Регіональні штаби Навального припиняють роботу і заморожують соцмережі
Регіональні штаби російського опозиціонера Олексія Навального у зв'язку з рішенням прокуратури Москви припиняють діяльність і ведення сторінок у соцмережах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Instagram повідомили соратники Навального.
"За позовом прокуратури ми змушені призупинити діяльність регіональних штабів уже зараз. Регіональні соцмережі будуть заморожені і максимально знеособлені", - йдеться в повідомленні.
Видання "Интерфакс" зазначає, що в понеділок прокуратура Москви припинила діяльність руху "Штабів Навального" і попросила Мосміськсуд призупинити діяльність Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПг включені до реєстру НКО, які виконують в РФ функції іноземних агентів) до розгляду позову про їх заборону. Пресслужба відомства-заявника вказала, що організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації", у зв'язку з чим їх потрібно визнати екстремістськими.
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Допоки цей улус не вмиється власною кров'ю, доти ні сусідам, ні світу не буде спокою.
А фонди борьби с коррупциєй дєйстабілізіруют корупцию.
Поетому нужно запрєтіть фонди.
А єслі кто-то счітаєт іначє, он русофоб і скачущій бандеровєц.
А хто тут против него вякает, да про бутерброд - полезные кремлю идийоты.