МИД РФ изменил порядок поездок дипломатов США по России
Нота об изменении порядка поездок американских дипломатов по России передана временному поверенному в делах США в РФ Барту Горману.
Как сообщили МИД РФ, замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с Горманом в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США", - говорится в сообщении.
"Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено", - отметили в МИД РФ.
На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль