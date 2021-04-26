Завтра пройдут два внеочередных заседания Рады, - распоряжение Разумкова
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает два внеочередных заседания парламента на 27 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Так, Разумков поручил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 16:00 27 апреля 2021, на котором рассмотрят проект постановления Верховной Рады Украины о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечении неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере (№5299).
Кроме того, 27 апреля, сразу после завершения пленарного заседания, будет внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят ряд законопроектов:
1) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (рег. № 5304);
2) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков (рег. № 4236);
3) проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (рег. №5065);
4) проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (рег. № 5104);
5) проект Закона Украины об основах молодежной политики (реестр. № 3718);
6) предложения Президента к Закону Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (рег. № 2063);
7) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (реестр. № 3985);
8) проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования (рег. № 2164);
9) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (рег. № 3935);
10) проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (реестр. № 5246);
11) проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (рег. № 5175);
12) проект Закона Украины о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (рег. № 4212);
13) проект Закона Украины об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель (реестр. № 5202).
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Здесь необходимо солидарное требование значительной части избирателей с требованием поменять и систему власти, и персонажей в ней, чтобы тот беспредел, который творится ныне, стал невозможен в принципе…
Смотрел понедельничное согласительное совещание в Верховной Раде. Было выступление Юлии Тимошенко - не политическое, а по конкретному поводу рейдерства сельхозземли в Киевской области. У вполне успешного кооператива вчерную, нагло, так что даже Минюст возмутился, отобрали и землю, и хранящийся урожай. По утверждению ЮВТ, это схема разворачивается по всей стране, и за ней стоит глава аграрного комитета от «Слуг» Николай Сольский.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB.html Тимошенко: Зе-власть занимается земельным рейдерством по всей стране. Видео
Ну, мотивация рейдеров очевидна: сейчас любым, самым незаконным образом отжать землю, а потом перепродать ее иностранцам, которым на днях попытаются разрешить покупку нашей земли. И свалить из страны с награбленным.
Причем, рейдерам выгодно, чтобы Украины вообще не стало, чтобы некому было предъявлять претензии - как говорится, война все спишет.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2018/09/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F.html Тимошенко: рейдерство - это настоящая «чума» украинского бизнеса и фермерства. Видео
Для меня загадка, почему так пассивно ведут себя граждане Украины? Почему аграрии, у которых фактически забирают то, что позволяет им выживать, надеются, что все обойдется?
Не обойдется. Но тупой бунт здесь не поможет.
Здесь необходимо солидарное требование значительной части избирателей с требованием поменять и систему власти, и персонажей в ней, чтобы тот беспредел, который творится ныне, стал невозможен в принципе. Чтобы в вопросах земли появился прозрачный, цивилизованный, проукраинский подход
Даже «евробляхеры» смогли организоваться и чего-то добиться. А вот аграрии в стране, мнящей себя аграрной супердержавой, ощущают себя бесправнее и слабее крепостных.
Почему так?
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На фото - Зе-рейдер и моральный урод Сольский
Долгие годы Зеленский высмеивал в 95 квартале Януковича и его верного Санчо Пансу - Азарова. Однако став президентом Зеленский мигом обзавелся таким же надежным и «талантливым» фискализатором - Даниилом Гетьманцевым.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Под басни о несчастных бабушках, которых надо кормить, Даниил Гетьманцев постоянно закручивает гайки в подыхающей украинской экономике и просто неутомим в придумывании все новых и новых способов, как подоить «пересичных».
Новая инициатива мсье Гетьманцева о налоговой амнистии из этой сферы. Законопроекты 5153, 5154, 5155 и 5156 запускают процесс конфискации накопленного посильным и непосильным трудом.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE.html Зе-власть вводит новые налоги под видом налоговой амнистии - экономист
Предлагается заплатить:
-2,5% с ОВГЗ купленных с 1.01.2021 по 20.06.2022;
-5% с валютных счетов в Украине и других активов, что есть в Украине;
-9% с валюты на банковских счетах в других странах или активов, что находятся за границей, а также права денежного требования к нерезидентам.
Не менее важная фишка, что деньги в кубышке надо будет отнести в банк для «легализации». И даже если вы платили налоги и держали дома кэш, то вы тоже должны будете отнести бабло в банк и заплатить еще плюс 5% за счастье бабушек Гетьманцева.
Все мы понимаем, что бабушки конечно же счастливее от этого не станут. Никто им лишней копейки не даст. Мы как кормили своих родителей, так и будем кормить. А экспроприированные средства пойдут на «большие стройки» и прочие дерибаны бюджета под любым предлогом.
При этом мсье Гетьманцев не дает никаких гарантий, что отнесенные в дырявые украинские банки средства спустя полгода-год-два не будут разворованы, как это уже было в начале 90-х, потом в кризисе 2008 года, потом в кризисе 2014-2015 годов. Звыняйте, вам скажуть, така халепа сталася, а як вона сталася, ми не розуміємо. Но при этом кто-то заработает еще не один ярд долларов.
Естественно, что мсье Гетьманцев никак не исправит работу Приватбанка или Ощада с их постоянной блокировкой счетов по поводу и без (чаще без повода), мелочным контролем и постоянным напоминанием, что государство шпионит за тобой.
В общем, Зеленский делает руками Гетьманцева ровно все то, что делал Янукович руками Азарова - старается как можно глубже залезть в карманы граждан, ничего не давая взамен и рассказывая байки о грандиозных прорывах.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B.html Банда Гетьманцева пролетела с тупорылой затеей по ФОПам, да еще подставила Зеленского - политолог
Задумайтесь, Владимир Александрович, вы летите в рифы. Гетьманцев с мамой может даже успеет сбежать, но спрашивать будут с вас.