ЄС подає в суд на AstraZeneca через зрив поставок
Єврокомісія вважає, що AstraZeneca порушила контракт колективної закупівлі продукції фірми. У компанії рішення подати до суду називають необґрунтованим.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Про рішення подати до суду на AstraZeneca заявив офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер.
"Деякі положення контракту не були дотримані, і підприємство не було в змозі представити переконливу стратегію для того, щоб гарантувати очікувані поставки доз вакцини", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.
Для ЄК важливо, продовжив він, щоб була гарантована швидка поставка достатньої кількості доз, на які європейські громадяни мають право і які були обіцяні за цим контрактом.
"Європейська комісія запустила цю юридичну процедуру від свого імені і від імені 27 держав-членів, які все в цьому підтримують комісію", - повідомив де Кеєрсмакер.
У AstraZeneca рішення ЄС подати в суд називають необґрунтованим.
"AstraZeneca шкодує у зв'язку з рішенням Європейської комісії розпочати судовий розгляд щодо поставок вакцини від COVID-19", - йдеться в заяві AstraZeneca.
"Ми вважаємо, що будь-який судовий розгляд позбавлений підстав, і ми вітаємо можливість дозволити якомога швидше дані розбіжності", - підкреслили в компанії.
AstraZeneca пообіцяла рішуче захищати себе в суді.
Нагадаємо, AstraZeneca оголосила в кінці січня, що зможе поставити країнам ЄС у першому кварталі лише 40 млн доз своєї вакцини замість 120 млн, передбачених контрактом, через виробничі труднощі на бельгійському підприємстві компанії. У березні AstraZeneca повідомила про нові затримки поставок Євросоюзу, мотивуючи це експортними обмеженнями.
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