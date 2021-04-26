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Новини Санкції проти Росії
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МЗС РФ змінив порядок поїздок дипломатів США Росією

МЗС РФ змінив порядок поїздок дипломатів США Росією

Нота про зміну порядку поїздок американських дипломатів по Росії передана тимчасовому повіреному в справах США в РФ Барту Горману.

Як повідомили МЗС РФ, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зустрівся з Горманом в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обговорювалися деякі актуальні питання двосторонніх відносин. Співбесідникові була вручена нота МЗС Росії про внесені російською стороною зміни в чинний порядок поїздок по території Російської Федерації для співробітників посольства і консульських установ США", - йдеться в повідомленні.

"Американська сторона була проінформована, що найближчим часом очікуються подальші рішення в розвиток заяви МЗС Росії від 16 квітня, про яких посольство США буде своєчасно повідомлено", - відзначили в МЗС РФ.

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Минулого тижня США оприлюднили новий пакет санкцій щодо Росії, який, зокрема, включає висилку 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам на участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.

Автор: 

МЗС рф (959) росія (64895) санкції (11760) США (22455)


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26.04.2021 13:52 Відповісти
Американцам надо будет просто зеркально применить эти же правила для родственничков путинососов в Америке - и всё, через день ******** сожрет свою ноту!
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26.04.2021 13:55 Відповісти
👏👏👏👏👏
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26.04.2021 13:58 Відповісти
В стойло загоняют Шерхана...
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26.04.2021 14:33 Відповісти
Не даси йому здохнуть - не дасть тобі жити.
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26.04.2021 15:35 Відповісти
 
 