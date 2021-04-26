Вакцины AstraZeneca/Covishield и AstraZeneca-SKBio идентичны и взаимозаменяемы, - иммунолог Лапий

Технология изготовления вакцин AstraZeneca/Covishield и AstraZeneca-SKBio не отличается.

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Вакцина AstraZeneca-SKBio не просто идентична препарату AstraZeneca/Covishield, она взаимозаменяема, ведь по технологии изготовлена ​​так же. Люди, которые имеют первую дозу прививки Covishield, вторую дозу получат вакциной SkBio", - детализировал Лапий.

Иммунолог напомнил, что вакцину SkBio вводят по той же схеме, как и CoviSheld. Две дозы с интервалом в 12 недель.

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Как сообщалось, 23 апреля Украина получила 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SkBio, произведенная SK Bioscience в Южной Корее. В Украине ее зарегистрировали за три дня до этого. Ранее Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года. Оба препарата, AstraZeneca/Covishield и AstraZeneca-SKBio, одобрены для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).