ЕС подает в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок

Еврокомиссия считает, что AstraZeneca нарушила контракт коллективной закупки продукции фирмы. В компании решение подать в суд называют необоснованным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

О решении подать в суд на AstraZeneca заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

"Некоторые положения контракта не были соблюдены, и предприятие не было в состоянии представить убедительную стратегию для того, чтобы гарантировать ожидаемые поставки доз вакцины", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Для ЕК важно, продолжил он, чтобы была гарантирована быстрая поставка достаточного количества доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны по этому контракту.

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"Европейская комиссия запустила эту юридическую процедуру от своего имени и от имени 27 государств-членов, которые все в этом поддерживают комиссию", - сообщил де Кеерсмакер.

В AstraZeneca решение ЕС подать в суд называют необоснованным.

"AstraZeneca сожалеет в связи с решением Европейской комиссии начать судебное разбирательство в отношении поставок вакцины от COVID-19", - говорится в заявлении AstraZeneca.

"Мы считаем, что любое судебное разбирательство лишено оснований, и мы приветствуем возможность разрешить как можно скорее данные разногласия", - подчеркнули в компании.

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AstraZeneca пообещала решительно защищать себя в суде.

Напомним, AstraZeneca объявила в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом, по причине производственных трудностей на бельгийском предприятии компании. В марте AstraZeneca сообщила о новых задержках поставок Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями.