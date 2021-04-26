УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10529 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 917 54

Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський

Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно зробити все, щоб Донбас не перетворився на зону відчуження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час брифінгу на ЧАЕС.

Президент нагадав, що ліквідували катастрофу на Чорнобильській АЕС і українці, і росіяни.

"Тоді були всі країни ... Були українці, були російські люди, але тоді наші народи були на одному боці проти цієї трагедії. Сьогодні, якщо ми говоримо про війну на Донбасі, ми, на жаль, по різні боки. Це, на жаль, трагічно. Тому що тут на ЧАЕС ми бачимо результат таких трагедій. Ми навіть називаємо страшне словосполучення "зона відчуження", де немає життя людей і наше завдання як держави зробити все, щоб відроджувати тут життя. Але скільки років минуло. Дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така ж трагедія. Щоб Донбас перетворився на зону відчуження", - зазначив глава держави.

За його словами, запобігти трагедії на ЧАЕС вже неможливо, але сьогодні точно можна робити все, щоб запобігти можливій трагедії на окупованому Донбасі.

Також читайте: Зеленський про переговори з ОРДЛО: "Не збираюся розмовляти з терористами"

Автор: 

Зеленський (23659) ЧАЕС (537) Донбас (22354) зона відчуження (324)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
донбас - ордло це зона вусмєрть розбомблених мізків, соціальний чорнобиль
показати весь коментар
26.04.2021 14:08
+10
Воно хоч розуміє, що 3,14здить? Якісь викривлені порівняння, країною править Коаїн!
показати весь коментар
26.04.2021 14:09
+10
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8532
показати весь коментар
26.04.2021 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
донбас - ордло це зона вусмєрть розбомблених мізків, соціальний чорнобиль
показати весь коментар
26.04.2021 14:08 Відповісти
А Зеленський - четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС.
показати весь коментар
26.04.2021 14:10 Відповісти
Этот кадр такая себе кнопка АЗ-5 для Украины, которую нажали те, кто лоббировал его избрание. И результат нажатия этой кнопки аналогичен действиям Топтунова и Дятлова...
показати весь коментар
26.04.2021 14:38 Відповісти
"... ліквідували катастрофу і українці, і росіяни..." А хто зробив цю катастрофу? По розпорядженні з москви вчені проводили таємні експерименти на Чорнобильській АЕС і під час одного з експериментів перевищили допустимі можливості. І тоді сталася катастрофа. Це росія винна у трагедії Чорнобиля на українській землі.
показати весь коментар
27.04.2021 06:53 Відповісти
Вовусік з своєю агітбригадою-95 старанно бомбив...
показати весь коментар
26.04.2021 14:13 Відповісти
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7902
показати весь коментар
26.04.2021 14:17 Відповісти
І жодного кума.
показати весь коментар
26.04.2021 15:33 Відповісти
https://mobile.twitter.com/jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист @jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist



Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает.
Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться.
"Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
показати весь коментар
26.04.2021 14:52 Відповісти
Воно хоч розуміє, що 3,14здить? Якісь викривлені порівняння, країною править Коаїн!
показати весь коментар
26.04.2021 14:09 Відповісти
Только бла...бла...бла...и видосики.
показати весь коментар
26.04.2021 14:10 Відповісти
Такое впечатление что дела у них чудовищно плохи, и им остаётся только отвлекать население пустопорожней болтовнёй.
показати весь коментар
26.04.2021 14:11 Відповісти
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7277
показати весь коментар
26.04.2021 14:16 Відповісти
https://mobile.twitter.com/santehnikki

https://mobile.twitter.com/santehnikki Сантехник киевский https://mobile.twitter.com/santehnikki @santehnikki https://mobile.twitter.com/santehnikki/status/1386636999608655875 33 мин

