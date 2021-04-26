Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно зробити все, щоб Донбас не перетворився на зону відчуження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час брифінгу на ЧАЕС.
Президент нагадав, що ліквідували катастрофу на Чорнобильській АЕС і українці, і росіяни.
"Тоді були всі країни ... Були українці, були російські люди, але тоді наші народи були на одному боці проти цієї трагедії. Сьогодні, якщо ми говоримо про війну на Донбасі, ми, на жаль, по різні боки. Це, на жаль, трагічно. Тому що тут на ЧАЕС ми бачимо результат таких трагедій. Ми навіть називаємо страшне словосполучення "зона відчуження", де немає життя людей і наше завдання як держави зробити все, щоб відроджувати тут життя. Але скільки років минуло. Дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така ж трагедія. Щоб Донбас перетворився на зону відчуження", - зазначив глава держави.
За його словами, запобігти трагедії на ЧАЕС вже неможливо, але сьогодні точно можна робити все, щоб запобігти можливій трагедії на окупованому Донбасі.
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https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист @jyrnalist
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Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает.
Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться.
"Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
https://mobile.twitter.com/santehnikki Сантехник киевский https://mobile.twitter.com/santehnikki @santehnikki https://mobile.twitter.com/santehnikki/status/1386636999608655875 33 мин
А це вже зливом пахне Зеленський доручив Єрмаку домовлятися про зустріч із Путіним
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3235131-zelenskij-doruciv-ermaku-domovlatisa-pro-zustric-iz-putinim.html
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Нам треба не олігархічні шістки - зєлі, клічкі і розумкови, а якийсь самодостатній політик. Типу Забродського. Або Зеркаль.
превратится обязательно. Нельзя чтобы пианист- четыреждыуклонист был главнокомандующим во время войны а он есть.
Совок.
На щастя для німців Німеччина не має спільних кордонів з Росією, тому окупація німцям не загрожує. Підривна діяльність проросійських агентів впливу обмежується корумпуванням німецьких чиновників та промивкою мізків німецьким громадянам. Але якби Німеччина межувала з Росією, над Бундестагом уже б розвівався аквафреш.
В принципі нам зараз нав'язують ту ж саму схему. І, враховуючи те, що ми далеко не Німеччина, нас вони перетравлять набагато швидше. Варто лише прийняти їх умови.