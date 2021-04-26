Окупанти обстріляли саперів ДСНС, які проводили розмінування під Гнутовим

Наприкінці березня піротехніки ДСНС України взялися до чергової фази розмінування в рамках співпраці ДСНС із представництвом "The HALO Trust" в Україні на ділянці Гнутове 1 загальною площею 12 гектарів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, головною метою проведення робіт є очищення території від вибухонебезпечних предметів з метою зниження мінної небезпеки до рівня, при якому люди можуть жити безпечно.

Роботи тривають щодня. Однак ситуація ускладнюється тим, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, перебуває поблизу лінії розмежування. Щодня піротехніки ризикують власним життям, адже разом із небезпекою мін і снарядів, які витягують фахівці, додається ще й ризик опинитися під ворожим вогнем.

Так, 26 квітня приблизно з 8:00 до 8:40 ранку, внаслідок порушення режиму тиші, було обстріляно садове товариство біля с. Гнутове, недалеко від Маріуполя. Місце обстрілу – у безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС у рамках Спільного проєкту між ДСНС і Представництвом міжнародної гуманітарної організації "The HALO Trust" в Україні". На момент обстрілу на місці перебувало 23 представники ДСНС і 5 одиниць техніки. Рятувальники були змушені негайно зупинити роботи і залишити небезпечну ділянку.

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