Новый мутировавший штамм коронавируса оказался неуязвим для антител, - ученые
Ученые из Техасского университета A&M обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19 - "BV-1". Он оказался неуязвим для некоторых нейтрализующих антител.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет 24 канал со ссылкой на MedicalXpress.
Несмотря на то, что такой вариант COVID-19 обнаружили пока только у одного человека с легкими симптомами, ученые сообщили, что вирус содержит генетические маркеры, которые способствуют быстрому распространению и тяжелым последствиям для организма.
Впервые BV-1 обнаружили у американского студента из Техаса в рамках университетской программы тестирования COVID-19.
Инфицированный получил положительный результат 5 марта. Через 20 дней тест также подтвердил наличие вируса, что может свидетельствовать о большей длительности болезни. Отрицательный результат на наличие вируса студент получил 9 апреля.
Отмечено, что другие исследования подтвердили, что несколько нейтрализующих антител неэффективные для других вариантов COVID-19 с теми же генетическими маркерами, что и BV-1.
Эксперты из Техаса уже сообщили соответствующую информацию о последовательности генома BV-1 в глобальную базу геномных данных вирусов гриппа и коронавирус GISAID.
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Политическая ответственность? Не переизберуться? Это ОЧЕНЬ СЛАБОЕ наказание за ТАКИЕ голосования и преступления. Судить их надо будет. Трибуналами судить.
Кто сделал? По моему предположению это или кацапы на "Векторе", решившие начать биологическую войну, или китайцы, у которых произошла утечка того, что готовили на потом, но с теми же целями что и кацапы, или сионисты с билом Гейтцем, которые решили заработать на панэпидемии несколько тысяч миллиардов долларов и поставить мир в зависимость от фармкомпаний.
Старое Римское, при расследовании преступлений, когда еще не было поиска по отпечаткам пальцев или по ДНК - "Ищи, кому выгодно".
Абсолютным большинством фарм фабрик и корпораций владеют евреи. Израиль сразу ввел самый жесткий карантин в мире. Быстрее сделает вакцину тот, кто разработал вирус. В Израиле быстрее всех в мире провели вакцинацию. Так что, как минимум, они одни из подозреваемых.
https://www.brighteon.com/76686ab5-b88d-4185-b4fb-9***********
а тем кто поддался слабости и выкинул, советую купить Новогоднюю Йолочку уже сейчас..
похоже, этот "праздник" на долго..
Первый раз такое видел...Обычно до рождества только стояла..А до старого Нового года не достаивала - полнностью осыпалась...
Жалко было - могла еще стоять...!
А потом днём ходил мимо неё ходил пару дней, и замечал что некоторые на это диво на экскурсию ходили пальцами тыкали... Она РЕАЛЬНО - как "вчера и лесу"...
Кацапам очень далеко до технологий комми-китаезов.
2) якщо вірус виявили лише в одної людини на цілий штат, то виходить, народ хворіє таки на токсичне захворювання легенів спричинене розпилюванням з літаків отруйного порошка фториду берилія BeF2, цей вид враження здоров'я має назву бериліоз, запалення легенів, гранульоми і т.д.