В ближайшее время должна начаться инвентаризация незаконных застроек, - Антон Геращенко

Сегодня, 26 апреля, прошло очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.

Председатель рабочей группы, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что совместными усилиями было наработано постановление Кабинета Министров Украины, которое позволит проводить инвентаризацию недостроев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

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"Рабочая группа подготовила Постановление КМУ "О проведении инвентаризации недостроев", пока проект прорабатывается в Минрегионе и в ближайшее время будет направлен в КМУ. Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре", - сказал Геращенко.