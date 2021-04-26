Влада Румунії оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ Гришаєва

Румунська влада оголосила персоною нон грата радника військового аташе посольства РФ в Бухаресті Олексія Гришаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в понеділок в МЗС республіки.

Румунська влада оголосила персоною нон грата радника військового аташе посольства РФ в Бухаресті Олексія Гришаєва "за дії і активність, які йдуть врозріз з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року".

У румунському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що відповідна інформація доведена до відома посла РФ в Бухаресті Валерія Кузьміна, який був запрошений в МЗС главою міністерства Богданом Ауреску.

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Як повідомлялося, в останні тижні триває дипломатична війна між Росією і країнами Заходу. Зокрема, російських дипломатів за дії, що суперечать дипломатичному статусу, протягом останніх днів видворили США, Чехія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. Росія відповіла дзеркальними кроками, оголошуючи персонами нон грата дипломатів з цих країн.

У минулий четвер міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що доручає Генеральному штабу РФ і командувачем військ повернути в місця постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.