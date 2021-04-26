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Новини Агресія Росії проти України
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Ми вже на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі, - Зеленський

Ми вже на фініші узгодження встановлення

Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту на ЧАЕС.

"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона робить усе можливе для встановлення перемир'я.

"Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - додав він.

Також читайте: Не можна допустити, щоб Донбас перетворився на зону відчуження, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23659) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+77
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4942
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26.04.2021 14:26
+53
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1263
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26.04.2021 14:22
+45
А скільки днів вже не стріляють, Вава? Чи вже забув свої вихваляння?
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26.04.2021 14:23
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...далі прірва для нас, коли його туди не скинемо.
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26.04.2021 18:48 Відповісти
Господи! Який "дятел" йому пише такі тексти виступу? Чи сам видумує? Перемир*я при перемир*Ї! Всерівно, що масло масляне.
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26.04.2021 18:49 Відповісти
Основная задача Путина - не допустить истории успеха Украины.
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26.04.2021 19:21 Відповісти
Для пулєра вступ Украіни до НАТО , - це як серпом по яйцям !,
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26.04.2021 19:33 Відповісти
Воистину криворогий мерзкий ублюдок!
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26.04.2021 19:33 Відповісти
Та нє, Зеленський. Ти якраз набрав у депутани нікчемних дебілів. Справжнє пушечне м'ясо. Та й сам ти нічим від них не вирізняєшся. Дуй з ними на фронт.
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26.04.2021 19:39 Відповісти
Совок бессмертен!
На седьмое ноября и Пасху - "чтобы не было выстрелов, не было смертей"
А после красных дней календаря?
Про "до" - даже не спрашиваю!
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26.04.2021 19:47 Відповісти
Это блеяние какого то барана... печально слушать. Какое перемирие? Только жесткая обратка остановит этих кацапских упырей! Страшный у нас **********... очень страшный
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26.04.2021 19:53 Відповісти
"Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский"

Россия объявила сборы находящихся в запасе, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

