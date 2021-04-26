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Новини
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Регіональні штаби Навального припиняють роботу і заморожують соцмережі

Регіональні штаби Навального припиняють роботу і заморожують соцмережі

Регіональні штаби російського опозиціонера Олексія Навального у зв'язку з рішенням прокуратури Москви припиняють діяльність і ведення сторінок у соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Instagram повідомили соратники Навального.

"За позовом прокуратури ми змушені призупинити діяльність регіональних штабів уже зараз. Регіональні соцмережі будуть заморожені і максимально знеособлені", - йдеться в повідомленні.

Видання "Интерфакс" зазначає, що в понеділок прокуратура Москви припинила діяльність руху "Штабів Навального" і попросила Мосміськсуд призупинити діяльність Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПг включені до реєстру НКО, які виконують в РФ функції іноземних агентів) до розгляду позову про їх заборону. Пресслужба відомства-заявника вказала, що організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації", у зв'язку з чим їх потрібно визнати екстремістськими.

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Автор: 

росія (64895) Навальний (612)


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Топ коментарі
+8
От і добре. Ще один привід на санкції, якщо буде бажання. Хоча з Навального такий же опозиціонер, як з мертветчука патріот України. Уся опозиція на московії зникає після питання "чий Крим" і "що ви робите на Донбасі". А там хай з'їдять одне одного, аби до нас не лізли. Але ж ні! Вони тут з НАТОю воюють, бо їх тут немає і не так сцикотно. Ні коло Аляски, ні коло Японії з Південною Кореєю, навіть коло країн Балтії вони своїм металобрухтом не трусять. А от Грузія та Україна - це штаби НАТО з найбільшими огруповуваннями натівських військ: ось де ця гопота може зробити собі чергову "Пабєду", а потім волати "можєм павтаріть!"
Допоки цей улус не вмиється власною кров'ю, доти ні сусідам, ні світу не буде спокою.
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26.04.2021 16:42
+6
Крым не бутерброд: хоть замороженный, хоть размороженный. Поэтому нам пi*уй.
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26.04.2021 16:35
+5
Оркам надоело притворяться и они решили прикрыть карманную опозицию?
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26.04.2021 16:35
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26.04.2021 16:31 Відповісти
Крым не бутерброд: хоть замороженный, хоть размороженный. Поэтому нам пi*уй.
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26.04.2021 16:35 Відповісти
Оркам надоело притворяться и они решили прикрыть карманную опозицию?
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26.04.2021 16:35 Відповісти
А в подполье уйти? Ленина бы почитали, умный мужик был - как теоретик революции.
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26.04.2021 16:37 Відповісти
не советую обольщаться ни теми ни другими... то что они против путлера это ничего не значит.. пусть хоть друг другу головы поотбивают
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26.04.2021 16:40 Відповісти
От і добре. Ще один привід на санкції, якщо буде бажання. Хоча з Навального такий же опозиціонер, як з мертветчука патріот України. Уся опозиція на московії зникає після питання "чий Крим" і "що ви робите на Донбасі". А там хай з'їдять одне одного, аби до нас не лізли. Але ж ні! Вони тут з НАТОю воюють, бо їх тут немає і не так сцикотно. Ні коло Аляски, ні коло Японії з Південною Кореєю, навіть коло країн Балтії вони своїм металобрухтом не трусять. А от Грузія та Україна - це штаби НАТО з найбільшими огруповуваннями натівських військ: ось де ця гопота може зробити собі чергову "Пабєду", а потім волати "можєм павтаріть!"
Допоки цей улус не вмиється власною кров'ю, доти ні сусідам, ні світу не буде спокою.
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26.04.2021 16:42 Відповісти
Когда уже в России массовые расстрелы начнутся. Я УЖЕ ПРЯМО ЖДАТЬ ИСТОМИЛСЯ. Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети - Цензор.НЕТ 8947Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети - Цензор.НЕТ 8947
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26.04.2021 16:48 Відповісти
учитесь у врагов как нужно выкорчевывать 5-ю корону про-кацапску.ю в Украине..- ато сопли жуем уже 30-ть лет....
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26.04.2021 16:51 Відповісти
выход один: из соцсетей - на колени
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26.04.2021 17:04 Відповісти
Коррупция в РФ стабільно огромна.
А фонди борьби с коррупциєй дєйстабілізіруют корупцию.
Поетому нужно запрєтіть фонди.
А єслі кто-то счітаєт іначє, он русофоб і скачущій бандеровєц.
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26.04.2021 17:48 Відповісти
Фсё электричество кончилось.
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26.04.2021 18:31 Відповісти
норм. чем сильнее ***** прессует кацапов - тем лучше.
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26.04.2021 21:34 Відповісти
Учитесь,как надо прессовать русскоговорящую 5-ю колонну у нас.
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26.04.2021 21:53 Відповісти
Навальный - отважный герой.
А хто тут против него вякает, да про бутерброд - полезные кремлю идийоты.
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27.04.2021 03:15 Відповісти
 
 