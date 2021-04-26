Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский
Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе визита на ЧАЭС.
"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.
"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил он.
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На седьмое ноября и Пасху - "чтобы не было выстрелов, не было смертей"
А после красных дней календаря?
Про "до" - даже не спрашиваю!
Россия объявила сборы находящихся в запасе, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/ru/n3262082
Масштабные военные сборы находящихся в запасе россиян представляют собой более серьезную угрозу, чем переброска российских войск к границам Украины.
Об этом пишет https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5626870960686487 в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это не менее серьезно, чем переброска войск с востока РФ. Кадровые части постоянной готовности можно снова и очень быстро перебросить на позиции, близкие к Украине, а вот масштабные военные сборы запасных - это даже более высокий уровень угрозы", - указал он.
По словам Бутусова, группировка наземных боевых войск у России небольшая - до 130 тыс. военнослужащих. А вот призыв находящихся в запасе граждан обспечивает развертывание второго эшелона для большой войны.
Смотрите на Цензор.НЕТ: https://censor.net/ru/news/3262064/rossiyiskookkupatsionnye_voyiska_obstrelyali_grajdanskie_obekty_vodyanogo_iz_minometov_shtab_oos_fotoreportaj
"Это отнюдь не значит, что они сейчас пойдут в большое наступление. Россия продолжает давление и отработку мобилизационных задач, чтобы в нужный момент быть готовой атаковать. Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе. Вот в этом угроза. Вот ради чего Путин проводит маневры различного уровня", - считает журналист.
Главным инструментом российской повестки в отношениях с Украиной, по мнению Бутусова, остается война.
"И никакого мира на горизонте нет. К войне надо готовиться, а у нас ничего подобного российским маневрам не делается, к большому сожалению, врага в ОП, видимо, собираются бить пресс-релизами..." - подытожил журналист.
Ще не мали преЗЕдентом, ми такого х*я 🤣😁😁
его нужно ловить первого на вылете.
В страну что кокс стали вагонными нормами ввозить?!
Варто шукати формули посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля партнерів авантюрними неузгодженими ідеями!
Хочеш миру - готуйся до війни }