Завтра відбудуться два позачергові засідання Ради, - розпорядження Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає два позачергові засідання парламенту на 27 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Так, Разумков доручив скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради на 16:00 27 квітня 2021 року, на якому розглянуть проєкт постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19 викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, ухвалених у цій сфері (№5299).

Крім того, 27 квітня, відразу після завершення пленарного засідання, буде позачергове засідання Ради, на якому розглянуть низку законопроєктів:

1) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (реєстр. № 5304);

2) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236);

3) проєкт Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. №5065);

4) проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (реєстр. № 5104);

5) проєкт Закону України про основні засади молодіжної політики (реєстр. № 3718);

6) пропозиції Президента до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (реєстр. № 2063);

7) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985);

8) проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (реєстр. № 2164);

9) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. № 3935);

10) проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (реєстр. № 5246);

11) проєкт Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 5175);

12) проєкт Закону України про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 4212);

13) проєкт Закону України про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (реєстр. № 5202).

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