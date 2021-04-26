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ЕС подает в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок

ЕС подает в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок

Еврокомиссия считает, что AstraZeneca нарушила контракт коллективной закупки продукции фирмы. В компании решение подать в суд называют необоснованным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

О решении подать в суд на AstraZeneca заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

"Некоторые положения контракта не были соблюдены, и предприятие не было в состоянии представить убедительную стратегию для того, чтобы гарантировать ожидаемые поставки доз вакцины", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Для ЕК важно, продолжил он, чтобы была гарантирована быстрая поставка достаточного количества доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны по этому контракту.

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"Европейская комиссия запустила эту юридическую процедуру от своего имени и от имени 27 государств-членов, которые все в этом поддерживают комиссию", - сообщил де Кеерсмакер.

В AstraZeneca решение ЕС подать в суд называют необоснованным.

"AstraZeneca сожалеет в связи с решением Европейской комиссии начать судебное разбирательство в отношении поставок вакцины от COVID-19", - говорится в заявлении AstraZeneca.

"Мы считаем, что любое судебное разбирательство лишено оснований, и мы приветствуем возможность разрешить как можно скорее данные разногласия", - подчеркнули в компании.

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AstraZeneca пообещала решительно защищать себя в суде.

Напомним, AstraZeneca объявила в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом, по причине производственных трудностей на бельгийском предприятии компании. В марте AstraZeneca сообщила о новых задержках поставок Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями.

Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1443) суд (25073) Евросоюз (17059) AstraZeneca (141)


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деструктив какой то со стороны отсталых европейцев, наш пианист уже вовсю ивановскую играет оду радости на рояле, а эти в суд подают, умом европу не понять, дупой тоже
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26.04.2021 16:58 Ответить
А на стервоньюс написали ЕС подает в суд на АстраЗенеку... И все,никаких,- из за срыва поставок. Как бы намекают,что подают в суд,типа,из-за проблем с вакциной.
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26.04.2021 17:54 Ответить
они в каждой сраной бумашке всегда сожалеют.
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26.04.2021 18:12 Ответить
Запросили на вакцинацію на початку місяця, дізнався що колоти будуть Астрою - відмовився .. Зараз прийшов термін на початок травня - вакцина Пфайзер, гут, можна вколотися. Бо
в порівнянні з Астрою негативних відгуків у Пфайзер набагато менше ..
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26.04.2021 18:14 Ответить
Из тех,реальных,кто делал АстраЗенеку я знаю два случая (у молодых),когда,на несколько часов поднялась температура (некоторые врачи говорят,что поднятие температуры означает,что организм реагирует на вакцину,и что это даже лучше). У всех остальных знакомых абсолютно без проблем (правда вечером пьем 1 аспирин).
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26.04.2021 18:33 Ответить
Я получил вакцину неделю назад, астразенека от ковишилд. В первую ночь была температура, у всех знакомых и жены только рука немного болела один день. Списываю на гиперусталость перед вакцинацией, был на ночной смене. На второй день все прошло.
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26.04.2021 20:49 Ответить
А какой то Пец казав, що ця вакцына шмардяк. Збрэхав. Як завжды.
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26.04.2021 19:50 Ответить
Не только у Украины проблемы с поставками. зрада надумана.
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27.04.2021 03:13 Ответить
 
 