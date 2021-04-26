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Новости Агрессия России против Украины
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Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский

Мы уже на финише согласования установления

Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе визита на ЧАЭС.

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20196) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+77
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4942
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26.04.2021 14:26
+53
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1263
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26.04.2021 14:22
+45
А скільки днів вже не стріляють, Вава? Чи вже забув свої вихваляння?
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26.04.2021 14:23
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...далі прірва для нас, коли його туди не скинемо.
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26.04.2021 18:48 Ответить
Господи! Який "дятел" йому пише такі тексти виступу? Чи сам видумує? Перемир*я при перемир*Ї! Всерівно, що масло масляне.
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26.04.2021 18:49 Ответить
Основная задача Путина - не допустить истории успеха Украины.
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26.04.2021 19:21 Ответить
Для пулєра вступ Украіни до НАТО , - це як серпом по яйцям !,
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26.04.2021 19:33 Ответить
Воистину криворогий мерзкий ублюдок!
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26.04.2021 19:33 Ответить
Та нє, Зеленський. Ти якраз набрав у депутани нікчемних дебілів. Справжнє пушечне м'ясо. Та й сам ти нічим від них не вирізняєшся. Дуй з ними на фронт.
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26.04.2021 19:39 Ответить
Совок бессмертен!
На седьмое ноября и Пасху - "чтобы не было выстрелов, не было смертей"
А после красных дней календаря?
Про "до" - даже не спрашиваю!
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26.04.2021 19:47 Ответить
Это блеяние какого то барана... печально слушать. Какое перемирие? Только жесткая обратка остановит этих кацапских упырей! Страшный у нас **********... очень страшный
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26.04.2021 19:53 Ответить
"Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский"

Россия объявила сборы находящихся в запасе, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

