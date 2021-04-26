Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети

Региональные штабы российского оппозиционера Алексея Навального в связи с решением прокуратуры Москвы приостанавливают деятельность и прекращают вести страницы в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщили соратники Навального.

"По иску прокуратуры мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены", - говорится в сообщении.

Издание "Интерфакс" отмечает, что в понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) до рассмотрения иска об их запрете. Пресс-служба ведомства-заявителя указала, что организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.

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