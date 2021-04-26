Оккупанты обстреляли саперов ГСЧС, проводивших разминирование под Гнутово

В конце марта пиротехники ГСЧС Украины приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества ДСНС с представительством "The HALO Trust" в Украине на участке Гнутово 1 общей площадью 12 гектаров.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, главной целью проведения работ является очистка территории от взрывоопасных предметов с целью снижения минной опасности до уровня, при котором люди могут жить безопасно.

Работы продолжаются каждый день. Однако ситуация осложняется тем, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, находится вблизи линии разграничения. Ежедневно пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью мин и снарядов,которые извлекают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем.

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Так, 26 апреля примерно с 8:00 до 8:40 утра, в результате нарушения режима тишины, произошли обстрелы садового общества возле с. Гнутово, недалеко от Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС в рамках Общего проекта между ГСЧС и Представительством международной гуманитарной организации "The HALO Trust" в Украине ". На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и покинуть опасный участок.