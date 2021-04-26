В ближайшее время должна начаться инвентаризация незаконных застроек, - Антон Геращенко
Сегодня, 26 апреля, прошло очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.
Председатель рабочей группы, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что совместными усилиями было наработано постановление Кабинета Министров Украины, которое позволит проводить инвентаризацию недостроев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.
"Рабочая группа подготовила Постановление КМУ "О проведении инвентаризации недостроев", пока проект прорабатывается в Минрегионе и в ближайшее время будет направлен в КМУ. Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре", - сказал Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А обнаружить у себя в глазу высотки, принадлежащие МВД в начале Троещины, слабо?
пошли уже хомяков доить - коровы все сдохли
Все сразу поняли что это создается кормушка.....
Однозначно....
https://twitter.com/ukrominion чебурек з журбавлиною @ukrominion
https://twitter.com/ukrominion https://twitter.com/ukrominion
В лобі збоку стоїть рояль "Стенвей".
На ньому лежать шпроти.
Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку.
"незаконных застроек" и "незавершённое строительство" - две большие разницы!
Незаконным может быть и завершённое!
На сегодня вместо привлечь к ответственности виновных в афере Войцеховского, Геращенко рекламирует квартирных аферистов и сбор денег по второму кругу с потерпевших через кооперативы! Причем, без аудита, учета денег и полного отсутствия гарантий достройки!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557