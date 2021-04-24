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Новости Коронавирус и карантин
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Новый мутировавший штамм коронавируса оказался неуязвим для антител, - ученые

Новый мутировавший штамм коронавируса оказался неуязвим для антител, - ученые

Ученые из Техасского университета A&M обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19 - "BV-1". Он оказался неуязвим для некоторых нейтрализующих антител.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет 24 канал со ссылкой на MedicalXpress.

Несмотря на то, что такой вариант COVID-19 обнаружили пока только у одного человека с легкими симптомами, ученые сообщили, что вирус содержит генетические маркеры, которые способствуют быстрому распространению и тяжелым последствиям для организма.

Впервые BV-1 обнаружили у американского студента из Техаса в рамках университетской программы тестирования COVID-19.

Инфицированный получил положительный результат 5 марта. Через 20 дней тест также подтвердил наличие вируса, что может свидетельствовать о большей длительности болезни. Отрицательный результат на наличие вируса студент получил 9 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство переболевших COVID-19 защищены от повторного заражения как минимум год, - ученые

Отмечено, что другие исследования подтвердили, что несколько нейтрализующих антител неэффективные для других вариантов COVID-19 с теми же генетическими маркерами, что и BV-1.

Эксперты из Техаса уже сообщили соответствующую информацию о последовательности генома BV-1 в глобальную базу геномных данных вирусов гриппа и коронавирус GISAID.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень антител после бессимптомного COVID-19 у мужчин в три раза выше, чем у женщин, - британские ученые

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карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Ну, природу не нажухать. Доэкспериментиовались 🙄🙄🙄.
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24.04.2021 14:03 Ответить
+10
Нещодавно проходила ввечері повз будинок - ще новорічні прикраси висять і ілюмінація ввімкнена. Може то через них так холодно і весни немає...
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24.04.2021 14:06 Ответить
+8
Это подпольная явочная квартира Сана-Клауса.
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24.04.2021 14:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну, природу не нажухать. Доэкспериментиовались 🙄🙄🙄.
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24.04.2021 14:03 Ответить
Будут синтезировать новые и новые короны и вакцины пока не угробят человечество и тем, и другим,да еще и заработают на этом, ишь как Степанов потрошит бюджет страны и это во время войны и страшных угроз. Уже полковник НАТО говорит украинской власти ПРОСНИТЕСЬ, но они спят. https://www.youtube.com/watch?v=TTswdXc5Jsg
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24.04.2021 16:29 Ответить
Вымрите, вы лишнее звено!
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24.04.2021 16:56 Ответить
А вся эта власть СН, вместе с их главарем, вместо строительства фабрики по производству вакцин, благо в Украине есть и специалисты и научный потенциал, деньги со строительства дорог, да с 40% откатом...
Политическая ответственность? Не переизберуться? Это ОЧЕНЬ СЛАБОЕ наказание за ТАКИЕ голосования и преступления. Судить их надо будет. Трибуналами судить.
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24.04.2021 21:08 Ответить
Да вот как раз природные никогда так быстро часто и опасно не мутировали.
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24.04.2021 19:50 Ответить
Да, некоторые ученые не громко так уже говорят - вирус искусственного происхождения.

Кто сделал? По моему предположению это или кацапы на "Векторе", решившие начать биологическую войну, или китайцы, у которых произошла утечка того, что готовили на потом, но с теми же целями что и кацапы, или сионисты с билом Гейтцем, которые решили заработать на панэпидемии несколько тысяч миллиардов долларов и поставить мир в зависимость от фармкомпаний.
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24.04.2021 21:12 Ответить
Гейтс тут до чого?
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24.04.2021 22:40 Ответить
Есть информация, что именно он финансировал работы в Ухани. Кроме того, он официально, еще несколько лет назад отошел от управления Майкрсофт и ударился в вирусологию...

