МИД РФ изменил порядок поездок дипломатов США по России

Нота об изменении порядка поездок американских дипломатов по России передана временному поверенному в делах США в РФ Барту Горману.

Как сообщили МИД РФ, замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с Горманом в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия формирует список "недружественных стран": в нем фигурируют США, - Захарова

"Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено", - отметили в МИД РФ.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.