Раді залишилося розглянути 861 поправку щодо земельної реформи, - Разумков

Верховній Раді залишилося пройти 861 поправку щодо земельної реформи. До кінця тижня парламентарії, можливо, закінчать розгляд цих поправок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков у ході погоджувальної ради.

"Ми поки що перебуваємо в розгляді питання 2194, там залишилася ще 861 поправка, якщо я не помиляюся", - зазначив спікер.

Разумков сподівається, що за цей пленарний тиждень Рада зможе пройти ці поправки.

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Як повідомлялося, у Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до проєкту закону №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Всього до другого читання законопроєкту винесено 3128 поправок.

Раніше Разумков заявив, що Рада буде розглядати поправки до законопроєктів щодо земельної реформи до травня.