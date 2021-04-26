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Новости Агрессия России против Украины
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Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский

Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все, чтобы Донбасс не превратился в зону отчуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе брифинга на ЧАЭС.

Президент напомнил, что ликвидировали катастрофу на Чернобыльской АЭС и украинцы, и россияне.

"Тогда были все страны ... Были украинцы, были русские люди, но тогда наши народы были по одну сторону против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне на Донбассе, мы, к сожалению, по разные стороны. Это, к сожалению, трагично. Потому что тут на ЧАЭС мы видим результат таких трагедий. Мы даже называем страшное словосочетание "зона отчуждения", где нет жизни людей и наша задача как государства сделать все, чтобы возрождать тут жизнь. Но сколько лет прошло. Очень не хочется, чтобы на Донбассе произошла такая же трагедия. Чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения", - отметил глава государства.

По его словам, предотвратить трагедию на ЧАЭС уже невозможно, но сегодня точно можно делать все, чтобы предотвратить возможную трагедию на оккупированном Донбассе. 

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Автор: 

Зеленский (20196) ЧАЭС (566) Донбасс (26955) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+15
донбас - ордло це зона вусмєрть розбомблених мізків, соціальний чорнобиль
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26.04.2021 14:08
+10
Воно хоч розуміє, що 3,14здить? Якісь викривлені порівняння, країною править Коаїн!
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26.04.2021 14:09
+10
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8532
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26.04.2021 14:12
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донбас - ордло це зона вусмєрть розбомблених мізків, соціальний чорнобиль
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26.04.2021 14:08 Ответить
А Зеленський - четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС.
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26.04.2021 14:10 Ответить
Этот кадр такая себе кнопка АЗ-5 для Украины, которую нажали те, кто лоббировал его избрание. И результат нажатия этой кнопки аналогичен действиям Топтунова и Дятлова...
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26.04.2021 14:38 Ответить
"... ліквідували катастрофу і українці, і росіяни..." А хто зробив цю катастрофу? По розпорядженні з москви вчені проводили таємні експерименти на Чорнобильській АЕС і під час одного з експериментів перевищили допустимі можливості. І тоді сталася катастрофа. Це росія винна у трагедії Чорнобиля на українській землі.
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27.04.2021 06:53 Ответить
Вовусік з своєю агітбригадою-95 старанно бомбив...
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26.04.2021 14:13 Ответить
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7902
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26.04.2021 14:17 Ответить
І жодного кума.
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26.04.2021 15:33 Ответить
https://mobile.twitter.com/jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист @jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist



Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает.
Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться.
"Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
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26.04.2021 14:52 Ответить
Воно хоч розуміє, що 3,14здить? Якісь викривлені порівняння, країною править Коаїн!
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26.04.2021 14:09 Ответить
Только бла...бла...бла...и видосики.
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26.04.2021 14:10 Ответить
Такое впечатление что дела у них чудовищно плохи, и им остаётся только отвлекать население пустопорожней болтовнёй.
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26.04.2021 14:11 Ответить
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7277
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26.04.2021 14:16 Ответить
https://mobile.twitter.com/santehnikki

https://mobile.twitter.com/santehnikki Сантехник киевский https://mobile.twitter.com/santehnikki @santehnikki https://mobile.twitter.com/santehnikki/status/1386636999608655875 33 мин

