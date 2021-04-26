Регіональні штаби Навального припиняють роботу і заморожують соцмережі

Регіональні штаби російського опозиціонера Олексія Навального у зв'язку з рішенням прокуратури Москви припиняють діяльність і ведення сторінок у соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Instagram повідомили соратники Навального.

"За позовом прокуратури ми змушені призупинити діяльність регіональних штабів уже зараз. Регіональні соцмережі будуть заморожені і максимально знеособлені", - йдеться в повідомленні.

Видання "Интерфакс" зазначає, що в понеділок прокуратура Москви припинила діяльність руху "Штабів Навального" і попросила Мосміськсуд призупинити діяльність Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПг включені до реєстру НКО, які виконують в РФ функції іноземних агентів) до розгляду позову про їх заборону. Пресслужба відомства-заявника вказала, що організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації", у зв'язку з чим їх потрібно визнати екстремістськими.

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