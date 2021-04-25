Россия формирует список "недружественных стран": в нем фигурируют США, - Захарова

Россия начала формировать список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств "недружественных стран". Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

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"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется", - добавила Захарова, уточнив, что в нем фигурируют США.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

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Напомним, ранее власти Чехии объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

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В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.