А це вже зливом пахне Зеленський доручив Єрмаку домовлятися про зустріч із Путіним
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3235131-zelenskij-doruciv-ermaku-domovlatisa-pro-zustric-iz-putinim.html
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26.04.2021 14:38 Ответить
Землю надо вернуть . Прямоходящие в ОРДЛО неизлечимы .
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26.04.2021 14:11 Ответить
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8532
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26.04.2021 14:12 Ответить
браво-это шедевр
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26.04.2021 14:13 Ответить
Спочатку треба визначитись з наступником. По Конституції в/о стає Розумков до виборів. Але він може і виграти. Стане політика іншою? Такі самі олігархи, така сама корупція, але вже не так наявно.
_____________
Нам треба не олігархічні шістки - зєлі, клічкі і розумкови, а якийсь самодостатній політик. Типу Забродського. Або Зеркаль.
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26.04.2021 14:35 Ответить
Петро Порошенко.
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26.04.2021 15:34 Ответить
Ну так кто вас заставлял отключать мозги и голосовать за тупую куклу олигархов из зомбоящика?
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26.04.2021 16:26 Ответить
поэтому надо присоединить Украину к ордло на условиях *****-то есть сделав невозможным вхождение ни в НАТО ни в Евросоюз?так это и есть тот мир который ты зэбыдлячья тварь шутовская увидел в очке *****?
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26.04.2021 14:12 Ответить
Єдиний шанс подивитись в очі путіна у зеленського - це знизу - догори.
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26.04.2021 14:16 Ответить
А я бы и не против, уж лучше пусть там произрастает лес и водятся зверушки, чем та мразота что живёт теперь.
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26.04.2021 14:15 Ответить
Пихуй
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26.04.2021 14:15 Ответить
Запускай обісцяного Сівоху!
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26.04.2021 14:16 Ответить
Да пох этот доунбасс,заслужили зону они там,делай в остальной части страны нормальные условия для бизнеса и жизни.
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26.04.2021 14:16 Ответить
Іншого годі чекати. Чи Зе пропонує зняти з ордло всі обмеження, тобто придністровський варіант ?
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26.04.2021 14:18 Ответить
Меркель ще в 2014 р, під час підписання її мінських угод, заявила у кулуарах (якщо перекладач не збрехав), що "Украина должна поделиться своей территорией..."
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27.04.2021 07:32 Ответить
уже
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26.04.2021 14:19 Ответить
Домбасяни самі перетворили свій Дамбас в зону відчудження, позвавши до себе війну.
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26.04.2021 14:20 Ответить
нужно сделать ВСЕ что бы Донбасс превратился в зону отчуждения . и нех заигрывать с наваросами
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26.04.2021 14:21 Ответить
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения/ Раз нельзя значит
превратится обязательно. Нельзя чтобы пианист- четыреждыуклонист был главнокомандующим во время войны а он есть.
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26.04.2021 14:21 Ответить
Це якийсь пі... песец.
Совок.
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26.04.2021 14:24 Ответить
Идиот, он уже семь лет как, а в зоне отчуждения (Чернобыльской) уровень жизни лучше чем в том зоопарке
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26.04.2021 14:24 Ответить
Західні німці десятки років платили підвищені податки заради реінтеграції Сходу. Натомість отримали купу агентів Штазі, які пробралися в найвищі ешелони влади Німеччини та руйнують її зсередини.
На щастя для німців Німеччина не має спільних кордонів з Росією, тому окупація німцям не загрожує. Підривна діяльність проросійських агентів впливу обмежується корумпуванням німецьких чиновників та промивкою мізків німецьким громадянам. Але якби Німеччина межувала з Росією, над Бундестагом уже б розвівався аквафреш.
В принципі нам зараз нав'язують ту ж саму схему. І, враховуючи те, що ми далеко не Німеччина, нас вони перетравлять набагато швидше. Варто лише прийняти їх умови.
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26.04.2021 14:25 Ответить
Кажуть, східні німці дуже відрізняються від західних і досі, у них інший менталітет.
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27.04.2021 07:05 Ответить
это еще почему "нельзя"? я за то чтобы "нужно"
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26.04.2021 14:27 Ответить
Поперше не Донбас, а Лугандон, а подруге - Раша його окупувала, Раша нехай і годує. Стіна.
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26.04.2021 14:28 Ответить
Єдино правильне рішення -- відгородитися і офіційно відділитися від окупованого Донбасу, дати їм свободу. А за Крим треба воювати з союзниками, бо Крим -- це головне.
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27.04.2021 07:11 Ответить
Для меня дамбас с 2010(та, даже с 2005) года - зона отчуждения. Ментального. Другой мир - уголовно-быдлячий.
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26.04.2021 14:34 Ответить
Українофобський світ.
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26.04.2021 14:37 Ответить
Одно не исключает другого.
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26.04.2021 14:40 Ответить
ЛДНР нужно огородить колючей проволокой под высоковольтным напряжением, никого не выпускать оттуда, отключить газ, свет, воду - пусть они там варятся в своем зоопарке
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26.04.2021 14:43 Ответить
Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3895
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26.04.2021 14:45 Ответить
Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7380
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26.04.2021 14:47 Ответить
Поїдь, вака, подивися там. Може тобі сподобається, то й зостанешся в ордло.
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27.04.2021 07:19 Ответить
Скоро заявит что с убийцами надо брататься!!!!!!! Вот что значит когда у власти инородец которому эта страна до задницы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.04.2021 14:47 Ответить
А ведь предупреждали же: "Українці, не робіть дурниць!"
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26.04.2021 14:48 Ответить
Але є люди, які тільки на особистому досвіді можуть це зрозуміти. На превеликий жаль.
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26.04.2021 15:45 Ответить
Можно и нужно. Если бы я был президентом Украины, то тоже на камеры плел бы такую чушь, но делал все, чтобы эту раковую опухоль отрезать от тела Украины. Но, Вава действительно хочет интегрировать болезнь руцкага мира в Украину и ее тем самым разрушить.
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26.04.2021 15:49 Ответить
якраз це треба зробити
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26.04.2021 17:52 Ответить
Нет,господин президент. Как Чернобыль показал опасность бесрасудного использования атома,так и ОРДЛО должно показать Украине что такое русский мир и сепаратизм. Очень желательно ВСЕХ любителей русского мира,которым НЕ нравиться Украина отправлять на ПМЖ в ОРДЛО. А то все любят русский мир живя в Киеве. Всех Мураевых,Добкиных,Бондаренко,Рабиновичей туда налаживать там экономику . Огородить колючей проволокой и пускай живут в своем русском мире. Может лет через пять с цветами будут бежать за украинскими танками.
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26.04.2021 20:51 Ответить
 
 