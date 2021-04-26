Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все, чтобы Донбасс не превратился в зону отчуждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе брифинга на ЧАЭС.
Президент напомнил, что ликвидировали катастрофу на Чернобыльской АЭС и украинцы, и россияне.
"Тогда были все страны ... Были украинцы, были русские люди, но тогда наши народы были по одну сторону против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне на Донбассе, мы, к сожалению, по разные стороны. Это, к сожалению, трагично. Потому что тут на ЧАЭС мы видим результат таких трагедий. Мы даже называем страшное словосочетание "зона отчуждения", где нет жизни людей и наша задача как государства сделать все, чтобы возрождать тут жизнь. Но сколько лет прошло. Очень не хочется, чтобы на Донбассе произошла такая же трагедия. Чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения", - отметил глава государства.
По его словам, предотвратить трагедию на ЧАЭС уже невозможно, но сегодня точно можно делать все, чтобы предотвратить возможную трагедию на оккупированном Донбассе.
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https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист @jyrnalist
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Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает.
Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться.
"Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
https://mobile.twitter.com/santehnikki Сантехник киевский https://mobile.twitter.com/santehnikki @santehnikki https://mobile.twitter.com/santehnikki/status/1386636999608655875 33 мин
А це вже зливом пахне Зеленський доручив Єрмаку домовлятися про зустріч із Путіним
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3235131-zelenskij-doruciv-ermaku-domovlatisa-pro-zustric-iz-putinim.html
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Нам треба не олігархічні шістки - зєлі, клічкі і розумкови, а якийсь самодостатній політик. Типу Забродського. Або Зеркаль.
превратится обязательно. Нельзя чтобы пианист- четыреждыуклонист был главнокомандующим во время войны а он есть.
Совок.
На щастя для німців Німеччина не має спільних кордонів з Росією, тому окупація німцям не загрожує. Підривна діяльність проросійських агентів впливу обмежується корумпуванням німецьких чиновників та промивкою мізків німецьким громадянам. Але якби Німеччина межувала з Росією, над Бундестагом уже б розвівався аквафреш.
В принципі нам зараз нав'язують ту ж саму схему. І, враховуючи те, що ми далеко не Німеччина, нас вони перетравлять набагато швидше. Варто лише прийняти їх умови.