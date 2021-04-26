С 2022 года календарь обязательных прививок дополнит вакцина против пневмококка, - Минздрав
С 2022 года календарь профилактических прививок в Украине дополнит вакцина против пневмококковой инфекции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
В Украине началась неделя иммунизации. Лозунг нынешней кампании - "Вакцины сближают нас". По всей стране пройдут мероприятия по повышению приверженности вакцинации для охвата большего количества граждан, особенно детей, прививками.
"Вакцины - это один из самых мощных и действенных инструментов для сохранения здоровья цивилизации. Вакцинация является вопросом национальной безопасности", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
Она подчеркнула, что даже во время борьбы с пандемией COVID-19 нельзя забывать о рутинной иммунизации.
В Украине Календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.
"С 2022 перечень дополнит вакцина против пневмококка. Иммунобиологические препараты, входящие в Календарь прививок, закупают за счет государственного бюджета. Вакцинация населения проводится бесплатно в коммунальных учреждениях здравоохранения, а также врачей-ФОТ и в частных медучреждениях, которые заключили договоры с НСЗУ", - отметили в пресс-службе Минздрава.
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Ослабляют морально, финансово и теперь ещё дорвались до уколов.
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