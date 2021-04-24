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МЗС РФ образило Чехію

МЗС РФ образило Чехію

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на заяву влади Чехії, яка подякувала Великій Британії, Естонії, Латвії і Литві за "підтримку в дипломатичному протистоянні з Росією", процитувавши слова чеського письменника Карела Чапека.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму фейсбуці.

"Влада Чехії у п'ятницю подякували Великій Британії за підтримку позиції Праги в дипломатичному протистоянні з Росією", - написала Захарова у соцмережі.

Вона також нагадала, що міністр закордонних справ Чехії у себе у твітері подякував Латвії, Литві та Естонії, які 23 квітня на знак солідарності з Прагою оголосили про висилку російських дипломатів.

"Скільки ж всього з чеської класики згадалося за ці дні. Зараз ось можна і Чапека процитувати: "Саранча - стихійне лихо, хоча поодинці вона зовсім не страшна. Те ж саме..."- написала Захарова.

Вона зазначила, що не пам'ятає закінчення цитати і закликала знайти його "самим".

Цитата, яку навела дипломатка, закінчується словами "те ж саме і з дурнями".

Раніше Чехія закликала своїх союзників по Євросоюзу і НАТО проявити солідарність і видворити російських дипломатів.

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Автор: 

МЗС (4202) Чехія (1658) Захарова Марія (362)


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Топ коментарі
+151
Машка Триппер таки права насчет саранчи. Когда русский один - он вполне может себя вести как нормальный человек. А вот когда их собирается много - моментально превращаются в стаю диких агрессивных обезьян.
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24.04.2021 00:39 Відповісти
+99
Кацапов не переделашь: спесь, хамство, мания величия, имперский шовинизм
Они нагадили в Чехии, а оценку их преступным действиям давать не положено! Наоборот за свой (эрефный) гнилой поступок они... обижены на Чехию! Вопиющая бандитская наглость, глупость кагебешных гопников и кидал! Позор!
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24.04.2021 00:48 Відповісти
+79
"Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое и с кацапами" - написала Захарова.
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24.04.2021 00:44 Відповісти
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Лучше быть саранчой ,чем крысами как кацапы📥📥📥📥📥
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24.04.2021 23:35 Відповісти
Лучше бьіть людьми, а не скрепньіми кацапами
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25.04.2021 00:36 Відповісти
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