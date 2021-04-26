УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5267 відвідувачів онлайн
Новини
2 981 8

ЄС подає в суд на AstraZeneca через зрив поставок

ЄС подає в суд на AstraZeneca через зрив поставок

Єврокомісія вважає, що AstraZeneca порушила контракт колективної закупівлі продукції фірми. У компанії рішення подати до суду називають необґрунтованим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про рішення подати до суду на AstraZeneca заявив офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер.

"Деякі положення контракту не були дотримані, і підприємство не було в змозі представити переконливу стратегію для того, щоб гарантувати очікувані поставки доз вакцини", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Для ЄК важливо, продовжив він, щоб була гарантована швидка поставка достатньої кількості доз, на які європейські громадяни мають право і які були обіцяні за цим контрактом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко

"Європейська комісія запустила цю юридичну процедуру від свого імені і від імені 27 держав-членів, які все в цьому підтримують комісію", - повідомив де Кеєрсмакер.

У AstraZeneca рішення ЄС подати в суд називають необґрунтованим.

"AstraZeneca шкодує у зв'язку з рішенням Європейської комісії розпочати судовий розгляд щодо поставок вакцини від COVID-19", - йдеться в заяві AstraZeneca.

"Ми вважаємо, що будь-який судовий розгляд позбавлений підстав, і ми вітаємо можливість дозволити якомога швидше дані розбіжності", - підкреслили в компанії.

AstraZeneca пообіцяла рішуче захищати себе в суді.

Нагадаємо, AstraZeneca оголосила в кінці січня, що зможе поставити країнам ЄС у першому кварталі лише 40 млн доз своєї вакцини замість 120 млн, передбачених контрактом, через виробничі труднощі на бельгійському підприємстві компанії. У березні AstraZeneca повідомила про нові затримки поставок Євросоюзу, мотивуючи це експортними обмеженнями.

Автор: 

вакцина (4418) Єврокомісія (2142) суд (11648) Євросоюз (13310) AstraZeneca (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
деструктив какой то со стороны отсталых европейцев, наш пианист уже вовсю ивановскую играет оду радости на рояле, а эти в суд подают, умом европу не понять, дупой тоже
показати весь коментар
26.04.2021 16:58 Відповісти
А на стервоньюс написали ЕС подает в суд на АстраЗенеку... И все,никаких,- из за срыва поставок. Как бы намекают,что подают в суд,типа,из-за проблем с вакциной.
показати весь коментар
26.04.2021 17:54 Відповісти
они в каждой сраной бумашке всегда сожалеют.
показати весь коментар
26.04.2021 18:12 Відповісти
Запросили на вакцинацію на початку місяця, дізнався що колоти будуть Астрою - відмовився .. Зараз прийшов термін на початок травня - вакцина Пфайзер, гут, можна вколотися. Бо
в порівнянні з Астрою негативних відгуків у Пфайзер набагато менше ..
показати весь коментар
26.04.2021 18:14 Відповісти
Из тех,реальных,кто делал АстраЗенеку я знаю два случая (у молодых),когда,на несколько часов поднялась температура (некоторые врачи говорят,что поднятие температуры означает,что организм реагирует на вакцину,и что это даже лучше). У всех остальных знакомых абсолютно без проблем (правда вечером пьем 1 аспирин).
показати весь коментар
26.04.2021 18:33 Відповісти
Я получил вакцину неделю назад, астразенека от ковишилд. В первую ночь была температура, у всех знакомых и жены только рука немного болела один день. Списываю на гиперусталость перед вакцинацией, был на ночной смене. На второй день все прошло.
показати весь коментар
26.04.2021 20:49 Відповісти
А какой то Пец казав, що ця вакцына шмардяк. Збрэхав. Як завжды.
показати весь коментар
26.04.2021 19:50 Відповісти
Не только у Украины проблемы с поставками. зрада надумана.
показати весь коментар
27.04.2021 03:13 Відповісти
 
 