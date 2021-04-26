ЄС подає в суд на AstraZeneca через зрив поставок

Єврокомісія вважає, що AstraZeneca порушила контракт колективної закупівлі продукції фірми. У компанії рішення подати до суду називають необґрунтованим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про рішення подати до суду на AstraZeneca заявив офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер.

"Деякі положення контракту не були дотримані, і підприємство не було в змозі представити переконливу стратегію для того, щоб гарантувати очікувані поставки доз вакцини", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Для ЄК важливо, продовжив він, щоб була гарантована швидка поставка достатньої кількості доз, на які європейські громадяни мають право і які були обіцяні за цим контрактом.

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"Європейська комісія запустила цю юридичну процедуру від свого імені і від імені 27 держав-членів, які все в цьому підтримують комісію", - повідомив де Кеєрсмакер.

У AstraZeneca рішення ЄС подати в суд називають необґрунтованим.

"AstraZeneca шкодує у зв'язку з рішенням Європейської комісії розпочати судовий розгляд щодо поставок вакцини від COVID-19", - йдеться в заяві AstraZeneca.

"Ми вважаємо, що будь-який судовий розгляд позбавлений підстав, і ми вітаємо можливість дозволити якомога швидше дані розбіжності", - підкреслили в компанії.

AstraZeneca пообіцяла рішуче захищати себе в суді.

Нагадаємо, AstraZeneca оголосила в кінці січня, що зможе поставити країнам ЄС у першому кварталі лише 40 млн доз своєї вакцини замість 120 млн, передбачених контрактом, через виробничі труднощі на бельгійському підприємстві компанії. У березні AstraZeneca повідомила про нові затримки поставок Євросоюзу, мотивуючи це експортними обмеженнями.