"Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский"

Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе визита на ЧАЭС.

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский