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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты обстреляли саперов ГСЧС, проводивших разминирование под Гнутово

Оккупанты обстреляли саперов ГСЧС, проводивших разминирование под Гнутово

В конце марта пиротехники ГСЧС Украины приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества ДСНС с представительством "The HALO Trust" в Украине на участке Гнутово 1 общей площадью 12 гектаров.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, главной целью проведения работ является очистка территории от взрывоопасных предметов с целью снижения минной опасности до уровня, при котором люди могут жить безопасно.

Работы продолжаются каждый день. Однако ситуация осложняется тем, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, находится вблизи линии разграничения. Ежедневно пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью мин и снарядов,которые извлекают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем.

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Так, 26 апреля примерно с 8:00 до 8:40 утра, в результате нарушения режима тишины, произошли обстрелы садового общества возле с. Гнутово, недалеко от Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС в рамках Общего проекта между ГСЧС и Представительством международной гуманитарной организации "The HALO Trust" в Украине ". На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и покинуть опасный участок.

обстрел (26862) Донбасс (26955) боевые действия (3921)


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Сейчас главные зебилы расскажут, как они грозно побежали жаловаться.
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26.04.2021 19:53 Ответить
По перше... З ЯКОГО ПЕРЕЛЯКУ "розминують" території, де йдуть військові дії?! Це ОДНОЗНАЧНО ЗРАДА!!! За яку, до речі, у часи війни потрібно віддавати під суд військового трибуналу з відповідним вироком, - смертна кара через РОЗСТРІЛ! Але ж у нас як в часи "сивочолого" Зрадника, так і "патріотичного" Клоуна як не були відновлені СУДИ ВІЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ, так це і НЕ ЗРОБЛЕНО зараз!!! Тому всілякі "сепари - судді", більшість з яких самих треба розстрілювати ЗА ЗРАДУ УКРАЇНІ, і досі "судять" всіх тих, хто ЗАХИСТИВ УКРАЇНУ!!! Тому у мене лише питання до синків, яким зараз років 30 - 40 і які вважають себе "захисниками України"... Вам, шмарклям, ще НЕ НАБРИДЛО, що об вас весь час ОБТИРАЮТЬ ВЗУТТЯ СВОЛОТИ, які НЕ ВАРТІ навіть гудзика на вашому мундирі?! ППЦ!!! Як були "тєрпілами", полковники та майори, так і ПОМРЕТЕ ТЄРПІЛАМІ, ДЕБІЛИ У ФОРМІ!!! Це вам я кажу як Ветеран ПВ України! Про "совок" навіть не хочу згадувати...
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26.04.2021 20:29 Ответить
 
 