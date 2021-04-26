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Новини Земельна реформа
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Раді залишилося розглянути 861 поправку щодо земельної реформи, - Разумков

Раді залишилося розглянути 861 поправку щодо земельної реформи, - Разумков

Верховній Раді залишилося пройти 861 поправку щодо земельної реформи. До кінця тижня парламентарії, можливо, закінчать розгляд цих поправок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков у ході погоджувальної ради.

"Ми поки що перебуваємо в розгляді питання 2194, там залишилася ще 861 поправка, якщо я не помиляюся", - зазначив спікер.

Разумков сподівається, що за цей пленарний тиждень Рада зможе пройти ці поправки.

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Як повідомлялося, у Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до проєкту закону №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Всього до другого читання законопроєкту винесено 3128 поправок.

Раніше Разумков заявив, що Рада буде розглядати поправки до законопроєктів щодо земельної реформи до травня.

Автор: 

ВР (14940) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+4
Раде осталось рассмотреть 861 поправку по земельной реформе, - Разумков - Цензор.НЕТ 5797
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26.04.2021 11:33
+3
Правда. Негодяи, которые голосовали за продажу земли, работают на *****. Полностью с вами согласен
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26.04.2021 11:43
+2
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.04.2021 11:39
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26.04.2021 11:32 Відповісти
Ка же твари зеленые торопятся продать последнее.
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26.04.2021 11:32 Відповісти
после земли можно ещё продать почки и глазные яблоки зелебобиков, ну а потом с чистой совестью паковать чумаданы на Израиль.
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26.04.2021 11:51 Відповісти
Раде осталось рассмотреть 861 поправку по земельной реформе, - Разумков - Цензор.НЕТ 5797
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26.04.2021 11:33 Відповісти
Коалиция Зеленый пес будет голосовать синхронно?
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26.04.2021 11:35 Відповісти
нам ваших зашкварів не потрібно.
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26.04.2021 11:41 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.04.2021 11:39 Відповісти
Правда. Негодяи, которые голосовали за продажу земли, работают на *****. Полностью с вами согласен
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26.04.2021 11:43 Відповісти
Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год/ Развитие рынка земли принесет Украине(в смысле правящей мафии Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль/ Цифра 37 млрд правдоподобна. А цифра 85 млрд мала. Скорее права Тимошенко Украинская земля стоит $400 млрд.29.03.2011,- Тимошенко:
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26.04.2021 11:40 Відповісти
Ну тесно семитам в исраиле,как вы не понимаете?
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26.04.2021 11:44 Відповісти
А тем временем семья Гетманцева финансирует терроризм. НАЛИЧКОЙ!!!

«У нас за 30 лет, К СОЖАЛЕНИЮ, сложилась ситуация, при которой граждане БЕЗ КОНТРОЛЯ НАКОПИЛИ средства».
Народний депутат України Гетманцев Данило Олександрович.
Причому у самого Гетьманцева тільки офіційно в декларації сотні тисяч доларів готівкою. Йому ок. Тому що в країні де при владі гетманцеви тільки готівка і ок.
Максимальний чорт.
А ще його мати типу позичила 650 000 доларів людині на прізвисько Rodrigue Elias Merhej. Хто це такий?
Цей ліванець влетів під вторинні санкції США як постачальник зброї КСІР та його сателітам. Бо його та пов'язані з ним компанії займаються поставками зброї та запчастин іранському КСІР та його сателітам(Аль Кудз та інші). І так він великий бізнес-партнер сімейної контори Гетманцевих. Торговець зброєю, контрабандист та іранський шпигун. Як ви всі знаєте всі ці люди, вони ж не про готівку, а про кешлес. Взагалі готівку не юзають. Ні разу.
Ага.
Так як цей Родріг суб'єкт санкцій ОФАК то звісно що позику в доларах йому Гетьманцев давав ГОТІВКОЮ. Бо інакше б транзакція не пройшла або мати Гетьманцева, та він сам отримали б ті самі вторинні санкції, як і Родріг. Ну тому що вони фактично кредитують чувака який контрабандою продає зброю КСІР, Хізбалі, Аль Кудсу та іншим.
Як у кешлес родини гетманцевих знайшлося зайвих готівкових 650 000 доларів я хз, але готівка, ну ви розумієте, це не для громадян України. А то ви там опять накопітє бєз контроля.
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26.04.2021 11:46 Відповісти
Как только скупят за гривну землю, её немедленно будут переводить в доллар и выводить в оффшоры! А вы думали, что 28 гр за $ это потому что экономика сильная? Это его держать на этом уровне чтобы скупить землю, а потом её отпустят и полетим в космос!
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26.04.2021 11:49 Відповісти
НАРОД.......ИДЕТ К АНТОНУ ГУРА!!!!!!!!!!!!Землю уже отжимают у людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..ЛЮДИ ИДУТ ЗА ПОМОЩЬЮ К АНТОНУ ГУРА!!!!!!!!
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26.04.2021 11:51 Відповісти
Как можно продавать землю во время войны? Когда за нее умирают? Более того, как можно вообще продавать ЗЕМЛЮ?
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28.04.2021 13:13 Відповісти
 
 