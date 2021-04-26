Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно зробити все, щоб Донбас не перетворився на зону відчуження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час брифінгу на ЧАЕС.

Президент нагадав, що ліквідували катастрофу на Чорнобильській АЕС і українці, і росіяни.

"Тоді були всі країни ... Були українці, були російські люди, але тоді наші народи були на одному боці проти цієї трагедії. Сьогодні, якщо ми говоримо про війну на Донбасі, ми, на жаль, по різні боки. Це, на жаль, трагічно. Тому що тут на ЧАЕС ми бачимо результат таких трагедій. Ми навіть називаємо страшне словосполучення "зона відчуження", де немає життя людей і наше завдання як держави зробити все, щоб відроджувати тут життя. Але скільки років минуло. Дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така ж трагедія. Щоб Донбас перетворився на зону відчуження", - зазначив глава держави.

За його словами, запобігти трагедії на ЧАЕС вже неможливо, але сьогодні точно можна робити все, щоб запобігти можливій трагедії на окупованому Донбасі.

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