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С 2022 года календарь обязательных прививок дополнит вакцина против пневмококка, - Минздрав

С 2022 года календарь обязательных прививок дополнит вакцина против пневмококка, - Минздрав

С 2022 года календарь профилактических прививок в Украине дополнит вакцина против пневмококковой инфекции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Украине началась неделя иммунизации. Лозунг нынешней кампании - "Вакцины сближают нас". По всей стране пройдут мероприятия по повышению приверженности вакцинации для охвата большего количества граждан, особенно детей, прививками.

"Вакцины - это один из самых мощных и действенных инструментов для сохранения здоровья цивилизации. Вакцинация является вопросом национальной безопасности", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

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Она подчеркнула, что даже во время борьбы с пандемией COVID-19 нельзя забывать о рутинной иммунизации.

В Украине Календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

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"С 2022 перечень дополнит вакцина против пневмококка. Иммунобиологические препараты, входящие в Календарь прививок, закупают за счет государственного бюджета. Вакцинация населения проводится бесплатно в коммунальных учреждениях здравоохранения, а также врачей-ФОТ и в частных медучреждениях, которые заключили договоры с НСЗУ", - отметили в пресс-службе Минздрава.

вакцина (3815) Минздрав (4899) Микичак Ирина (56)


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це все добре, а коли від ковіда будуть??
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26.04.2021 16:33 Ответить
Блин, хоть что то полезное, в принципе - прививка против пневмококовой инфекции и решила бы проблему заполненности больниц, до этого надо было целый год догадываться? Просто кому то надо на бесполезных вакцинах от ковида миллиарды поднимать.
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26.04.2021 16:35 Ответить
тут в энтот перечень вакцин надо срочно пеницилл добавлять -дуже заразная болезнь, прогрессирующая не хуже ковида
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26.04.2021 16:36 Ответить
Уровень жизни побеждает болезни надёжнее любых вакцин.
Ослабляют морально, финансово и теперь ещё дорвались до уколов.
Своим детям это колите.
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27.04.2021 01:34 Ответить
 
 