Раде осталось рассмотреть 861 поправку по земельной реформе, - Разумков

Верховной Раде осталось пройти 861 поправку по земельной реформе. До конца недели парламентарии возможно закончат рассмотрение данных поправок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета.

"Мы пока что находимся в рассмотрении вопроса 2194, там осталась еще 861 поправка, если я не ошибаюсь", - отметил спикер.

Разумков надеется, что за эту пленарную неделю Рада сможет пройти эти поправки.

Как сообщалось, в Верховной Раде с 16 марта продолжается рассмотрение поправок к проекту закона №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений". Всего ко второму чтению законопроекта вынесені 3128 поправок.

Ранее Разумков заявил, что Рада будет рассматривать поправки к законопроектам по земельной реформе до мая.

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