Старое Римское, при расследовании преступлений, когда еще не было поиска по отпечаткам пальцев или по ДНК - "Ищи, кому выгодно".
Абсолютным большинством фарм фабрик и корпораций владеют евреи. Израиль сразу ввел самый жесткий карантин в мире. Быстрее сделает вакцину тот, кто разработал вирус. В Израиле быстрее всех в мире провели вакцинацию. Так что, как минимум, они одни из подозреваемых.
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24.04.2021 23:19 Ответить
Та когда клаву юзаешь, главное по полу хвостом не лупи.
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24.04.2021 23:24 Ответить
49:23 по таймінгу
https://www.brighteon.com/76686ab5-b88d-4185-b4fb-9***********
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25.04.2021 01:53 Ответить
самым стойким советую не выбрасывать новогодние елки..
а тем кто поддался слабости и выкинул, советую купить Новогоднюю Йолочку уже сейчас..
похоже, этот "праздник" на долго..
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24.04.2021 14:05 Ответить
Нещодавно проходила ввечері повз будинок - ще новорічні прикраси висять і ілюмінація ввімкнена. Може то через них так холодно і весни немає...
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24.04.2021 14:06 Ответить
Это подпольная явочная квартира Сана-Клауса.
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24.04.2021 14:23 Ответить
Не, просто люди хочуть алів'є поїсти а без йолки воно не заходить
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24.04.2021 14:35 Ответить
Да сдохли все...
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24.04.2021 16:58 Ответить
Юмор у вас , конечно, ещё тот
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24.04.2021 20:48 Ответить
Не поверишь... я свою ЕЛКУ (а не сосну), выкинул 01 марта... и она БЫЛА КАК НОВАЯ, даже не собиралась рассыпаться...!
Первый раз такое видел...Обычно до рождества только стояла..А до старого Нового года не достаивала - полнностью осыпалась...
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24.04.2021 19:58 Ответить
Слабак. Я колись літом викинув був. Вночі з балкону в контейнер прямо, щоб ніхто не здогадався.
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24.04.2021 20:14 Ответить
Так я 1 марта выкинул тоже тайком... - что бы не засмеяли...
Жалко было - могла еще стоять...!
А потом днём ходил мимо неё ходил пару дней, и замечал что некоторые на это диво на экскурсию ходили пальцами тыкали... Она РЕАЛЬНО - как "вчера и лесу"...
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24.04.2021 20:54 Ответить
А утром вывезли труп бомжа с елкой в спине...
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25.04.2021 15:02 Ответить
Звідки здогадався? Так і було. Тільки зразу 2.
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25.04.2021 17:33 Ответить
Сейчас какой-то сорт вывели, они не осыпаются. У нас по улице кое-где еще валяются елки, так все с иголками, не осыпались. В Британии только такие и продают уже несколько лет
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24.04.2021 21:22 Ответить
все померли от коронавируса, а свет не выключили, делов то..
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25.04.2021 11:50 Ответить
ты даже не осознал, что это? Какая елка? Мертвым она не нужна. Фейк это успокойся
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24.04.2021 14:24 Ответить
что б я без тебя делал!.. спасибо тебе, Спаситель!
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24.04.2021 14:26 Ответить
я не спаситель, вирусолог с генетиком для всех нас спаситель, пусть их умы будут светлы и им придет вдохновение научное, что бы справится с этой заразой
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26.04.2021 11:54 Ответить
Гггг ))))
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24.04.2021 16:59 Ответить
Ну, починається...
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24.04.2021 14:05 Ответить
Степанов пока вакцину создаст .. А она уже бессполезна
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24.04.2021 14:16 Ответить
В нього мета наварити куш на вакцині.
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24.04.2021 14:20 Ответить
бактеріологічна зброя кдб-фсб
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24.04.2021 14:06 Ответить
если у тебя геморрой то тут кдб-фсб не причем, посмотри на Китай
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24.04.2021 14:23 Ответить
Факты есть? Я так и знал...
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24.04.2021 14:25 Ответить
Вирус создала китаянка Ши Чженли.

