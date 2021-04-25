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Новости Коронавирус и карантин
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В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля

В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля

Европейский Союз сможет произвести достаточно вакцин для достижения цели по иммунизации взрослого населения до середины июля.

Как сообщает Reuters, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС, который также является ответственным за вакцины против коронавируса, Тьерри Бретон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уверены, что сможем произвести достаточное количество вакцин для достижения цели по коллективному иммунитету, это означает, что 70% взрослого населения будет вакцинировано к середине июля", - сказал он.

Бретон также отметил, что во втором квартале ожидается поставка более чем 400 миллионов доз.

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"Государства-члены должны быть готовы ускорить вакцинацию", - заявил он.

По словам Бретона, производство вакцин в Европе на 53 предприятиях увеличивается ежемесячно вдвое, и к концу года производственная мощность достигнет трех миллиардов доз при наличии большего количества производственных линий.

Ранее на этой неделе в Европейской комиссии заявили, что ЕС рассчитывает заключить крупнейшее в мире соглашение по поставкам вакцины в течение нескольких дней, обеспечив до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer на период с 2021 по 2023 год.

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По данным Worldometer, в мире зафиксировано 147 176 044 случая заражения коронавируса, в том числе 3 115 316 летальных, выздоровели 124 830 145 человек.

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17352) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В знак траура по проваленной вакцинации и разворованному антиковидному фонду, в котором аудит выявил расстрату на пол миллиарда гривен. Министр Степанов сменил свое пальто за 620 000 гривен на итальянский плащ за 100 000 гривен.
В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля - Цензор.НЕТ 2151
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25.04.2021 16:23 Ответить
+4
В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля
========
Удивили! В Украине уже вакцинировано 100% Слуг народа, их родственников и бизнес-партнеров!
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25.04.2021 16:29 Ответить
+2
Помню, как у какого-то молодого украинца была любовь в Беларуси по интернету. Эта "любовь" пригласила парня в Беларусь, ну он взял да и поехал в "романтическое приключение", а на таможне его встретили фсб-шники и увезли в Московию, - и его "романтическое приключение" продолжилось уже где-то в сибирском лагере...
Он ранее писал в интернетах "антироссийскую пропаганду", а его "девушкой" оказался фсб-шник, высылавший ему чужие девичьи фотки и вел с ним переписку.
Вывод: "Любовь" - зла.
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25.04.2021 17:50 Ответить
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А если новый штамп то чо?
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25.04.2021 16:23 Ответить
спидоносцев жеж так и не побороли... хотя с другой стороны СПИД очень полезная штука. нечя пихать свою пипирку хер знает куда
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25.04.2021 16:25 Ответить
и ваще возвышать заслуги Казановы и гордиться его подвигами и пытаться им подрожать это тоже самое что дрочить на подвиг какихто не помню скоко их там было панхфиловцев и дидов которые насиловали все подряд во времена второй мировой...
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25.04.2021 16:26 Ответить
Степанов та Віслюк явно будуть не проти цього.
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25.04.2021 16:27 Ответить
В знак траура по проваленной вакцинации и разворованному антиковидному фонду, в котором аудит выявил расстрату на пол миллиарда гривен. Министр Степанов сменил свое пальто за 620 000 гривен на итальянский плащ за 100 000 гривен.
В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля - Цензор.НЕТ 2151
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25.04.2021 16:23 Ответить
В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля
========
Удивили! В Украине уже вакцинировано 100% Слуг народа, их родственников и бизнес-партнеров!
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25.04.2021 16:29 Ответить
А шо там кукарекает бубочка на эту тему? Мы все еще чемпионы Европы по вакцинации, как говорил найвелычнишый, или уже Вселенной?
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25.04.2021 19:18 Ответить
Он ничего не кукаркает, ему пофиг
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25.04.2021 19:51 Ответить
Июль -- август -- открытие туристического сезона по ЕС ожидается. ...для жителей ЕС, натюрлихь...
А я в Минск хочу! -- надо бы его как-то к ЕС присоединить -- отдельно от Беларуси. *)

Любовь у меня там... -- если хто понимает...
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25.04.2021 16:30 Ответить
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25.04.2021 16:38 Ответить
Помню, как у какого-то молодого украинца была любовь в Беларуси по интернету. Эта "любовь" пригласила парня в Беларусь, ну он взял да и поехал в "романтическое приключение", а на таможне его встретили фсб-шники и увезли в Московию, - и его "романтическое приключение" продолжилось уже где-то в сибирском лагере...
Он ранее писал в интернетах "антироссийскую пропаганду", а его "девушкой" оказался фсб-шник, высылавший ему чужие девичьи фотки и вел с ним переписку.
Вывод: "Любовь" - зла.
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25.04.2021 17:50 Ответить
Гриб наче прізвище
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25.04.2021 22:20 Ответить
кажуть, що у деяких землях відкрили вільний доступ, поза плану, до вакцинації астразенекою, залишками. як в Україні вакцинували громадських даячів. у смі є перераховані землі. зараз уколешся як раз у серпні отримєш другу дозу, паспорт вакцинації і лети до серцеїдки.
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25.04.2021 22:19 Ответить
Зе-власти это не интересно. Гораздо интереснее бабло на договорах, откатах и прочей зе-шмыгальщине рубить. Кому пандемия, а кому мать родная. Правда, зебилы?
У ЄС розраховують вакцинувати близько 70% дорослого населення до середини липня - Цензор.НЕТ 7110
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25.04.2021 16:30 Ответить
А в Україні лише кожний сороковий БУДЕ щеплений..,
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25.04.2021 16:31 Ответить
зато у Зєлі до липня ймовірно, можливо, як-то кажуть от "потєрі ньуха"(Зе) вакцінують мінімум аж усі 100 людей другою вакціною.. - шах і мат, викусі, ЄС "порохоботська"..)
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25.04.2021 16:38 Ответить
Чемпион по вакцинации уже заявил о победе. Теперь на рояле членомарш репетпрует.
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25.04.2021 16:40 Ответить
ЗЕвакцинація від Кретина-карантина - це асфальт з російського бітуму в поміч зелеботам і природний імунітет порохоботам!
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25.04.2021 17:54 Ответить
К средине июля 2030г.
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25.04.2021 18:16 Ответить
Тогда у нас к 2050 году.
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25.04.2021 22:55 Ответить
А в Украине вакцинировано 0,2% населения.
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25.04.2021 19:14 Ответить
вообще-то всего 5 человек в Украине вакцинировано: Зеленский, Ермак, Разумков, жена зеленского и жена разумкова.
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25.04.2021 19:54 Ответить
1,26% першою дозою. другу отримали 5 людей, процент ще не вираховується.
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25.04.2021 22:22 Ответить
А наша зеконюшня на что рассчитывает к июлю сего года?
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25.04.2021 22:54 Ответить
 
 