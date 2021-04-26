Вакцини AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio ідентичні і взаємозамінні, - імунолог Лапій

Технологія виготовлення вакцин AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio не відрізняється.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вакцина AstraZeneca-SKBio не просто ідентична препарату AstraZeneca/Covishield, вона взаємозамінна, адже за технологією виготовлена ​​так само. Люди, які мають першу дозу щеплення Covishield, другу дозу отримають вакциною SkBio", - деталізував Лапій.

Імунолог нагадав, що вакцину SkBio вводять за тією ж схемою, як і CoviSheld. Дві дози з інтервалом у 12 тижнів.

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Як повідомлялося, 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виготовленої SK Bioscience у Південній Кореї. В Україні її зареєстрували за три дні до цього. Раніше наша держава отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський союз і Індія. В Україні вакцину зареєстровано 22 лютого 2021 року. Обидва препарати, AstraZeneca/Covishield і AstraZeneca-SKBio, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).