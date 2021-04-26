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В ближайшее время должна начаться инвентаризация незаконных застроек, - Антон Геращенко

В ближайшее время должна начаться инвентаризация незаконных застроек, - Антон Геращенко

Сегодня, 26 апреля, прошло очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.

Председатель рабочей группы, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что совместными усилиями было наработано постановление Кабинета Министров Украины, которое позволит проводить инвентаризацию недостроев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

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"Рабочая группа подготовила Постановление КМУ "О проведении инвентаризации недостроев", пока проект прорабатывается в Минрегионе и в ближайшее время будет направлен в КМУ. Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре", - сказал Геращенко.

МВД (9316) застройка (710) инвентаризация (25) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+8
Золотое дно. Комисия, инвентаризация, незаконно... кому-то запахло Монаком
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26.04.2021 19:09
+7
Гы-гы-гы.
А обнаружить у себя в глазу высотки, принадлежащие МВД в начале Троещины, слабо?
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26.04.2021 19:10
+6
Жнива.
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26.04.2021 19:11
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Золотое дно. Комисия, инвентаризация, незаконно... кому-то запахло Монаком
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26.04.2021 19:09 Ответить
Рыщут как голодные волки.
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27.04.2021 10:07 Ответить
Гы-гы-гы.
А обнаружить у себя в глазу высотки, принадлежащие МВД в начале Троещины, слабо?
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26.04.2021 19:10 Ответить
Жнива.
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26.04.2021 19:11 Ответить
реально у ментов и слуг бабло кончается.
пошли уже хомяков доить - коровы все сдохли
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26.04.2021 19:13 Ответить
А менти яким боком до інвентарізації забудов, як і до трансплантації та міжнародних відносин?
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26.04.2021 19:22 Ответить
руки нагреть хотят
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26.04.2021 19:27 Ответить
Починайте з Конченої Заспи....
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26.04.2021 19:30 Ответить
Приятно видеть 100% умных людей на ветке....
Все сразу поняли что это создается кормушка.....
Однозначно....
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26.04.2021 19:34 Ответить
Любая ситуация где у чиновника есть возможность что-то решать а не просто исполнять закон это по определению коррупционная кормушка.
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26.04.2021 19:37 Ответить
Забавно с лохов поимеют 2-3 раза (1- раз за разрешение, 2-й раз за нарушение, 3-й раз легализацию)
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26.04.2021 19:34 Ответить
https://twitter.com/ukrominion

https://twitter.com/ukrominion чебурек з журбавлиною @ukrominion

https://twitter.com/ukrominion https://twitter.com/ukrominion



В лобі збоку стоїть рояль "Стенвей".
На ньому лежать шпроти.
Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку.

В ближайшее время должна начаться инвентаризация незаконных застроек, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 7862
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26.04.2021 19:39 Ответить
Млять!
"незаконных застроек" и "незавершённое строительство" - две большие разницы!
Незаконным может быть и завершённое!
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26.04.2021 19:44 Ответить
расслабтесь, незаконные постройки они найдут в глухом селе а не в киеве
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26.04.2021 19:56 Ответить
Многостаночник, чем он только не занимается...
На сегодня вместо привлечь к ответственности виновных в афере Войцеховского, Геращенко рекламирует квартирных аферистов и сбор денег по второму кругу с потерпевших через кооперативы! Причем, без аудита, учета денег и полного отсутствия гарантий достройки!
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26.04.2021 20:01 Ответить
Подробнее о строительном беспределе
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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26.04.2021 20:07 Ответить
тохе теперь все по приколу, он может щас вылизывать не только тарелки
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26.04.2021 20:19 Ответить
 
 