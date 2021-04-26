МЗС РФ змінив порядок поїздок дипломатів США Росією

Нота про зміну порядку поїздок американських дипломатів по Росії передана тимчасовому повіреному в справах США в РФ Барту Горману.

Як повідомили МЗС РФ, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зустрівся з Горманом в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обговорювалися деякі актуальні питання двосторонніх відносин. Співбесідникові була вручена нота МЗС Росії про внесені російською стороною зміни в чинний порядок поїздок по території Російської Федерації для співробітників посольства і консульських установ США", - йдеться в повідомленні.

"Американська сторона була проінформована, що найближчим часом очікуються подальші рішення в розвиток заяви МЗС Росії від 16 квітня, про яких посольство США буде своєчасно повідомлено", - відзначили в МЗС РФ.

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Минулого тижня США оприлюднили новий пакет санкцій щодо Росії, який, зокрема, включає висилку 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам на участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.