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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцины AstraZeneca/Covishield и AstraZeneca-SKBio идентичны и взаимозаменяемы, - иммунолог Лапий

Вакцины AstraZeneca/Covishield и AstraZeneca-SKBio идентичны и взаимозаменяемы, - иммунолог Лапий

Технология изготовления вакцин AstraZeneca/Covishield и AstraZeneca-SKBio не отличается.

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Вакцина AstraZeneca-SKBio не просто идентична препарату AstraZeneca/Covishield, она взаимозаменяема, ведь по технологии изготовлена ​​так же. Люди, которые имеют первую дозу прививки Covishield, вторую дозу получат вакциной SkBio", - детализировал Лапий.

Иммунолог напомнил, что вакцину SkBio вводят по той же схеме, как и CoviSheld. Две дозы с интервалом в 12 недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 114 человек. В Киеве и восьми областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

Как сообщалось, 23 апреля Украина получила 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SkBio, произведенная SK Bioscience в Южной Корее. В Украине ее зарегистрировали за три дня до этого. Ранее Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года. Оба препарата, AstraZeneca/Covishield и AstraZeneca-SKBio, одобрены для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Вакцины AstraZeneca/Covishield и AstraZeneca-SKBio идентичны и взаимозаменяемы, - иммунолог Лапий 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) Лапий (22) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+8
А цей вчоний такий як і ківа?
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26.04.2021 22:02
+6
Вчився в медицинском университете Поплавского.
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26.04.2021 22:04
+5
Ну вот когда в Европе это признают, тогда пусть "врач-иммунолог Федор Лапий" и пи...т. Пока власти веры нет. Тем более нынешней.
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26.04.2021 22:06
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Да ,шо-то ,шо-то ,ДЕРЬМО !!!
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26.04.2021 22:01 Ответить
А шо по этому поводу говорят в ЕС? Как безвиз? С такими прививками пропускают в ЕС?
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26.04.2021 22:02 Ответить
Фон дер Ляйен підкреслила, що всі 27 країн, що https://www.unn.com.ua/uk/news/1926599-yes-priymatime-turistiv-scheplenikh-preparatami-scho-skhvaleni-yevroregulyatorom входять в Євросоюз , прийматимуть тих, хто прищепився препаратами, дозволеними європейським регулятором.
Регулятор схвалив всі три вакцини, які використовуються в Сполучених Штатах, - від Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson, відзначає видання. Ще одна вакцина, застосування якої дозволено в ЄС, - англо-шведська AstraZeneca.

Як бачите, з приводу кошевідла, чи китайського Коронавакс нічого сказано не було.
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26.04.2021 22:54 Ответить
А цей вчоний такий як і ківа?
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26.04.2021 22:02 Ответить
Вчився в медицинском университете Поплавского.
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26.04.2021 22:04 Ответить
Лайно то лайно, але ж їх нема. Чого писати про те, чого нема?
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26.04.2021 22:03 Ответить
Давно спрашивал у семейного врача?
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26.04.2021 22:14 Ответить
пару тижнів як дзвонили
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26.04.2021 22:30 Ответить
В запорожской области уже месяц колят ковишилд. Отцу месяц назад, я моложе, мне на прошлой неделе. Надо еще звонить, очередь движется быстро. В нашем случае, что первый раз что второй, люди игнорировали приглашение, мы сидели ждали пока подъедут следующие из очереди, флакон открывают для 10-и человек... Меня возмущает ситуация что людей настроили так пофигистически. Такими темпами мы в третью волну снова рекорды бить будем.
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26.04.2021 22:43 Ответить
Инфа на правах рекламы или как?
Вот только почему-то "Мерседес" немецкой сборки сильно отличается от, скажем, российской. А так да- тоже "Мерседес")))
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26.04.2021 22:05 Ответить
Ну вот когда в Европе это признают, тогда пусть "врач-иммунолог Федор Лапий" и пи...т. Пока власти веры нет. Тем более нынешней.
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26.04.2021 22:06 Ответить
То есть ты готов ждать третью волну без вакцины потому что зеленский дебил?
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26.04.2021 22:16 Ответить
Яким чином ця третя (перша, друга) хвиля встановлена? Масовим тестуванням фальшивими тестами?
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26.04.2021 22:45 Ответить
Ростом смертности от коронавируса в том числе. Давайте не будем играть в что где когда, осенью снова все будем в локдаунах сидеть с такими темпами осознания проблемы.
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26.04.2021 23:01 Ответить
Новость про то, что вакцины якобы одинаковые, а не про то, что нечем. И неодинаковые и нечем.
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26.04.2021 23:12 Ответить
значение смертности от коронавируса как установлено?
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26.04.2021 23:33 Ответить
А боты идут нах, без ответов.
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26.04.2021 22:16 Ответить
Дебил, дождись еще вакцину от Илона Маска, а пока приплетай власть до качества вакцин
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26.04.2021 22:51 Ответить
Він знущається ? 97 % населення не щеплені ЖОДНОЮ з вакцин !
Особливо при теперішньому скандалі з вакцинацією Пфайзером !
(Порошенко буянить.Вимагає пояснити,хто входить в категорію "ІНШІ")
Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 833
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26.04.2021 22:19 Ответить
Вам жити остогидло? Нащо Вам та отрута?
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26.04.2021 22:44 Ответить
Особиста справа.Але дивіться,щоб не вийшло,як в цього чувака:
Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 9872

Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4753

Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 7065
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26.04.2021 22:57 Ответить
Як встановлено діагноз у цього "чувака" і його подруги?
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26.04.2021 23:34 Ответить
Зайдіть на його сторінку.Почитайте.Розпитайте.https://www.instagram.com/dima_riccardo/
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26.04.2021 23:47 Ответить
Сказав, що тестами, які знаходять вірус у пиві і кока-колі.
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26.04.2021 23:55 Ответить
роблю висновок, що хворіють насправді давно відомою пневмонією у складній формі
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26.04.2021 23:56 Ответить
За скільки Фєдя свою маму продає?
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26.04.2021 22:44 Ответить
Если в бочку меда положить ложку говна, то мы получим бочку говна. Если в бочку говна добавить ложку меда, то трансмутация не осуществится, говно останется говном...
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26.04.2021 22:51 Ответить
вважаю, що усі вакциновані мають написати відмову від шпиталізації у разі ускладнень
так само, як це пропонується тим, хто не бажає носити намордники
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27.04.2021 00:21 Ответить
 
 