https://censor.net/ru/n3262082

Масштабные военные сборы находящихся в запасе россиян представляют собой более серьезную угрозу, чем переброска российских войск к границам Украины.
Об этом пишет https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5626870960686487 в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это не менее серьезно, чем переброска войск с востока РФ. Кадровые части постоянной готовности можно снова и очень быстро перебросить на позиции, близкие к Украине, а вот масштабные военные сборы запасных - это даже более высокий уровень угрозы", - указал он.
По словам Бутусова, группировка наземных боевых войск у России небольшая - до 130 тыс. военнослужащих. А вот призыв находящихся в запасе граждан обспечивает развертывание второго эшелона для большой войны.
Смотрите на Цензор.НЕТ: https://censor.net/ru/news/3262064/rossiyiskookkupatsionnye_voyiska_obstrelyali_grajdanskie_obekty_vodyanogo_iz_minometov_shtab_oos_fotoreportaj
"Это отнюдь не значит, что они сейчас пойдут в большое наступление. Россия продолжает давление и отработку мобилизационных задач, чтобы в нужный момент быть готовой атаковать. Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе. Вот в этом угроза. Вот ради чего Путин проводит маневры различного уровня", - считает журналист.
Главным инструментом российской повестки в отношениях с Украиной, по мнению Бутусова, остается война.
"И никакого мира на горизонте нет. К войне надо готовиться, а у нас ничего подобного российским маневрам не делается, к большому сожалению, врага в ОП, видимо, собираются бить пресс-релизами..." - подытожил журналист.
Ми вже на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2271
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27.04.2021 05:54 Відповісти
а ты точно не мудрый. ты лично готов завтра на фронт? сколько вас, озлобленных?!!!! Готовиться к войне надо- нагнетать нет.
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27.04.2021 06:07 Відповісти
Цю зелену }{уйлівську тварюку треба негайно зупиняти, поки ще існує назва України, як країни. Воно не може забути свої московські сраковихляння. Не треба вже кивати на 73 % - будемо очима кліпати, то остаточно просеремо країну. Інтереси іудея явно в моцкві.
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26.04.2021 19:57 Відповісти
Посадив гуцул смереку, а виросла туя.
Ще не мали преЗЕдентом, ми такого х*я 🤣😁😁
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26.04.2021 19:57 Відповісти
Сколько же вас хамов!
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27.04.2021 06:20 Відповісти
Нагадайте в якому році гітлер приїздив у москву на зустріч зі сталіним🤔
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26.04.2021 20:06 Відповісти
Знов зє перемирря??? Це вже називається глибокий мін'єт з заглотом... Зє бубочка впроваджує у життя свій наратив, за Україну, яка готова прийняти з будь якого боку???
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26.04.2021 20:26 Відповісти
зелений червяк_____ через апостроф пишеться - ЧЕРВ'ЯК
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26.04.2021 22:19 Відповісти
Сумно. Якась клініка. Відчуття... хоче те про що розуміє, як дитина в садочку яка хоче іграшку., а все інше просто торрічєлєва пустота. Який смуток і страх практично. Що ж ви лохторот вічно голодний і натягнутий в повному смислі отакими як тіщенко, базарники і підбазарники, рабіновічь, шевченко-білорус і різна неміч яка пройшла до ДЕРЖАВНО вершини, завдяки дєбільному ЦВК України та законодавчої бази України. Догрались ой до керувались казли всіх мастей. Лохторат того вартий. Вірно є укр. прислівя для таких руляторів які грабували Неньку та її лохторат 30 рочків, писали та виписували під себе закони і підзакони. Сьогодні верещать всьо прапало продають землю, а де ж ви чмошники були всі ці роки в ПАРЛАМЕНТІ? а прислівя таке.... на хитру сраку завжди знайдеться гвинт з резьбою.
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26.04.2021 20:43 Відповісти
Один "режим тишины" меняют на другой "режим тишины".
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26.04.2021 21:12 Відповісти
зэльоная гнусавая мразь все еще,и из последних сил пытается капитулировать тихо.
его нужно ловить первого на вылете.
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26.04.2021 21:14 Відповісти
***** не мог так просто отвести войска. Скорее всего Нелох водичкой в Крым торганул.
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26.04.2021 21:15 Відповісти
Ми вже на фініші узгодження встановлення "режиму тиші" на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3014
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26.04.2021 21:28 Відповісти
Что-то зеленомордые сегодня прям как с цепи сорвались!
В страну что кокс стали вагонными нормами ввозить?!
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26.04.2021 21:42 Відповісти
Единственный правильный вариант,это готовиться к войне ...
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26.04.2021 22:07 Відповісти
Неутомимый ты наш соглашатель...
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26.04.2021 22:36 Відповісти
любое упоминание каких либо договоров с Путлером уже вызывает раздражение и желание дать по морде договаривающимся
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26.04.2021 22:51 Відповісти
Какой же он идиот! Да еще под присмотром агента РФ Ермака.
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26.04.2021 22:54 Відповісти
Він не ідіот, а агент "Арлекино"
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27.04.2021 06:36 Відповісти
Сіоніст він на все життя сіоніст-українофоб.
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26.04.2021 23:06 Відповісти
Так а до цього що було, не режим "тиши", не твоє "пєрєміріє"? Скільки наших загинуло....
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26.04.2021 23:13 Відповісти
Это длинно....Вы уже просто на финише.
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27.04.2021 00:20 Відповісти
повне роздвоення особистості. Бреше, не задумуючись, бреше скрізь і по всякому....
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27.04.2021 01:12 Відповісти
Давно час усвідомити, що мир на Донбасі залежить не від переговорних форматів, а від Кремля, який тримає ключі від миру на Донбасі і не полишає надій зробити це на власних умовах.
Варто шукати формули посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля партнерів авантюрними неузгодженими ідеями!
Хочеш миру - готуйся до війни }
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27.04.2021 01:26 Відповісти
Только у Зе и ко это понимают по иному:-Хочешь миру-капитулируй!
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27.04.2021 13:58 Відповісти
Ага ,мир в заднице Путина оказался намного глубже ,чем думал Зеленский , пришлось залезть туда полностью , но теперь он его точно видит! Как можно быть таким идиотом? Правильно -нельзя ! Все это только отмазки и оттягивание времени что бы дать Путину фору!
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27.04.2021 01:31 Відповісти
Для еврея развести гоев - святое дело)))
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27.04.2021 06:32 Відповісти
Ти сам уже на фініші!
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27.04.2021 07:05 Відповісти
Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", - штаб ОС... а зеленский уже на финише?
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27.04.2021 08:45 Відповісти
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