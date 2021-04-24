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Новини Коронавірус і карантин
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Новий мутований штам коронавірусу виявився невразливим для антитіл, - вчені

Новий мутований штам коронавірусу виявився невразливим для антитіл, - вчені

Вчені з Техаського університету A&M виявили новий штам коронавірусу COVID-19 - "BV-1". Він виявився невразливим для деяких нейтралізуючих антитіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише 24 канал із посиланням на MedicalXpress.

Попри те, що такий варіант COVID-19 виявили наразі лише в однієї людини з легкими симптомами, вчені повідомили, що вірус містить генетичні маркери, які сприяють швидкому поширенню і тяжких наслідків для організму.

Вперше BV-1 виявили у американського студента з Техасу в межах університетської програми тестування COVID-19.

Інфікований отримав позитивний результат 5 березня. Через 20 днів тест також підтвердив наявність вірусу, що може свідчити про більшу тривалість хвороби. Негативний результат на наявність вірусу студент отримав 9 квітня.

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Зазначено, що інші дослідження підтвердили, що кілька нейтралізуючих антитіл неефективні для інших варіантів COVID-19 із тими ж генетичними маркерами, що й BV-1.

Експерти з Техасу вже повідомили відповідну інформацію про послідовність геному BV-1 в глобальну базу геномних даних вірусів грипу і коронавірусу GISAID.

Читайте також: У кожного третього перехворілого на COVID-19 виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку, - вчені

Автор: 

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Ну, природу не нажухать. Доэкспериментиовались 🙄🙄🙄.
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24.04.2021 14:03 Відповісти
+10
Нещодавно проходила ввечері повз будинок - ще новорічні прикраси висять і ілюмінація ввімкнена. Може то через них так холодно і весни немає...
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24.04.2021 14:06 Відповісти
+8
Это подпольная явочная квартира Сана-Клауса.
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24.04.2021 14:23 Відповісти
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Ну, природу не нажухать. Доэкспериментиовались 🙄🙄🙄.
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24.04.2021 14:03 Відповісти
Будут синтезировать новые и новые короны и вакцины пока не угробят человечество и тем, и другим,да еще и заработают на этом, ишь как Степанов потрошит бюджет страны и это во время войны и страшных угроз. Уже полковник НАТО говорит украинской власти ПРОСНИТЕСЬ, но они спят. https://www.youtube.com/watch?v=TTswdXc5Jsg
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24.04.2021 16:29 Відповісти
Вымрите, вы лишнее звено!
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24.04.2021 16:56 Відповісти
А вся эта власть СН, вместе с их главарем, вместо строительства фабрики по производству вакцин, благо в Украине есть и специалисты и научный потенциал, деньги со строительства дорог, да с 40% откатом...
Политическая ответственность? Не переизберуться? Это ОЧЕНЬ СЛАБОЕ наказание за ТАКИЕ голосования и преступления. Судить их надо будет. Трибуналами судить.
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24.04.2021 21:08 Відповісти
Да вот как раз природные никогда так быстро часто и опасно не мутировали.
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24.04.2021 19:50 Відповісти
Да, некоторые ученые не громко так уже говорят - вирус искусственного происхождения.

Кто сделал? По моему предположению это или кацапы на "Векторе", решившие начать биологическую войну, или китайцы, у которых произошла утечка того, что готовили на потом, но с теми же целями что и кацапы, или сионисты с билом Гейтцем, которые решили заработать на панэпидемии несколько тысяч миллиардов долларов и поставить мир в зависимость от фармкомпаний.
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24.04.2021 21:12 Відповісти
Гейтс тут до чого?
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24.04.2021 22:40 Відповісти
Есть информация, что именно он финансировал работы в Ухани. Кроме того, он официально, еще несколько лет назад отошел от управления Майкрсофт и ударился в вирусологию...

