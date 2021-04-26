Раді залишилося розглянути 861 поправку щодо земельної реформи, - Разумков
Верховній Раді залишилося пройти 861 поправку щодо земельної реформи. До кінця тижня парламентарії, можливо, закінчать розгляд цих поправок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков у ході погоджувальної ради.
"Ми поки що перебуваємо в розгляді питання 2194, там залишилася ще 861 поправка, якщо я не помиляюся", - зазначив спікер.
Разумков сподівається, що за цей пленарний тиждень Рада зможе пройти ці поправки.
Як повідомлялося, у Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до проєкту закону №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Всього до другого читання законопроєкту винесено 3128 поправок.
Раніше Разумков заявив, що Рада буде розглядати поправки до законопроєктів щодо земельної реформи до травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- А вот мы рассматрр
- Иди на.....
«У нас за 30 лет, К СОЖАЛЕНИЮ, сложилась ситуация, при которой граждане БЕЗ КОНТРОЛЯ НАКОПИЛИ средства».
Народний депутат України Гетманцев Данило Олександрович.
Причому у самого Гетьманцева тільки офіційно в декларації сотні тисяч доларів готівкою. Йому ок. Тому що в країні де при владі гетманцеви тільки готівка і ок.
Максимальний чорт.
А ще його мати типу позичила 650 000 доларів людині на прізвисько Rodrigue Elias Merhej. Хто це такий?
Цей ліванець влетів під вторинні санкції США як постачальник зброї КСІР та його сателітам. Бо його та пов'язані з ним компанії займаються поставками зброї та запчастин іранському КСІР та його сателітам(Аль Кудз та інші). І так він великий бізнес-партнер сімейної контори Гетманцевих. Торговець зброєю, контрабандист та іранський шпигун. Як ви всі знаєте всі ці люди, вони ж не про готівку, а про кешлес. Взагалі готівку не юзають. Ні разу.
Ага.
Так як цей Родріг суб'єкт санкцій ОФАК то звісно що позику в доларах йому Гетьманцев давав ГОТІВКОЮ. Бо інакше б транзакція не пройшла або мати Гетьманцева, та він сам отримали б ті самі вторинні санкції, як і Родріг. Ну тому що вони фактично кредитують чувака який контрабандою продає зброю КСІР, Хізбалі, Аль Кудсу та іншим.
Як у кешлес родини гетманцевих знайшлося зайвих готівкових 650 000 доларів я хз, але готівка, ну ви розумієте, це не для громадян України. А то ви там опять накопітє бєз контроля.