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Россия формирует список "недружественных стран": в нем фигурируют США, - Захарова

Россия формирует список

Россия начала формировать список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств "недружественных стран". Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ в Беларуси ответило вульгарностью на твит о солидарности стран Балтии с Чехией

"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется", - добавила Захарова, уточнив, что в нем фигурируют США.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может ограничить ввоз чешского пива в ответ на высылку российских дипломатов, - росСМИ

Напомним, ранее власти Чехии объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

Также читайте: МИД РФ оскорбил Чехию

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

МИД РФ (1679) посольство (1087) россия (96481) США (27348) Захарова Мария (382)


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Топ комментарии
+80
А шо его формировать? Он уже есть - Атлас Мира.
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25.04.2021 15:47 Ответить
+54
Свято сьогодні велике!!!
Россия формирует список "недружественных стран": в нем фигурируют США, - Захарова - Цензор.НЕТ 2401
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25.04.2021 15:48 Ответить
+41
Тільки не зупиняйтесь!

Россия формирует список "недружественных стран": в нем фигурируют США, - Захарова - Цензор.НЕТ 190
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25.04.2021 15:47 Ответить
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25.04.2021 17:57 Ответить
Внешность, потасканной порноактрисы.
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25.04.2021 17:58 Ответить
классик про скрепанутых правильно сказал - "Кому и кобыла невеста!" (С)
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25.04.2021 18:11 Ответить
Я здичавіло вибачаюся за такі страхітливі фото... Але ось воно, весілля Маньки:

Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 7867
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25.04.2021 19:28 Ответить
спасибо, блеванул
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25.04.2021 22:06 Ответить
Самое смешное, что с каждым днем стран ЖЕЛАЮЩИХ попасть в этот список будет все больше.
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25.04.2021 18:48 Ответить
Неужели они такие тупые, что ради хайпа готовы своими руками уничтожить свою агентуру в зарубежных посольствах?
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25.04.2021 18:51 Ответить
всегда удивлялся, а таких шо тоже?
за 100 блинов в голодный год и то не уверен....
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25.04.2021 18:59 Ответить
Все,США могут снять с себя заботу о кормлении тартаровцев! А то забот не было у американцев,кроме как кормить холопов,-в 1921 г., в 1932 г.,лендлиз во время войны,развал сссры,да еще пару раз до коммунистического бунта 1917 года. А сейчас США будут мучиться съедать все свои излишки продовольствия...
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25.04.2021 19:02 Ответить
Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 4677
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25.04.2021 19:29 Ответить
ФУ, ***!!
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25.04.2021 22:02 Ответить
Проще составить список дружественных, займет минуты полторы - две.
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25.04.2021 19:37 Ответить
Машка намазалась кремом как в последний раз.
Крем для ног.
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25.04.2021 20:38 Ответить
Маше-гоблину заняться нечем? Давай как обычно - стопку и в пляс. А потом напиши списочек "дружественных". Там 2-3, не больше.
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25.04.2021 20:41 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2021 21:26 Ответить
У русскіх родіна вєзьдє, а врагі - вєсь мір.
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25.04.2021 21:33 Ответить
рабсее проще сформировать список "дружественных" стран
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25.04.2021 21:46 Ответить
Перед кацапами совсем не стоит вопрос - сосать или не сосать. СОСАТЬ,
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25.04.2021 22:06 Ответить
Америка, трепищи! Машка Захерова зря болтать не будет.


Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 2886
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25.04.2021 22:10 Ответить
Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 8670Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 9649
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25.04.2021 22:28 Ответить
Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 1002
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25.04.2021 22:29 Ответить
Ну и рожа у тебя Шарапов
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25.04.2021 23:56 Ответить
Це дуже гарно. захерова, я тобі допоможу безкоштовно. Роби список дружніх "стран" - Вануату, ПівКорея, Лукашенкорусь, Абхєзія і Лугандонія. До нейтральних додай Нікарагуа і, прости Господі, Винь_що_сунела. Всі інші - вороги і русафоби. Іди бухай, роботу на рік наперед я тобі зробив.
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26.04.2021 00:27 Ответить
ну да. ааленям проще список из 7 (всего) "дружественных" стран составить, в которые параха вбухивает налоги ягелеядных, в обмен на "дружбу"... ЗЫ... чуть не забыл ,8-ая страна - кадырстан.
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26.04.2021 05:40 Ответить
Формирует список недружественных... Тю, можно подумать , шо у мордора по бордеру есть друзья....
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26.04.2021 05:34 Ответить
Список друзей бывшей бензоколонки-листок использованной как туалетная бумага газеты ,,масковский камсамолец,,
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26.04.2021 10:20 Ответить
Україні потрібно всіх кацапорилих вислати негайно і назавжди.
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26.04.2021 11:23 Ответить
пане, досить заборонити кацапоязычный паспорт... Хто його не позбувся, полишаеться украiнського громадянства. З сiрого кольору аусвайсом багато не напатякаешся, бо на керiвнi, як i до виборчих посад, тобi - зась... я вже помовчу про таких, котрi за вiком ще могли б влитися до электоральних лав. То ж прийдеться багато батрачити на низькооплачуваних посадах, щоби , а бодай, прохарчуваьтся на великому будiвництвi вiдвойованих територiй, бо тiльки тут iм буде гарантоване, на 100500, право на вiльне працевлаштування.
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26.04.2021 12:36 Ответить
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