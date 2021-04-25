Росія формує список "недружніх країн": у ньому фігурують США, - Захарова

Росія почала формувати список "недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. Зараз в нього вже внесено США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ, про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Вона нагадала, що напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким вводяться обмеження щодо посольств "недружніх країн". Документ, зокрема, забороняє таким країнам набирати серед громадян РФ співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій.

Також читайте: Росія висилає 5 польських дипломатів

"А хто ж ці недружні держави? Список зараз формується", - додала Захарова, уточнивши, що в ньому фігурують США.

Нагадаємо, в п'ятницю, 23 квітня, Путін підписав указ "про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом запроваджуються санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Також читайте: Росія оголосила "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.