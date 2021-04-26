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Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети

Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети

Региональные штабы российского оппозиционера Алексея Навального в связи с решением прокуратуры Москвы приостанавливают деятельность и прекращают вести страницы в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщили соратники Навального.

"По иску прокуратуры мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены", - говорится в сообщении.

Издание "Интерфакс" отмечает, что в понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) до рассмотрения иска об их запрете. Пресс-служба ведомства-заявителя указала, что организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими.

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Автор: 

россия (95339) Навальный (855)


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Топ комментарии
+8
От і добре. Ще один привід на санкції, якщо буде бажання. Хоча з Навального такий же опозиціонер, як з мертветчука патріот України. Уся опозиція на московії зникає після питання "чий Крим" і "що ви робите на Донбасі". А там хай з'їдять одне одного, аби до нас не лізли. Але ж ні! Вони тут з НАТОю воюють, бо їх тут немає і не так сцикотно. Ні коло Аляски, ні коло Японії з Південною Кореєю, навіть коло країн Балтії вони своїм металобрухтом не трусять. А от Грузія та Україна - це штаби НАТО з найбільшими огруповуваннями натівських військ: ось де ця гопота може зробити собі чергову "Пабєду", а потім волати "можєм павтаріть!"
Допоки цей улус не вмиється власною кров'ю, доти ні сусідам, ні світу не буде спокою.
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26.04.2021 16:42
+6
Крым не бутерброд: хоть замороженный, хоть размороженный. Поэтому нам пi*уй.
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26.04.2021 16:35
+5
Оркам надоело притворяться и они решили прикрыть карманную опозицию?
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26.04.2021 16:35
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26.04.2021 16:31 Ответить
Крым не бутерброд: хоть замороженный, хоть размороженный. Поэтому нам пi*уй.
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26.04.2021 16:35 Ответить
Оркам надоело притворяться и они решили прикрыть карманную опозицию?
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26.04.2021 16:35 Ответить
А в подполье уйти? Ленина бы почитали, умный мужик был - как теоретик революции.
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26.04.2021 16:37 Ответить
не советую обольщаться ни теми ни другими... то что они против путлера это ничего не значит.. пусть хоть друг другу головы поотбивают
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26.04.2021 16:40 Ответить
От і добре. Ще один привід на санкції, якщо буде бажання. Хоча з Навального такий же опозиціонер, як з мертветчука патріот України. Уся опозиція на московії зникає після питання "чий Крим" і "що ви робите на Донбасі". А там хай з'їдять одне одного, аби до нас не лізли. Але ж ні! Вони тут з НАТОю воюють, бо їх тут немає і не так сцикотно. Ні коло Аляски, ні коло Японії з Південною Кореєю, навіть коло країн Балтії вони своїм металобрухтом не трусять. А от Грузія та Україна - це штаби НАТО з найбільшими огруповуваннями натівських військ: ось де ця гопота може зробити собі чергову "Пабєду", а потім волати "можєм павтаріть!"
Допоки цей улус не вмиється власною кров'ю, доти ні сусідам, ні світу не буде спокою.
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26.04.2021 16:42 Ответить
Когда уже в России массовые расстрелы начнутся. Я УЖЕ ПРЯМО ЖДАТЬ ИСТОМИЛСЯ. Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети - Цензор.НЕТ 8947Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети - Цензор.НЕТ 8947
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26.04.2021 16:48 Ответить
учитесь у врагов как нужно выкорчевывать 5-ю корону про-кацапску.ю в Украине..- ато сопли жуем уже 30-ть лет....
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26.04.2021 16:51 Ответить
выход один: из соцсетей - на колени
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26.04.2021 17:04 Ответить
Коррупция в РФ стабільно огромна.
А фонди борьби с коррупциєй дєйстабілізіруют корупцию.
Поетому нужно запрєтіть фонди.
А єслі кто-то счітаєт іначє, он русофоб і скачущій бандеровєц.
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26.04.2021 17:48 Ответить
Фсё электричество кончилось.
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26.04.2021 18:31 Ответить
норм. чем сильнее ***** прессует кацапов - тем лучше.
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26.04.2021 21:34 Ответить
Учитесь,как надо прессовать русскоговорящую 5-ю колонну у нас.
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26.04.2021 21:53 Ответить
Навальный - отважный герой.
А хто тут против него вякает, да про бутерброд - полезные кремлю идийоты.
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27.04.2021 03:15 Ответить
 
 