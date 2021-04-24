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МИД РФ оскорбил Чехию

МИД РФ оскорбил Чехию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление властей Чехии, которые поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за "поддержку в дипломатическом противостоянии с Россией", процитировав слова чешского писателя Карела Чапека.

Как передает Цензор.НЕТ, об жэтом она написала в  своем Facebook 

"Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией", — написала Захарова в соцсети.

Она также напомнила, что министр иностранных дел Чехии у себя в Twitter выразил благодарность Латвии, Литве и Эстонии, которые 23 апреля в знак солидарности с Прагой объявили о высылке российских дипломатов.

"Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." — написала Захарова.

Она указала, что не помнит конец цитаты и призвала найти его "самим".

Цитата, которую привела дипломат, заканчивается словами "то же самое и с дураками".

Ранее Чехия призвала своих союзников по Евросоюзу и НАТО проявить солидарность и выдворить российских дипломатов.

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Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: 

МИД (7030) Чехия (1745) Захарова Мария (381)


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Топ комментарии
+151
Машка Триппер таки права насчет саранчи. Когда русский один - он вполне может себя вести как нормальный человек. А вот когда их собирается много - моментально превращаются в стаю диких агрессивных обезьян.
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24.04.2021 00:39 Ответить
+99
Кацапов не переделашь: спесь, хамство, мания величия, имперский шовинизм
Они нагадили в Чехии, а оценку их преступным действиям давать не положено! Наоборот за свой (эрефный) гнилой поступок они... обижены на Чехию! Вопиющая бандитская наглость, глупость кагебешных гопников и кидал! Позор!
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24.04.2021 00:48 Ответить
+79
"Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое и с кацапами" - написала Захарова.
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24.04.2021 00:44 Ответить
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Лучше быть саранчой ,чем крысами как кацапы📥📥📥📥📥
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24.04.2021 23:35 Ответить
Лучше бьіть людьми, а не скрепньіми кацапами
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25.04.2021 00:36 Ответить
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