Кацапам очень далеко до технологий комми-китаезов.
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24.04.2021 19:51 Ответить
с Китая все началось, там где расположены биоинженерные лаборатории ноак. И вы утверждаете что это совпадение?
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26.04.2021 12:05 Ответить
пнх кацапська морда...
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24.04.2021 14:33 Ответить
Это заявили те же "вчённые", которые до сих пор ни в одной лаборатории мира не выделили вирус Covid-19?
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24.04.2021 14:12 Ответить
ерунды не говори, не выделили вирус? Не говори ерунды, понимаешь, что это сказали в этой статье? Писец нам всем, если прямо говорить, нет спасения. Мне кажется что это лютый фейк
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24.04.2021 14:22 Ответить
Таким наркоманам, як ти, точно песець.
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24.04.2021 16:04 Ответить
Що це ти таке ляпнув? Обдовбався, - сиди і не тявкай.
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24.04.2021 16:08 Ответить
Я ж не Вам писав. А Ви агресію.
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24.04.2021 16:15 Ответить
ты хоть понимаешь, что ты пишешь? Ты понимаешь о чем написали статье и как это абсурдно страшно
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26.04.2021 11:58 Ответить
у тебя с головой не порядке?
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26.04.2021 11:56 Ответить
в Україні весь час виявляють, зокрема в усіх областях вже Британський штам цього віруса і в двох областях - Південноафриканський штам цього віруса.
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24.04.2021 14:32 Ответить
Може ви ще й взмозі пояснити яким чином це робиться? Чи лишень розповідаєте байки з чужих вуст?
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24.04.2021 16:06 Ответить
Гонта! Че, другие ники забанили? Настойчиво несете правду в массы? И этот забанят.
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24.04.2021 17:02 Ответить
А де Василь Худотеплий? Ось читай яких вчоних я слухаю.
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24.04.2021 14:13 Ответить
крысы менее заразны чем человек
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24.04.2021 14:14 Ответить
Тобто, вакцинація до лампочки.
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24.04.2021 14:17 Ответить
умрешь ты и я, все, выборочно конечно. Короче привет от Китая
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24.04.2021 14:19 Ответить
в китайском интернете радость и ликование. Телеграфируют из Китая. Но я надеюсь Господь их накажет.
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24.04.2021 14:39 Ответить
Привет не из Китая а от *****. Очередной штамм которыми рашисстское кгб будет наводнять цивилизованный мир.
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24.04.2021 15:20 Ответить
Привет от Ши Чженли, лично.
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24.04.2021 19:52 Ответить
ну тут русские не причем, просто китайцы намудрили
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26.04.2021 12:00 Ответить
1) московського слова вчений нема в українській мові, лише науковець;
2) якщо вірус виявили лише в одної людини на цілий штат, то виходить, народ хворіє таки на токсичне захворювання легенів спричинене розпилюванням з літаків отруйного порошка фториду берилія BeF2, цей вид враження здоров'я має назву бериліоз, запалення легенів, гранульоми і т.д.
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24.04.2021 14:24 Ответить
...і дньом і ночью кот учьоний...
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24.04.2021 14:30 Ответить
https://youtu.be/TCCyRrLVzjc
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24.04.2021 14:39 Ответить
Эх, побольше бы таких НАУКОВЦИВ. Продолжай и дальше просвещать темноту.
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24.04.2021 14:41 Ответить
Хворієш, чи баняком об дуба влупився?
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24.04.2021 15:32 Ответить
Писец, ну и маразм!
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24.04.2021 17:03 Ответить
Новий мутований штам коронавірусу виявився невразливим для антитіл, - вчені - Цензор.НЕТ 6508
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24.04.2021 14:41 Ответить
Для гробовщиків одні приємні новини.
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24.04.2021 14:48 Ответить
Для гробовщиків? Наврядчи. Середній вік померлих від ковіду по світу - 80 років.
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24.04.2021 16:02 Ответить
Для пенсійного фонду.
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24.04.2021 20:16 Ответить
биологическое оружие -как оно есть
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24.04.2021 15:52 Ответить
Китайский институт вирусологии в Ухане и Ши Чженли не зря свой рис жрут.
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24.04.2021 19:55 Ответить
Раньше такое было только в триллерах
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24.04.2021 20:51 Ответить
готовили почву
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24.04.2021 21:04 Ответить
вот *****
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24.04.2021 17:29 Ответить
А верблюжий штамм уже в наличии или еще едет?
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24.04.2021 17:29 Ответить
Зачем тебе?
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24.04.2021 23:10 Ответить
Чо спрашуешь? Хочу его пользовать. Бабло надо, понял
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24.04.2021 23:20 Ответить
Не быкуй.Для тебя козла, верблюжий не подойдет
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25.04.2021 13:52 Ответить
Походе ненужной вакциной нас скоро завалят. Успевали бы платить.
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24.04.2021 18:45 Ответить
Произошла потеря при переводе. Дело в том что слово "Variant" можно перевести как "штамм", но в данном контексте речь идет о разновидности Covid-19, а не о новом штамме.
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24.04.2021 19:46 Ответить
Чем различаются понятия "новый штамм" и "разновидность" вируса? Думала, что это одно и то же.
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24.04.2021 21:52 Ответить
Штамм - это отдельный вид, а не разновидность мутации. Мутация - это процесс разрушения. Заразившись штаммом, человек болеет пока этот вирус не мутирует и окончательно вымрет или вирус или человек.
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24.04.2021 22:45 Ответить
В Одессе с завтрашнего дня наконец-то желтая зона. Только все приободрились, начали выходить из депрессии перманентных карантинов , а тут опять .
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24.04.2021 20:50 Ответить
дизайн сайта поменяли? снова белый стал. в глазах рябит. верните прежний цвет.
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24.04.2021 21:20 Ответить
Он оказался неуязвим для некоторых нейтрализующих антител. Это что же получается, что вакцинация бесполезна? До экспериментировались.
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24.04.2021 22:53 Ответить
Тобто студент не в курсі, що він =хворий=, а у нього щось знайшли =революційно-наукове= ?
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24.04.2021 22:58 Ответить
https://www.jpost.com/health-science/research-finds-new-coronavirus-variant-potentially-resistant-to-antibodies-665836 The strain, BV-1, was found in one individual who had reported mild symptoms of COVID-19.
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25.04.2021 15:16 Ответить
ПРОРЕЖИВАНИЕ наступило...
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25.04.2021 05:00 Ответить
 
 