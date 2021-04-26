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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти обстріляли саперів ДСНС, які проводили розмінування під Гнутовим

Окупанти обстріляли саперів ДСНС, які проводили розмінування під Гнутовим

Наприкінці березня піротехніки ДСНС України взялися до чергової фази розмінування в рамках співпраці ДСНС із представництвом "The HALO Trust" в Україні на ділянці Гнутове 1 загальною площею 12 гектарів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, головною метою проведення робіт є очищення території від вибухонебезпечних предметів з метою зниження мінної небезпеки до рівня, при якому люди можуть жити безпечно.

Роботи тривають щодня. Однак ситуація ускладнюється тим, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, перебуває поблизу лінії розмежування. Щодня піротехніки ризикують власним життям, адже разом із небезпекою мін і снарядів, які витягують фахівці, додається ще й ризик опинитися під ворожим вогнем.

Так, 26 квітня приблизно з 8:00 до 8:40 ранку, внаслідок порушення режиму тиші, було обстріляно садове товариство біля с. Гнутове, недалеко від Маріуполя. Місце обстрілу – у безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС у рамках Спільного проєкту між ДСНС і Представництвом міжнародної гуманітарної організації "The HALO Trust" в Україні". На момент обстрілу на місці перебувало 23 представники ДСНС і 5 одиниць техніки. Рятувальники були змушені негайно зупинити роботи і залишити небезпечну ділянку.

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Сейчас главные зебилы расскажут, как они грозно побежали жаловаться.
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26.04.2021 19:53 Відповісти
По перше... З ЯКОГО ПЕРЕЛЯКУ "розминують" території, де йдуть військові дії?! Це ОДНОЗНАЧНО ЗРАДА!!! За яку, до речі, у часи війни потрібно віддавати під суд військового трибуналу з відповідним вироком, - смертна кара через РОЗСТРІЛ! Але ж у нас як в часи "сивочолого" Зрадника, так і "патріотичного" Клоуна як не були відновлені СУДИ ВІЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ, так це і НЕ ЗРОБЛЕНО зараз!!! Тому всілякі "сепари - судді", більшість з яких самих треба розстрілювати ЗА ЗРАДУ УКРАЇНІ, і досі "судять" всіх тих, хто ЗАХИСТИВ УКРАЇНУ!!! Тому у мене лише питання до синків, яким зараз років 30 - 40 і які вважають себе "захисниками України"... Вам, шмарклям, ще НЕ НАБРИДЛО, що об вас весь час ОБТИРАЮТЬ ВЗУТТЯ СВОЛОТИ, які НЕ ВАРТІ навіть гудзика на вашому мундирі?! ППЦ!!! Як були "тєрпілами", полковники та майори, так і ПОМРЕТЕ ТЄРПІЛАМІ, ДЕБІЛИ У ФОРМІ!!! Це вам я кажу як Ветеран ПВ України! Про "совок" навіть не хочу згадувати...
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26.04.2021 20:29 Відповісти
 
 