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Новини
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Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова

Росія формує список

Росія почала формувати список "недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. Зараз в нього вже внесено США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ, про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Вона нагадала, що напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким вводяться обмеження щодо посольств "недружніх країн". Документ, зокрема, забороняє таким країнам набирати серед громадян РФ співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій.

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"А хто ж ці недружні держави? Список зараз формується", - додала Захарова, уточнивши, що в ньому фігурують США.

Нагадаємо, в п'ятницю, 23 квітня, Путін підписав указ "про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом запроваджуються санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

МЗС рф (973) посольство (950) росія (66520) США (23632) Захарова Марія (362)


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Топ коментарі
+80
А шо его формировать? Он уже есть - Атлас Мира.
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25.04.2021 15:47 Відповісти
+54
Свято сьогодні велике!!!
Россия формирует список "недружественных стран": в нем фигурируют США, - Захарова - Цензор.НЕТ 2401
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25.04.2021 15:48 Відповісти
+41
Тільки не зупиняйтесь!

Россия формирует список "недружественных стран": в нем фигурируют США, - Захарова - Цензор.НЕТ 190
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25.04.2021 15:47 Відповісти
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25.04.2021 17:57 Відповісти
Внешность, потасканной порноактрисы.
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25.04.2021 17:58 Відповісти
классик про скрепанутых правильно сказал - "Кому и кобыла невеста!" (С)
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25.04.2021 18:11 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся за такі страхітливі фото... Але ось воно, весілля Маньки:

Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 7867
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25.04.2021 19:28 Відповісти
спасибо, блеванул
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25.04.2021 22:06 Відповісти
Самое смешное, что с каждым днем стран ЖЕЛАЮЩИХ попасть в этот список будет все больше.
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25.04.2021 18:48 Відповісти
Неужели они такие тупые, что ради хайпа готовы своими руками уничтожить свою агентуру в зарубежных посольствах?
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25.04.2021 18:51 Відповісти
всегда удивлялся, а таких шо тоже?
за 100 блинов в голодный год и то не уверен....
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25.04.2021 18:59 Відповісти
Все,США могут снять с себя заботу о кормлении тартаровцев! А то забот не было у американцев,кроме как кормить холопов,-в 1921 г., в 1932 г.,лендлиз во время войны,развал сссры,да еще пару раз до коммунистического бунта 1917 года. А сейчас США будут мучиться съедать все свои излишки продовольствия...
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25.04.2021 19:02 Відповісти
Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 4677
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25.04.2021 19:29 Відповісти
ФУ, ***!!
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25.04.2021 22:02 Відповісти
Проще составить список дружественных, займет минуты полторы - две.
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25.04.2021 19:37 Відповісти
Машка намазалась кремом как в последний раз.
Крем для ног.
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25.04.2021 20:38 Відповісти
Маше-гоблину заняться нечем? Давай как обычно - стопку и в пляс. А потом напиши списочек "дружественных". Там 2-3, не больше.
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25.04.2021 20:41 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2021 21:26 Відповісти
У русскіх родіна вєзьдє, а врагі - вєсь мір.
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25.04.2021 21:33 Відповісти
рабсее проще сформировать список "дружественных" стран
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25.04.2021 21:46 Відповісти
Перед кацапами совсем не стоит вопрос - сосать или не сосать. СОСАТЬ,
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25.04.2021 22:06 Відповісти
Америка, трепищи! Машка Захерова зря болтать не будет.


Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 2886
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25.04.2021 22:10 Відповісти
Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 8670Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 9649
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25.04.2021 22:28 Відповісти
Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова - Цензор.НЕТ 1002
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25.04.2021 22:29 Відповісти
Ну и рожа у тебя Шарапов
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25.04.2021 23:56 Відповісти
Це дуже гарно. захерова, я тобі допоможу безкоштовно. Роби список дружніх "стран" - Вануату, ПівКорея, Лукашенкорусь, Абхєзія і Лугандонія. До нейтральних додай Нікарагуа і, прости Господі, Винь_що_сунела. Всі інші - вороги і русафоби. Іди бухай, роботу на рік наперед я тобі зробив.
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26.04.2021 00:27 Відповісти
ну да. ааленям проще список из 7 (всего) "дружественных" стран составить, в которые параха вбухивает налоги ягелеядных, в обмен на "дружбу"... ЗЫ... чуть не забыл ,8-ая страна - кадырстан.
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26.04.2021 05:40 Відповісти
Формирует список недружественных... Тю, можно подумать , шо у мордора по бордеру есть друзья....
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26.04.2021 05:34 Відповісти
Список друзей бывшей бензоколонки-листок использованной как туалетная бумага газеты ,,масковский камсамолец,,
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26.04.2021 10:20 Відповісти
Україні потрібно всіх кацапорилих вислати негайно і назавжди.
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26.04.2021 11:23 Відповісти
пане, досить заборонити кацапоязычный паспорт... Хто його не позбувся, полишаеться украiнського громадянства. З сiрого кольору аусвайсом багато не напатякаешся, бо на керiвнi, як i до виборчих посад, тобi - зась... я вже помовчу про таких, котрi за вiком ще могли б влитися до электоральних лав. То ж прийдеться багато батрачити на низькооплачуваних посадах, щоби , а бодай, прохарчуваьтся на великому будiвництвi вiдвойованих територiй, бо тiльки тут iм буде гарантоване, на 100500, право на вiльне працевлаштування.
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26.04.2021 12:36 Відповісти
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