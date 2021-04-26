Ми вже на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі, - Зеленський
Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту на ЧАЕС.
"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що українська сторона робить усе можливе для встановлення перемир'я.
"Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - додав він.
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На седьмое ноября и Пасху - "чтобы не было выстрелов, не было смертей"
А после красных дней календаря?
Про "до" - даже не спрашиваю!
Россия объявила сборы находящихся в запасе, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/ru/n3262082
Масштабные военные сборы находящихся в запасе россиян представляют собой более серьезную угрозу, чем переброска российских войск к границам Украины.
Об этом пишет https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5626870960686487 в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это не менее серьезно, чем переброска войск с востока РФ. Кадровые части постоянной готовности можно снова и очень быстро перебросить на позиции, близкие к Украине, а вот масштабные военные сборы запасных - это даже более высокий уровень угрозы", - указал он.
По словам Бутусова, группировка наземных боевых войск у России небольшая - до 130 тыс. военнослужащих. А вот призыв находящихся в запасе граждан обспечивает развертывание второго эшелона для большой войны.
Смотрите на Цензор.НЕТ: https://censor.net/ru/news/3262064/rossiyiskookkupatsionnye_voyiska_obstrelyali_grajdanskie_obekty_vodyanogo_iz_minometov_shtab_oos_fotoreportaj
"Это отнюдь не значит, что они сейчас пойдут в большое наступление. Россия продолжает давление и отработку мобилизационных задач, чтобы в нужный момент быть готовой атаковать. Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе. Вот в этом угроза. Вот ради чего Путин проводит маневры различного уровня", - считает журналист.
Главным инструментом российской повестки в отношениях с Украиной, по мнению Бутусова, остается война.
"И никакого мира на горизонте нет. К войне надо готовиться, а у нас ничего подобного российским маневрам не делается, к большому сожалению, врага в ОП, видимо, собираются бить пресс-релизами..." - подытожил журналист.
Ще не мали преЗЕдентом, ми такого х*я 🤣😁😁
его нужно ловить первого на вылете.
В страну что кокс стали вагонными нормами ввозить?!
Варто шукати формули посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля партнерів авантюрними неузгодженими ідеями!
Хочеш миру - готуйся до війни }