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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій

Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій

Технологія виготовлення вакцин AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio не відрізняється.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вакцина AstraZeneca-SKBio не просто ідентична препарату AstraZeneca/Covishield, вона взаємозамінна, адже за технологією виготовлена ​​так само. Люди, які мають першу дозу щеплення Covishield, другу дозу отримають вакциною SkBio", - деталізував Лапій.

Імунолог нагадав, що вакцину SkBio вводять за тією ж схемою, як і CoviSheld. Дві дози з інтервалом у 12 тижнів.

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Як повідомлялося, 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виготовленої SK Bioscience у Південній Кореї. В Україні її зареєстрували за три дні до цього. Раніше наша держава отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський союз і Індія. В Україні вакцину зареєстровано 22 лютого 2021 року. Обидва препарати, AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) Лапій (22) коронавірус (19922) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+8
А цей вчоний такий як і ківа?
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26.04.2021 22:02
+6
Вчився в медицинском университете Поплавского.
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26.04.2021 22:04
+5
Ну вот когда в Европе это признают, тогда пусть "врач-иммунолог Федор Лапий" и пи...т. Пока власти веры нет. Тем более нынешней.
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26.04.2021 22:06
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Да ,шо-то ,шо-то ,ДЕРЬМО !!!
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26.04.2021 22:01 Відповісти
А шо по этому поводу говорят в ЕС? Как безвиз? С такими прививками пропускают в ЕС?
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26.04.2021 22:02 Відповісти
Фон дер Ляйен підкреслила, що всі 27 країн, що https://www.unn.com.ua/uk/news/1926599-yes-priymatime-turistiv-scheplenikh-preparatami-scho-skhvaleni-yevroregulyatorom входять в Євросоюз , прийматимуть тих, хто прищепився препаратами, дозволеними європейським регулятором.
Регулятор схвалив всі три вакцини, які використовуються в Сполучених Штатах, - від Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson, відзначає видання. Ще одна вакцина, застосування якої дозволено в ЄС, - англо-шведська AstraZeneca.

Як бачите, з приводу кошевідла, чи китайського Коронавакс нічого сказано не було.
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26.04.2021 22:54 Відповісти
А цей вчоний такий як і ківа?
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26.04.2021 22:02 Відповісти
Вчився в медицинском университете Поплавского.
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26.04.2021 22:04 Відповісти
Лайно то лайно, але ж їх нема. Чого писати про те, чого нема?
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26.04.2021 22:03 Відповісти
Давно спрашивал у семейного врача?
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26.04.2021 22:14 Відповісти
пару тижнів як дзвонили
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26.04.2021 22:30 Відповісти
В запорожской области уже месяц колят ковишилд. Отцу месяц назад, я моложе, мне на прошлой неделе. Надо еще звонить, очередь движется быстро. В нашем случае, что первый раз что второй, люди игнорировали приглашение, мы сидели ждали пока подъедут следующие из очереди, флакон открывают для 10-и человек... Меня возмущает ситуация что людей настроили так пофигистически. Такими темпами мы в третью волну снова рекорды бить будем.
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26.04.2021 22:43 Відповісти
Инфа на правах рекламы или как?
Вот только почему-то "Мерседес" немецкой сборки сильно отличается от, скажем, российской. А так да- тоже "Мерседес")))
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26.04.2021 22:05 Відповісти
Ну вот когда в Европе это признают, тогда пусть "врач-иммунолог Федор Лапий" и пи...т. Пока власти веры нет. Тем более нынешней.
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26.04.2021 22:06 Відповісти
То есть ты готов ждать третью волну без вакцины потому что зеленский дебил?
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26.04.2021 22:16 Відповісти
Яким чином ця третя (перша, друга) хвиля встановлена? Масовим тестуванням фальшивими тестами?
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26.04.2021 22:45 Відповісти
Ростом смертности от коронавируса в том числе. Давайте не будем играть в что где когда, осенью снова все будем в локдаунах сидеть с такими темпами осознания проблемы.
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26.04.2021 23:01 Відповісти
Новость про то, что вакцины якобы одинаковые, а не про то, что нечем. И неодинаковые и нечем.
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26.04.2021 23:12 Відповісти
значение смертности от коронавируса как установлено?
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26.04.2021 23:33 Відповісти
А боты идут нах, без ответов.
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26.04.2021 22:16 Відповісти
Дебил, дождись еще вакцину от Илона Маска, а пока приплетай власть до качества вакцин
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26.04.2021 22:51 Відповісти
Він знущається ? 97 % населення не щеплені ЖОДНОЮ з вакцин !
Особливо при теперішньому скандалі з вакцинацією Пфайзером !
(Порошенко буянить.Вимагає пояснити,хто входить в категорію "ІНШІ")
Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 833
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26.04.2021 22:19 Відповісти
Вам жити остогидло? Нащо Вам та отрута?
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26.04.2021 22:44 Відповісти
Особиста справа.Але дивіться,щоб не вийшло,як в цього чувака:
Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 9872

Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4753

Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 7065
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26.04.2021 22:57 Відповісти
Як встановлено діагноз у цього "чувака" і його подруги?
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26.04.2021 23:34 Відповісти
Зайдіть на його сторінку.Почитайте.Розпитайте.https://www.instagram.com/dima_riccardo/
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26.04.2021 23:47 Відповісти
Сказав, що тестами, які знаходять вірус у пиві і кока-колі.
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26.04.2021 23:55 Відповісти
роблю висновок, що хворіють насправді давно відомою пневмонією у складній формі
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26.04.2021 23:56 Відповісти
За скільки Фєдя свою маму продає?
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26.04.2021 22:44 Відповісти
Если в бочку меда положить ложку говна, то мы получим бочку говна. Если в бочку говна добавить ложку меда, то трансмутация не осуществится, говно останется говном...
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26.04.2021 22:51 Відповісти
вважаю, що усі вакциновані мають написати відмову від шпиталізації у разі ускладнень
так само, як це пропонується тим, хто не бажає носити намордники
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27.04.2021 00:21 Відповісти
 
 