https://censor.net/ru/n3262082

Масштабные военные сборы находящихся в запасе россиян представляют собой более серьезную угрозу, чем переброска российских войск к границам Украины.
Об этом пишет https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5626870960686487 в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это не менее серьезно, чем переброска войск с востока РФ. Кадровые части постоянной готовности можно снова и очень быстро перебросить на позиции, близкие к Украине, а вот масштабные военные сборы запасных - это даже более высокий уровень угрозы", - указал он.
По словам Бутусова, группировка наземных боевых войск у России небольшая - до 130 тыс. военнослужащих. А вот призыв находящихся в запасе граждан обспечивает развертывание второго эшелона для большой войны.
Смотрите на Цензор.НЕТ: https://censor.net/ru/news/3262064/rossiyiskookkupatsionnye_voyiska_obstrelyali_grajdanskie_obekty_vodyanogo_iz_minometov_shtab_oos_fotoreportaj
"Это отнюдь не значит, что они сейчас пойдут в большое наступление. Россия продолжает давление и отработку мобилизационных задач, чтобы в нужный момент быть готовой атаковать. Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе. Вот в этом угроза. Вот ради чего Путин проводит маневры различного уровня", - считает журналист.
Главным инструментом российской повестки в отношениях с Украиной, по мнению Бутусова, остается война.
"И никакого мира на горизонте нет. К войне надо готовиться, а у нас ничего подобного российским маневрам не делается, к большому сожалению, врага в ОП, видимо, собираются бить пресс-релизами..." - подытожил журналист.
Ми вже на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2271
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27.04.2021 05:54 Ответить
а ты точно не мудрый. ты лично готов завтра на фронт? сколько вас, озлобленных?!!!! Готовиться к войне надо- нагнетать нет.
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27.04.2021 06:07 Ответить
Цю зелену }{уйлівську тварюку треба негайно зупиняти, поки ще існує назва України, як країни. Воно не може забути свої московські сраковихляння. Не треба вже кивати на 73 % - будемо очима кліпати, то остаточно просеремо країну. Інтереси іудея явно в моцкві.
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26.04.2021 19:57 Ответить
Посадив гуцул смереку, а виросла туя.
Ще не мали преЗЕдентом, ми такого х*я 🤣😁😁
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26.04.2021 19:57 Ответить
Сколько же вас хамов!
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27.04.2021 06:20 Ответить
Нагадайте в якому році гітлер приїздив у москву на зустріч зі сталіним🤔
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26.04.2021 20:06 Ответить
Знов зє перемирря??? Це вже називається глибокий мін'єт з заглотом... Зє бубочка впроваджує у життя свій наратив, за Україну, яка готова прийняти з будь якого боку???
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26.04.2021 20:26 Ответить
зелений червяк_____ через апостроф пишеться - ЧЕРВ'ЯК
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26.04.2021 22:19 Ответить
Сумно. Якась клініка. Відчуття... хоче те про що розуміє, як дитина в садочку яка хоче іграшку., а все інше просто торрічєлєва пустота. Який смуток і страх практично. Що ж ви лохторот вічно голодний і натягнутий в повному смислі отакими як тіщенко, базарники і підбазарники, рабіновічь, шевченко-білорус і різна неміч яка пройшла до ДЕРЖАВНО вершини, завдяки дєбільному ЦВК України та законодавчої бази України. Догрались ой до керувались казли всіх мастей. Лохторат того вартий. Вірно є укр. прислівя для таких руляторів які грабували Неньку та її лохторат 30 рочків, писали та виписували під себе закони і підзакони. Сьогодні верещать всьо прапало продають землю, а де ж ви чмошники були всі ці роки в ПАРЛАМЕНТІ? а прислівя таке.... на хитру сраку завжди знайдеться гвинт з резьбою.
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26.04.2021 20:43 Ответить
Один "режим тишины" меняют на другой "режим тишины".
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26.04.2021 21:12 Ответить
зэльоная гнусавая мразь все еще,и из последних сил пытается капитулировать тихо.
его нужно ловить первого на вылете.
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26.04.2021 21:14 Ответить
***** не мог так просто отвести войска. Скорее всего Нелох водичкой в Крым торганул.
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26.04.2021 21:15 Ответить
Ми вже на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3014
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26.04.2021 21:28 Ответить
Что-то зеленомордые сегодня прям как с цепи сорвались!
В страну что кокс стали вагонными нормами ввозить?!
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26.04.2021 21:42 Ответить
Единственный правильный вариант,это готовиться к войне ...
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26.04.2021 22:07 Ответить
Неутомимый ты наш соглашатель...
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26.04.2021 22:36 Ответить
любое упоминание каких либо договоров с Путлером уже вызывает раздражение и желание дать по морде договаривающимся
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26.04.2021 22:51 Ответить
Какой же он идиот! Да еще под присмотром агента РФ Ермака.
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26.04.2021 22:54 Ответить
Він не ідіот, а агент "Арлекино"
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27.04.2021 06:36 Ответить
Сіоніст він на все життя сіоніст-українофоб.
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26.04.2021 23:06 Ответить
Так а до цього що було, не режим "тиши", не твоє "пєрєміріє"? Скільки наших загинуло....
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26.04.2021 23:13 Ответить
Это длинно....Вы уже просто на финише.
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27.04.2021 00:20 Ответить
повне роздвоення особистості. Бреше, не задумуючись, бреше скрізь і по всякому....
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27.04.2021 01:12 Ответить
Давно час усвідомити, що мир на Донбасі залежить не від переговорних форматів, а від Кремля, який тримає ключі від миру на Донбасі і не полишає надій зробити це на власних умовах.
Варто шукати формули посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля партнерів авантюрними неузгодженими ідеями!
Хочеш миру - готуйся до війни }
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27.04.2021 01:26 Ответить
Только у Зе и ко это понимают по иному:-Хочешь миру-капитулируй!
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27.04.2021 13:58 Ответить
Ага ,мир в заднице Путина оказался намного глубже ,чем думал Зеленский , пришлось залезть туда полностью , но теперь он его точно видит! Как можно быть таким идиотом? Правильно -нельзя ! Все это только отмазки и оттягивание времени что бы дать Путину фору!
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27.04.2021 01:31 Ответить
Для еврея развести гоев - святое дело)))
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27.04.2021 06:32 Ответить
Ти сам уже на фініші!
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27.04.2021 07:05 Ответить
Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", - штаб ОС... а зеленский уже на финише?
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27.04.2021 08:45 Ответить
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