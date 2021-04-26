Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети
Региональные штабы российского оппозиционера Алексея Навального в связи с решением прокуратуры Москвы приостанавливают деятельность и прекращают вести страницы в соцсетях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщили соратники Навального.
"По иску прокуратуры мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены", - говорится в сообщении.
Издание "Интерфакс" отмечает, что в понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) до рассмотрения иска об их запрете. Пресс-служба ведомства-заявителя указала, что организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.
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Допоки цей улус не вмиється власною кров'ю, доти ні сусідам, ні світу не буде спокою.
А фонди борьби с коррупциєй дєйстабілізіруют корупцию.
Поетому нужно запрєтіть фонди.
А єслі кто-то счітаєт іначє, он русофоб і скачущій бандеровєц.
А хто тут против него вякает, да про бутерброд - полезные кремлю идийоты.