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Новости Земельная реформа
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Раде осталось рассмотреть 861 поправку по земельной реформе, - Разумков

Раде осталось рассмотреть 861 поправку по земельной реформе, - Разумков

Верховной Раде осталось пройти 861 поправку по земельной реформе. До конца недели парламентарии возможно закончат рассмотрение данных поправок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета.

"Мы пока что находимся в рассмотрении вопроса 2194, там осталась еще 861 поправка, если я не ошибаюсь", - отметил спикер.

Разумков надеется, что за эту пленарную неделю Рада сможет пройти эти поправки.

Как сообщалось, в Верховной Раде с 16 марта продолжается рассмотрение поправок к проекту закона №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений". Всего ко второму чтению законопроекта вынесені 3128 поправок.

Ранее Разумков заявил, что Рада будет рассматривать поправки к законопроектам по земельной реформе до мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о рынке земли может быть не поставлен на всеукраинском референдуме: все зависит от того, какая форма будет выбрана инициатором, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29226) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+4
Раде осталось рассмотреть 861 поправку по земельной реформе, - Разумков - Цензор.НЕТ 5797
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26.04.2021 11:33
+3
Правда. Негодяи, которые голосовали за продажу земли, работают на *****. Полностью с вами согласен
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26.04.2021 11:43
+2
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.04.2021 11:39
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26.04.2021 11:32 Ответить
Ка же твари зеленые торопятся продать последнее.
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26.04.2021 11:32 Ответить
после земли можно ещё продать почки и глазные яблоки зелебобиков, ну а потом с чистой совестью паковать чумаданы на Израиль.
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26.04.2021 11:51 Ответить
Раде осталось рассмотреть 861 поправку по земельной реформе, - Разумков - Цензор.НЕТ 5797
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26.04.2021 11:33 Ответить
Коалиция Зеленый пес будет голосовать синхронно?
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26.04.2021 11:35 Ответить
нам ваших зашкварів не потрібно.
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26.04.2021 11:41 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.04.2021 11:39 Ответить
Правда. Негодяи, которые голосовали за продажу земли, работают на *****. Полностью с вами согласен
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26.04.2021 11:43 Ответить
Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год/ Развитие рынка земли принесет Украине(в смысле правящей мафии Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль/ Цифра 37 млрд правдоподобна. А цифра 85 млрд мала. Скорее права Тимошенко Украинская земля стоит $400 млрд.29.03.2011,- Тимошенко:
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26.04.2021 11:40 Ответить
Ну тесно семитам в исраиле,как вы не понимаете?
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26.04.2021 11:44 Ответить
А тем временем семья Гетманцева финансирует терроризм. НАЛИЧКОЙ!!!

«У нас за 30 лет, К СОЖАЛЕНИЮ, сложилась ситуация, при которой граждане БЕЗ КОНТРОЛЯ НАКОПИЛИ средства».
Народний депутат України Гетманцев Данило Олександрович.
Причому у самого Гетьманцева тільки офіційно в декларації сотні тисяч доларів готівкою. Йому ок. Тому що в країні де при владі гетманцеви тільки готівка і ок.
Максимальний чорт.
А ще його мати типу позичила 650 000 доларів людині на прізвисько Rodrigue Elias Merhej. Хто це такий?
Цей ліванець влетів під вторинні санкції США як постачальник зброї КСІР та його сателітам. Бо його та пов'язані з ним компанії займаються поставками зброї та запчастин іранському КСІР та його сателітам(Аль Кудз та інші). І так він великий бізнес-партнер сімейної контори Гетманцевих. Торговець зброєю, контрабандист та іранський шпигун. Як ви всі знаєте всі ці люди, вони ж не про готівку, а про кешлес. Взагалі готівку не юзають. Ні разу.
Ага.
Так як цей Родріг суб'єкт санкцій ОФАК то звісно що позику в доларах йому Гетьманцев давав ГОТІВКОЮ. Бо інакше б транзакція не пройшла або мати Гетьманцева, та він сам отримали б ті самі вторинні санкції, як і Родріг. Ну тому що вони фактично кредитують чувака який контрабандою продає зброю КСІР, Хізбалі, Аль Кудсу та іншим.
Як у кешлес родини гетманцевих знайшлося зайвих готівкових 650 000 доларів я хз, але готівка, ну ви розумієте, це не для громадян України. А то ви там опять накопітє бєз контроля.
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26.04.2021 11:46 Ответить
Как только скупят за гривну землю, её немедленно будут переводить в доллар и выводить в оффшоры! А вы думали, что 28 гр за $ это потому что экономика сильная? Это его держать на этом уровне чтобы скупить землю, а потом её отпустят и полетим в космос!
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26.04.2021 11:49 Ответить
НАРОД.......ИДЕТ К АНТОНУ ГУРА!!!!!!!!!!!!Землю уже отжимают у людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..ЛЮДИ ИДУТ ЗА ПОМОЩЬЮ К АНТОНУ ГУРА!!!!!!!!
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26.04.2021 11:51 Ответить
Как можно продавать землю во время войны? Когда за нее умирают? Более того, как можно вообще продавать ЗЕМЛЮ?
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28.04.2021 13:13 Ответить
 
 