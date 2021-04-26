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Новости Санкции против России
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МИД РФ изменил порядок поездок дипломатов США по России

МИД РФ изменил порядок поездок дипломатов США по России

Нота об изменении порядка поездок американских дипломатов по России передана временному поверенному в делах США в РФ Барту Горману.

Как сообщили МИД РФ, замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с Горманом в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США", - говорится в сообщении.

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"Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено", - отметили в МИД РФ.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

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26.04.2021 13:52 Ответить
Американцам надо будет просто зеркально применить эти же правила для родственничков путинососов в Америке - и всё, через день ******** сожрет свою ноту!
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26.04.2021 13:55 Ответить
👏👏👏👏👏
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26.04.2021 13:58 Ответить
В стойло загоняют Шерхана...
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26.04.2021 14:33 Ответить
Не даси йому здохнуть - не дасть тобі жити.
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26.04.2021 15:35 Ответить
 
 