А це вже зливом пахне Зеленський доручив Єрмаку домовлятися про зустріч із Путіним
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3235131-zelenskij-doruciv-ermaku-domovlatisa-pro-zustric-iz-putinim.html
показати весь коментар
26.04.2021 14:38 Відповісти
Землю надо вернуть . Прямоходящие в ОРДЛО неизлечимы .
показати весь коментар
26.04.2021 14:11 Відповісти
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8532
показати весь коментар
26.04.2021 14:12 Відповісти
браво-это шедевр
показати весь коментар
26.04.2021 14:13 Відповісти
Спочатку треба визначитись з наступником. По Конституції в/о стає Розумков до виборів. Але він може і виграти. Стане політика іншою? Такі самі олігархи, така сама корупція, але вже не так наявно.
_____________
Нам треба не олігархічні шістки - зєлі, клічкі і розумкови, а якийсь самодостатній політик. Типу Забродського. Або Зеркаль.
показати весь коментар
26.04.2021 14:35 Відповісти
Петро Порошенко.
показати весь коментар
26.04.2021 15:34 Відповісти
Ну так кто вас заставлял отключать мозги и голосовать за тупую куклу олигархов из зомбоящика?
показати весь коментар
26.04.2021 16:26 Відповісти
поэтому надо присоединить Украину к ордло на условиях *****-то есть сделав невозможным вхождение ни в НАТО ни в Евросоюз?так это и есть тот мир который ты зэбыдлячья тварь шутовская увидел в очке *****?
показати весь коментар
26.04.2021 14:12 Відповісти
Єдиний шанс подивитись в очі путіна у зеленського - це знизу - догори.
показати весь коментар
26.04.2021 14:16 Відповісти
А я бы и не против, уж лучше пусть там произрастает лес и водятся зверушки, чем та мразота что живёт теперь.
показати весь коментар
26.04.2021 14:15 Відповісти
Пихуй
показати весь коментар
26.04.2021 14:15 Відповісти
Запускай обісцяного Сівоху!
показати весь коментар
26.04.2021 14:16 Відповісти
Да пох этот доунбасс,заслужили зону они там,делай в остальной части страны нормальные условия для бизнеса и жизни.
показати весь коментар
26.04.2021 14:16 Відповісти
Іншого годі чекати. Чи Зе пропонує зняти з ордло всі обмеження, тобто придністровський варіант ?
показати весь коментар
26.04.2021 14:18 Відповісти
Меркель ще в 2014 р, під час підписання її мінських угод, заявила у кулуарах (якщо перекладач не збрехав), що "Украина должна поделиться своей территорией..."
показати весь коментар
27.04.2021 07:32 Відповісти
уже
показати весь коментар
26.04.2021 14:19 Відповісти
Домбасяни самі перетворили свій Дамбас в зону відчудження, позвавши до себе війну.
показати весь коментар
26.04.2021 14:20 Відповісти
нужно сделать ВСЕ что бы Донбасс превратился в зону отчуждения . и нех заигрывать с наваросами
показати весь коментар
26.04.2021 14:21 Відповісти
Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения/ Раз нельзя значит
превратится обязательно. Нельзя чтобы пианист- четыреждыуклонист был главнокомандующим во время войны а он есть.
показати весь коментар
26.04.2021 14:21 Відповісти
Це якийсь пі... песец.
Совок.
показати весь коментар
26.04.2021 14:24 Відповісти
Идиот, он уже семь лет как, а в зоне отчуждения (Чернобыльской) уровень жизни лучше чем в том зоопарке
показати весь коментар
26.04.2021 14:24 Відповісти
Західні німці десятки років платили підвищені податки заради реінтеграції Сходу. Натомість отримали купу агентів Штазі, які пробралися в найвищі ешелони влади Німеччини та руйнують її зсередини.
На щастя для німців Німеччина не має спільних кордонів з Росією, тому окупація німцям не загрожує. Підривна діяльність проросійських агентів впливу обмежується корумпуванням німецьких чиновників та промивкою мізків німецьким громадянам. Але якби Німеччина межувала з Росією, над Бундестагом уже б розвівався аквафреш.
В принципі нам зараз нав'язують ту ж саму схему. І, враховуючи те, що ми далеко не Німеччина, нас вони перетравлять набагато швидше. Варто лише прийняти їх умови.
показати весь коментар
26.04.2021 14:25 Відповісти
Кажуть, східні німці дуже відрізняються від західних і досі, у них інший менталітет.
показати весь коментар
27.04.2021 07:05 Відповісти
это еще почему "нельзя"? я за то чтобы "нужно"
показати весь коментар
26.04.2021 14:27 Відповісти
Поперше не Донбас, а Лугандон, а подруге - Раша його окупувала, Раша нехай і годує. Стіна.
показати весь коментар
26.04.2021 14:28 Відповісти
Єдино правильне рішення -- відгородитися і офіційно відділитися від окупованого Донбасу, дати їм свободу. А за Крим треба воювати з союзниками, бо Крим -- це головне.
показати весь коментар
27.04.2021 07:11 Відповісти
Для меня дамбас с 2010(та, даже с 2005) года - зона отчуждения. Ментального. Другой мир - уголовно-быдлячий.
показати весь коментар
26.04.2021 14:34 Відповісти
Українофобський світ.
показати весь коментар
26.04.2021 14:37 Відповісти
Одно не исключает другого.
показати весь коментар
26.04.2021 14:40 Відповісти
ЛДНР нужно огородить колючей проволокой под высоковольтным напряжением, никого не выпускать оттуда, отключить газ, свет, воду - пусть они там варятся в своем зоопарке
показати весь коментар
26.04.2021 14:43 Відповісти
Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3895
показати весь коментар
26.04.2021 14:45 Відповісти
Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7380
показати весь коментар
26.04.2021 14:47 Відповісти
Поїдь, вака, подивися там. Може тобі сподобається, то й зостанешся в ордло.
показати весь коментар
27.04.2021 07:19 Відповісти
Скоро заявит что с убийцами надо брататься!!!!!!! Вот что значит когда у власти инородец которому эта страна до задницы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 14:47 Відповісти
А ведь предупреждали же: "Українці, не робіть дурниць!"
показати весь коментар
26.04.2021 14:48 Відповісти
Але є люди, які тільки на особистому досвіді можуть це зрозуміти. На превеликий жаль.
показати весь коментар
26.04.2021 15:45 Відповісти
Можно и нужно. Если бы я был президентом Украины, то тоже на камеры плел бы такую чушь, но делал все, чтобы эту раковую опухоль отрезать от тела Украины. Но, Вава действительно хочет интегрировать болезнь руцкага мира в Украину и ее тем самым разрушить.
показати весь коментар
26.04.2021 15:49 Відповісти
якраз це треба зробити
показати весь коментар
26.04.2021 17:52 Відповісти
Нет,господин президент. Как Чернобыль показал опасность бесрасудного использования атома,так и ОРДЛО должно показать Украине что такое русский мир и сепаратизм. Очень желательно ВСЕХ любителей русского мира,которым НЕ нравиться Украина отправлять на ПМЖ в ОРДЛО. А то все любят русский мир живя в Киеве. Всех Мураевых,Добкиных,Бондаренко,Рабиновичей туда налаживать там экономику . Огородить колючей проволокой и пускай живут в своем русском мире. Может лет через пять с цветами будут бежать за украинскими танками.
показати весь коментар
26.04.2021 20:51 Відповісти
 
 