Найближчим часом має розпочатися інвентаризація незаконних забудов, - Антон Геращенко

Сьогодні, 26 квітня, відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва.

Голова робочої групи, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що спільними зусиллями було напрацьовано постанову Кабінету Міністрів України, яка дозволить проводити інвентаризацію недобудов.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

"Робоча група підготувала Постанову КМУ "Про проведення інвентаризації недобудов", поки проєкт опрацьовується в Мінрегіоні і найближчим часом буде направлений в КМУ. Саме ця постанова виведе в законодавче поле питання того, як треба інвентаризувати незаконні забудови, щоб вони відображалися в державному реєстрі", - сказав Геращенко.

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