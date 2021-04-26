Власти Румынии объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ Гришаева

Румынские власти объявили персона нон грата советника военного атташе посольства РФ в Бухаресте Алексея Гришаева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в понедельник в МИД республики.

Румынские власти объявили персона нон грата советника военного атташе посольства РФ в Бухаресте Алексея Гришаева "за действия и активность, которые идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года".

В румынском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соответствующая информация доведена до сведения посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина, который был приглашен в МИД главой министерства Богданом Ауреску.

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Как сообщалось, в последние недели продолжается дипломатическая война между Россией и странами Запада. В частности, российских дипломатов за действия, противоречащие дипломатическому статусу, в течение последних дней выдворили США, Чехия, Польша, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Россия ответила зеркальными шагами, объявляя персонами нон грата дипломатов из этих стран.

В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручает Генеральному штабу РФ и командующим войск вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.