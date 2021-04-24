МЗС РФ образило Чехію

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на заяву влади Чехії, яка подякувала Великій Британії, Естонії, Латвії і Литві за "підтримку в дипломатичному протистоянні з Росією", процитувавши слова чеського письменника Карела Чапека.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму фейсбуці.

"Влада Чехії у п'ятницю подякували Великій Британії за підтримку позиції Праги в дипломатичному протистоянні з Росією", - написала Захарова у соцмережі.

Вона також нагадала, що міністр закордонних справ Чехії у себе у твітері подякував Латвії, Литві та Естонії, які 23 квітня на знак солідарності з Прагою оголосили про висилку російських дипломатів.

"Скільки ж всього з чеської класики згадалося за ці дні. Зараз ось можна і Чапека процитувати: "Саранча - стихійне лихо, хоча поодинці вона зовсім не страшна. Те ж саме..."- написала Захарова.

Вона зазначила, що не пам'ятає закінчення цитати і закликала знайти його "самим".

Цитата, яку навела дипломатка, закінчується словами "те ж саме і з дурнями".

Раніше Чехія закликала своїх союзників по Євросоюзу і НАТО проявити солідарність і видворити російських дипломатів.

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.