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Найближчим часом має розпочатися інвентаризація незаконних забудов, - Антон Геращенко

Найближчим часом має розпочатися інвентаризація незаконних забудов, - Антон Геращенко

Сьогодні, 26 квітня, відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.

Голова робочої групи, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що спільними зусиллями було напрацьовано постанову Кабінету Міністрів України, яка дозволить проводити інвентаризацію недобудов.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

"Робоча група підготувала Постанову КМУ "Про проведення інвентаризації недобудов", поки проєкт опрацьовується в Мінрегіоні і найближчим часом буде направлений в КМУ. Саме ця постанова виведе в законодавче поле питання того, як треба інвентаризувати незаконні забудови, щоб вони відображалися в державному реєстрі", - сказав Геращенко.

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Автор: 

МВС (3499) забудова (579) інвентаризація (37) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+8
Золотое дно. Комисия, инвентаризация, незаконно... кому-то запахло Монаком
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26.04.2021 19:09
+7
Гы-гы-гы.
А обнаружить у себя в глазу высотки, принадлежащие МВД в начале Троещины, слабо?
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26.04.2021 19:10
+6
Жнива.
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26.04.2021 19:11
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Золотое дно. Комисия, инвентаризация, незаконно... кому-то запахло Монаком
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26.04.2021 19:09 Відповісти
Рыщут как голодные волки.
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27.04.2021 10:07 Відповісти
Гы-гы-гы.
А обнаружить у себя в глазу высотки, принадлежащие МВД в начале Троещины, слабо?
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26.04.2021 19:10 Відповісти
Жнива.
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26.04.2021 19:11 Відповісти
реально у ментов и слуг бабло кончается.
пошли уже хомяков доить - коровы все сдохли
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26.04.2021 19:13 Відповісти
А менти яким боком до інвентарізації забудов, як і до трансплантації та міжнародних відносин?
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26.04.2021 19:22 Відповісти
руки нагреть хотят
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26.04.2021 19:27 Відповісти
Починайте з Конченої Заспи....
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26.04.2021 19:30 Відповісти
Приятно видеть 100% умных людей на ветке....
Все сразу поняли что это создается кормушка.....
Однозначно....
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26.04.2021 19:34 Відповісти
Любая ситуация где у чиновника есть возможность что-то решать а не просто исполнять закон это по определению коррупционная кормушка.
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26.04.2021 19:37 Відповісти
Забавно с лохов поимеют 2-3 раза (1- раз за разрешение, 2-й раз за нарушение, 3-й раз легализацию)
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26.04.2021 19:34 Відповісти
https://twitter.com/ukrominion

https://twitter.com/ukrominion чебурек з журбавлиною @ukrominion

https://twitter.com/ukrominion https://twitter.com/ukrominion



В лобі збоку стоїть рояль "Стенвей".
На ньому лежать шпроти.
Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку.

В ближайшее время должна начаться инвентаризация незаконных застроек, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 7862
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26.04.2021 19:39 Відповісти
Млять!
"незаконных застроек" и "незавершённое строительство" - две большие разницы!
Незаконным может быть и завершённое!
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26.04.2021 19:44 Відповісти
расслабтесь, незаконные постройки они найдут в глухом селе а не в киеве
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26.04.2021 19:56 Відповісти
Многостаночник, чем он только не занимается...
На сегодня вместо привлечь к ответственности виновных в афере Войцеховского, Геращенко рекламирует квартирных аферистов и сбор денег по второму кругу с потерпевших через кооперативы! Причем, без аудита, учета денег и полного отсутствия гарантий достройки!
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26.04.2021 20:01 Відповісти
Подробнее о строительном беспределе
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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26.04.2021 20:07 Відповісти
тохе теперь все по приколу, он может щас вылизывать не только тарелки
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26.04.2021 20:19 Відповісти
 
 