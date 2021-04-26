Із 2022 року календар обов'язкових щеплень доповнить вакцина проти пневмококу, - МОЗ

Із 2022 року календар профілактичних щеплень в Україні доповнить вакцина проти пневмококової інфекції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

В Україні розпочався тиждень імунізації. Гасло цьогорічної кампанії - "Вакцини зближують нас". По всій країні пройдуть заходи з підвищення прихильності вакцинації для охоплення більшої кількості громадян, особливо дітей, щепленнями.

"Вакцини – це один із найпотужніших і найдієвіших інструментів для збереження здоров’я цивілізації. Імунізація є питанням національної безпеки", – зазначила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

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Вона підкреслила, що навіть під час боротьби з пандемією COVID-19 не можна забувати про рутинну імунізацію.

В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає обов'язкову вакцинацію проти десяти захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

"З 2022 року перелік доповнить вакцина проти пневмококу. Імунобіологічні препарати, які входять у Календар щеплень, закуповують коштом державного бюджету. Вакцинація населення проводиться безоплатно у комунальних закладах охорони здоров'я, а також у лікарів-ФОП та у приватних медзакладах, які уклали договори з НСЗУ", - зазначили в пресслужбі МОЗ.