.2021 11:48 Відповісти
Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения - Цензор.НЕТ 3911
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26.04.2021 11:53 Відповісти
Курорты то такое...а вот курсы в Трускавце -это вещь!
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26.04.2021 11:58 Відповісти
Помнится Куяльнику присваивали статус государственного и что изменилось? Уже года 3-4-5 прошло, "а воз и ныне там". Народу ни отдыхать нормально, ни лечиться негде. В Одессе цены на летнй отдых зашкаливают. Во всём мире водоёмы-достояние народа и застраивать ближе чем 100 метров от воды нельзя. В Одессе всё побережье захвачено, понастроили халуп под видом кооперативов и сдают эти гнилухи по цене 5ти-звёздочных отелей на лучших курортах мира. А почему бы не развалять это всё и не построить гостиничные комплексы, как в Турции?
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26.04.2021 11:58 Відповісти
Присвоїти статус центру всєя Галактики по професійному перепрофілюванню.
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26.04.2021 12:01 Відповісти
ты как всегда ни умом ни сообразительностью не отлитчаешься
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26.04.2021 12:05 Відповісти

Трускавець подав заявку на отримання статусу курорту державного значення - Цензор.НЕТ 4806
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26.04.2021 12:12 Відповісти
Точно курорта, а не академии всех наук?

Бо нынешние рукожопы из СН все там образование получили.
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26.04.2021 12:15 Відповісти
Да достаточно. что стал "научным центром" для "высокоинтеллектуальных слуг народа" и прииобрел "всемирную известность". Зачем ещё какой-то государственный статус.
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26.04.2021 12:54 Відповісти
А какое там свое население?Есть нескольно многоэтажек совковых и все. Борислав и Дрогобыч с селами вокруг там всегда работали.А Трускавец не строили раньше из камня на века - курортные деревянные халабуды.Их давно уже нет.Но курорт там всемирно известный.Просто киевляне еще денежку хотят за признание его всеукраинским.
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26.04.2021 12:30 Відповісти
Правильно. Хороший курорт.
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27.04.2021 03:50 Відповісти
 
 