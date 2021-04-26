Завтра відбудуться два позачергові засідання Ради, - розпорядження Разумкова
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає два позачергові засідання парламенту на 27 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Так, Разумков доручив скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради на 16:00 27 квітня 2021 року, на якому розглянуть проєкт постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19 викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, ухвалених у цій сфері (№5299).
Крім того, 27 квітня, відразу після завершення пленарного засідання, буде позачергове засідання Ради, на якому розглянуть низку законопроєктів:
1) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (реєстр. № 5304);
2) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236);
3) проєкт Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. №5065);
4) проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (реєстр. № 5104);
5) проєкт Закону України про основні засади молодіжної політики (реєстр. № 3718);
6) пропозиції Президента до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (реєстр. № 2063);
7) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985);
8) проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (реєстр. № 2164);
9) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. № 3935);
10) проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (реєстр. № 5246);
11) проєкт Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 5175);
12) проєкт Закону України про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 4212);
13) проєкт Закону України про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (реєстр. № 5202).
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Здесь необходимо солидарное требование значительной части избирателей с требованием поменять и систему власти, и персонажей в ней, чтобы тот беспредел, который творится ныне, стал невозможен в принципе…
Смотрел понедельничное согласительное совещание в Верховной Раде. Было выступление Юлии Тимошенко - не политическое, а по конкретному поводу рейдерства сельхозземли в Киевской области. У вполне успешного кооператива вчерную, нагло, так что даже Минюст возмутился, отобрали и землю, и хранящийся урожай. По утверждению ЮВТ, это схема разворачивается по всей стране, и за ней стоит глава аграрного комитета от «Слуг» Николай Сольский.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB.html Тимошенко: Зе-власть занимается земельным рейдерством по всей стране. Видео
Ну, мотивация рейдеров очевидна: сейчас любым, самым незаконным образом отжать землю, а потом перепродать ее иностранцам, которым на днях попытаются разрешить покупку нашей земли. И свалить из страны с награбленным.
Причем, рейдерам выгодно, чтобы Украины вообще не стало, чтобы некому было предъявлять претензии - как говорится, война все спишет.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2018/09/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F.html Тимошенко: рейдерство - это настоящая «чума» украинского бизнеса и фермерства. Видео
Для меня загадка, почему так пассивно ведут себя граждане Украины? Почему аграрии, у которых фактически забирают то, что позволяет им выживать, надеются, что все обойдется?
Не обойдется. Но тупой бунт здесь не поможет.
Здесь необходимо солидарное требование значительной части избирателей с требованием поменять и систему власти, и персонажей в ней, чтобы тот беспредел, который творится ныне, стал невозможен в принципе. Чтобы в вопросах земли появился прозрачный, цивилизованный, проукраинский подход
Даже «евробляхеры» смогли организоваться и чего-то добиться. А вот аграрии в стране, мнящей себя аграрной супердержавой, ощущают себя бесправнее и слабее крепостных.
Почему так?
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На фото - Зе-рейдер и моральный урод Сольский
Долгие годы Зеленский высмеивал в 95 квартале Януковича и его верного Санчо Пансу - Азарова. Однако став президентом Зеленский мигом обзавелся таким же надежным и «талантливым» фискализатором - Даниилом Гетьманцевым.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Под басни о несчастных бабушках, которых надо кормить, Даниил Гетьманцев постоянно закручивает гайки в подыхающей украинской экономике и просто неутомим в придумывании все новых и новых способов, как подоить «пересичных».
Новая инициатива мсье Гетьманцева о налоговой амнистии из этой сферы. Законопроекты 5153, 5154, 5155 и 5156 запускают процесс конфискации накопленного посильным и непосильным трудом.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE.html Зе-власть вводит новые налоги под видом налоговой амнистии - экономист
Предлагается заплатить:
-2,5% с ОВГЗ купленных с 1.01.2021 по 20.06.2022;
-5% с валютных счетов в Украине и других активов, что есть в Украине;
-9% с валюты на банковских счетах в других странах или активов, что находятся за границей, а также права денежного требования к нерезидентам.
Не менее важная фишка, что деньги в кубышке надо будет отнести в банк для «легализации». И даже если вы платили налоги и держали дома кэш, то вы тоже должны будете отнести бабло в банк и заплатить еще плюс 5% за счастье бабушек Гетьманцева.
Все мы понимаем, что бабушки конечно же счастливее от этого не станут. Никто им лишней копейки не даст. Мы как кормили своих родителей, так и будем кормить. А экспроприированные средства пойдут на «большие стройки» и прочие дерибаны бюджета под любым предлогом.
При этом мсье Гетьманцев не дает никаких гарантий, что отнесенные в дырявые украинские банки средства спустя полгода-год-два не будут разворованы, как это уже было в начале 90-х, потом в кризисе 2008 года, потом в кризисе 2014-2015 годов. Звыняйте, вам скажуть, така халепа сталася, а як вона сталася, ми не розуміємо. Но при этом кто-то заработает еще не один ярд долларов.
Естественно, что мсье Гетьманцев никак не исправит работу Приватбанка или Ощада с их постоянной блокировкой счетов по поводу и без (чаще без повода), мелочным контролем и постоянным напоминанием, что государство шпионит за тобой.
В общем, Зеленский делает руками Гетьманцева ровно все то, что делал Янукович руками Азарова - старается как можно глубже залезть в карманы граждан, ничего не давая взамен и рассказывая байки о грандиозных прорывах.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B.html Банда Гетьманцева пролетела с тупорылой затеей по ФОПам, да еще подставила Зеленского - политолог
Задумайтесь, Владимир Александрович, вы летите в рифы. Гетьманцев с мамой может даже успеет сбежать, но спрашивать будут с вас.