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Новини
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Влада Румунії оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ Гришаєва

Влада Румунії оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ Гришаєва

Румунська влада оголосила персоною нон грата радника військового аташе посольства РФ в Бухаресті Олексія Гришаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в понеділок в МЗС республіки.

Румунська влада оголосила персоною нон грата радника військового аташе посольства РФ в Бухаресті Олексія Гришаєва "за дії і активність, які йдуть врозріз з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року".

У румунському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що відповідна інформація доведена до відома посла РФ в Бухаресті Валерія Кузьміна, який був запрошений в МЗС главою міністерства Богданом Ауреску.

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Як повідомлялося, в останні тижні триває дипломатична війна між Росією і країнами Заходу. Зокрема, російських дипломатів за дії, що суперечать дипломатичному статусу, протягом останніх днів видворили США, Чехія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. Росія відповіла дзеркальними кроками, оголошуючи персонами нон грата дипломатів з цих країн.

У минулий четвер міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що доручає Генеральному штабу РФ і командувачем військ повернути в місця постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.

Автор: 

нон грата (140) росія (64895) Румунія (1156)


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Топ коментарі
+17
Хто ще не дав підсрачника лаптям?
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26.04.2021 13:28
+9
Со всех сторон - ножи в запоребриковскую спину.
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26.04.2021 13:27
+7
каждая уважаюая себя страна - должна как минимум двух выслать типа дипломатов - ведь не ошибутся это точно
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26.04.2021 13:34
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Со всех сторон - ножи в запоребриковскую спину.
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26.04.2021 13:27 Відповісти
Хто ще не дав підсрачника лаптям?
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26.04.2021 13:28 Відповісти
гоните все, скот ватный в родную говень!!!!
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26.04.2021 13:29 Відповісти
каждая уважаюая себя страна - должна как минимум двух выслать типа дипломатов - ведь не ошибутся это точно
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26.04.2021 13:34 Відповісти
опять кокс чемоданами в посольство тащат?.....
расейский дипломат = шпион контрабандист.....
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26.04.2021 13:35 Відповісти
Весь мир - руссофобы.
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26.04.2021 13:35 Відповісти
Не, я все понимаю, но ухандокать военного атташе (кадровый разведчик работающий с легальных позиций). Румынам респект.
Я уже и не помню, когда страдал военный атташат.
Кацапы, вас еще не лишили диппрыкрытия в Венесуэле.?
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26.04.2021 13:39 Відповісти
В прошлом году из Болгарии выслали, Да и Чехи наверняка пару дней назад.
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26.04.2021 13:45 Відповісти
Там отдельный вопрос. Военный атташе - это разведка, чистая, договорщик. У ВА дохренища прав, денег на оперативные расходы. Я общался со многими (в качестве контрразведки, просто предупреждал, что можно, что не стоит). Вроде всегда понятливые. Они и так имеют право на выставках и посольствах получать до...я документации).
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26.04.2021 13:54 Відповісти
Представители страны-террориста должны быть изгнаны из всех стран западного мира. Кацапия должна стать мировым изгоем и вместе с Кореей и Венесуэлой стать для западного мира примером того, к чему приводят диктаторские режимы.
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26.04.2021 13:42 Відповісти
С каждым днем список дружественных стран России сокращается. К концу года останется может три,Сирия, Северная Корея и Венесуэла.
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26.04.2021 13:42 Відповісти
Флешмоб-подсрачник лапотникам продолжается..
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26.04.2021 13:47 Відповісти
Отоварьте его ещё и в опу.Пусть ,ска,знает теперь какой он мудак вафельный.
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26.04.2021 13:54 Відповісти
Влада Румунії оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ Гришаєва - Цензор.НЕТ 545
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26.04.2021 14:05 Відповісти
русофобія якась затівається....
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26.04.2021 14:12 Відповісти
 
 