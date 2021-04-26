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Новости
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Власти Румынии объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ Гришаева

Власти Румынии объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ Гришаева

Румынские власти объявили персона нон грата советника военного атташе посольства РФ в Бухаресте Алексея Гришаева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в понедельник в МИД республики.

Румынские власти объявили персона нон грата советника военного атташе посольства РФ в Бухаресте Алексея Гришаева "за действия и активность, которые идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года".

В румынском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соответствующая информация доведена до сведения посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина, который был приглашен в МИД главой министерства Богданом Ауреску.

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Как сообщалось, в последние недели продолжается дипломатическая война между Россией и странами Запада. В частности, российских дипломатов за действия, противоречащие дипломатическому статусу, в течение последних дней выдворили США, Чехия, Польша, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Россия ответила зеркальными шагами, объявляя персонами нон грата дипломатов из этих стран.

В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручает Генеральному штабу РФ и командующим войск вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.

нон грата (407) россия (95326) Румыния (1086)


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Топ комментарии
+17
Хто ще не дав підсрачника лаптям?
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26.04.2021 13:28
+9
Со всех сторон - ножи в запоребриковскую спину.
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26.04.2021 13:27
+7
каждая уважаюая себя страна - должна как минимум двух выслать типа дипломатов - ведь не ошибутся это точно
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26.04.2021 13:34
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Со всех сторон - ножи в запоребриковскую спину.
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26.04.2021 13:27 Ответить
Хто ще не дав підсрачника лаптям?
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26.04.2021 13:28 Ответить
гоните все, скот ватный в родную говень!!!!
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26.04.2021 13:29 Ответить
каждая уважаюая себя страна - должна как минимум двух выслать типа дипломатов - ведь не ошибутся это точно
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26.04.2021 13:34 Ответить
опять кокс чемоданами в посольство тащат?.....
расейский дипломат = шпион контрабандист.....
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26.04.2021 13:35 Ответить
Весь мир - руссофобы.
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26.04.2021 13:35 Ответить
Не, я все понимаю, но ухандокать военного атташе (кадровый разведчик работающий с легальных позиций). Румынам респект.
Я уже и не помню, когда страдал военный атташат.
Кацапы, вас еще не лишили диппрыкрытия в Венесуэле.?
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26.04.2021 13:39 Ответить
В прошлом году из Болгарии выслали, Да и Чехи наверняка пару дней назад.
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26.04.2021 13:45 Ответить
Там отдельный вопрос. Военный атташе - это разведка, чистая, договорщик. У ВА дохренища прав, денег на оперативные расходы. Я общался со многими (в качестве контрразведки, просто предупреждал, что можно, что не стоит). Вроде всегда понятливые. Они и так имеют право на выставках и посольствах получать до...я документации).
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26.04.2021 13:54 Ответить
Представители страны-террориста должны быть изгнаны из всех стран западного мира. Кацапия должна стать мировым изгоем и вместе с Кореей и Венесуэлой стать для западного мира примером того, к чему приводят диктаторские режимы.
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26.04.2021 13:42 Ответить
С каждым днем список дружественных стран России сокращается. К концу года останется может три,Сирия, Северная Корея и Венесуэла.
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26.04.2021 13:42 Ответить
Флешмоб-подсрачник лапотникам продолжается..
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26.04.2021 13:47 Ответить
Отоварьте его ещё и в опу.Пусть ,ска,знает теперь какой он мудак вафельный.
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26.04.2021 13:54 Ответить
Влада Румунії оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ Гришаєва - Цензор.НЕТ 545
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26.04.2021 14:05 Ответить
русофобія якась затівається....
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26.04.2021 14:12 Ответить
 
 