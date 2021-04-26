Завтра пройдут два внеочередных заседания Рады, - распоряжение Разумкова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает два внеочередных заседания парламента на 27 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Так, Разумков поручил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 16:00 27 апреля 2021, на котором рассмотрят проект постановления Верховной Рады Украины о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечении неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере (№5299).

Кроме того, 27 апреля, сразу после завершения пленарного заседания, будет внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят ряд законопроектов:



1) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (рег. № 5304);

2) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков (рег. № 4236);

3) проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (рег. №5065);

4) проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (рег. № 5104);

5) проект Закона Украины об основах молодежной политики (реестр. № 3718);

6) предложения Президента к Закону Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (рег. № 2063);

7) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (реестр. № 3985);

8) проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования (рег. № 2164);

9) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (рег. № 3935);

10) проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (реестр. № 5246);

11) проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (рег. № 5175);

12) проект Закона Украины о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (рег. № 4212);

13) проект Закона Украины об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель (реестр. № 5202).

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