Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все, чтобы Донбасс не превратился в зону отчуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе брифинга на ЧАЭС.

Президент напомнил, что ликвидировали катастрофу на Чернобыльской АЭС и украинцы, и россияне.

"Тогда были все страны ... Были украинцы, были русские люди, но тогда наши народы были по одну сторону против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне на Донбассе, мы, к сожалению, по разные стороны. Это, к сожалению, трагично. Потому что тут на ЧАЭС мы видим результат таких трагедий. Мы даже называем страшное словосочетание "зона отчуждения", где нет жизни людей и наша задача как государства сделать все, чтобы возрождать тут жизнь. Но сколько лет прошло. Очень не хочется, чтобы на Донбассе произошла такая же трагедия. Чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения", - отметил глава государства.

По его словам, предотвратить трагедию на ЧАЭС уже невозможно, но сегодня точно можно делать все, чтобы предотвратить возможную трагедию на оккупированном Донбассе.

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