Старое Римское, при расследовании преступлений, когда еще не было поиска по отпечаткам пальцев или по ДНК - "Ищи, кому выгодно".
Абсолютным большинством фарм фабрик и корпораций владеют евреи. Израиль сразу ввел самый жесткий карантин в мире. Быстрее сделает вакцину тот, кто разработал вирус. В Израиле быстрее всех в мире провели вакцинацию. Так что, как минимум, они одни из подозреваемых.
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24.04.2021 23:19 Відповісти
Та когда клаву юзаешь, главное по полу хвостом не лупи.
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24.04.2021 23:24 Відповісти
49:23 по таймінгу
https://www.brighteon.com/76686ab5-b88d-4185-b4fb-9***********
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25.04.2021 01:53 Відповісти
самым стойким советую не выбрасывать новогодние елки..
а тем кто поддался слабости и выкинул, советую купить Новогоднюю Йолочку уже сейчас..
похоже, этот "праздник" на долго..
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24.04.2021 14:05 Відповісти
Нещодавно проходила ввечері повз будинок - ще новорічні прикраси висять і ілюмінація ввімкнена. Може то через них так холодно і весни немає...
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24.04.2021 14:06 Відповісти
Это подпольная явочная квартира Сана-Клауса.
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24.04.2021 14:23 Відповісти
Не, просто люди хочуть алів'є поїсти а без йолки воно не заходить
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24.04.2021 14:35 Відповісти
Да сдохли все...
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24.04.2021 16:58 Відповісти
Юмор у вас , конечно, ещё тот
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24.04.2021 20:48 Відповісти
Не поверишь... я свою ЕЛКУ (а не сосну), выкинул 01 марта... и она БЫЛА КАК НОВАЯ, даже не собиралась рассыпаться...!
Первый раз такое видел...Обычно до рождества только стояла..А до старого Нового года не достаивала - полнностью осыпалась...
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24.04.2021 19:58 Відповісти
Слабак. Я колись літом викинув був. Вночі з балкону в контейнер прямо, щоб ніхто не здогадався.
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24.04.2021 20:14 Відповісти
Так я 1 марта выкинул тоже тайком... - что бы не засмеяли...
Жалко было - могла еще стоять...!
А потом днём ходил мимо неё ходил пару дней, и замечал что некоторые на это диво на экскурсию ходили пальцами тыкали... Она РЕАЛЬНО - как "вчера и лесу"...
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24.04.2021 20:54 Відповісти
А утром вывезли труп бомжа с елкой в спине...
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25.04.2021 15:02 Відповісти
Звідки здогадався? Так і було. Тільки зразу 2.
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25.04.2021 17:33 Відповісти
Сейчас какой-то сорт вывели, они не осыпаются. У нас по улице кое-где еще валяются елки, так все с иголками, не осыпались. В Британии только такие и продают уже несколько лет
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24.04.2021 21:22 Відповісти
все померли от коронавируса, а свет не выключили, делов то..
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25.04.2021 11:50 Відповісти
ты даже не осознал, что это? Какая елка? Мертвым она не нужна. Фейк это успокойся
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24.04.2021 14:24 Відповісти
что б я без тебя делал!.. спасибо тебе, Спаситель!
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24.04.2021 14:26 Відповісти
я не спаситель, вирусолог с генетиком для всех нас спаситель, пусть их умы будут светлы и им придет вдохновение научное, что бы справится с этой заразой
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26.04.2021 11:54 Відповісти
Гггг ))))
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24.04.2021 16:59 Відповісти
Ну, починається...
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24.04.2021 14:05 Відповісти
Степанов пока вакцину создаст .. А она уже бессполезна
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24.04.2021 14:16 Відповісти
В нього мета наварити куш на вакцині.
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24.04.2021 14:20 Відповісти
бактеріологічна зброя кдб-фсб
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24.04.2021 14:06 Відповісти
если у тебя геморрой то тут кдб-фсб не причем, посмотри на Китай
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24.04.2021 14:23 Відповісти
Факты есть? Я так и знал...
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24.04.2021 14:25 Відповісти
Вирус создала китаянка Ши Чженли.

Кацапам очень далеко до технологий комми-китаезов.
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24.04.2021 19:51 Відповісти
с Китая все началось, там где расположены биоинженерные лаборатории ноак. И вы утверждаете что это совпадение?
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26.04.2021 12:05 Відповісти
пнх кацапська морда...
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24.04.2021 14:33 Відповісти
Это заявили те же "вчённые", которые до сих пор ни в одной лаборатории мира не выделили вирус Covid-19?
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24.04.2021 14:12 Відповісти
ерунды не говори, не выделили вирус? Не говори ерунды, понимаешь, что это сказали в этой статье? Писец нам всем, если прямо говорить, нет спасения. Мне кажется что это лютый фейк
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24.04.2021 14:22 Відповісти
Таким наркоманам, як ти, точно песець.
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24.04.2021 16:04 Відповісти
Що це ти таке ляпнув? Обдовбався, - сиди і не тявкай.
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24.04.2021 16:08 Відповісти
Я ж не Вам писав. А Ви агресію.
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24.04.2021 16:15 Відповісти
ты хоть понимаешь, что ты пишешь? Ты понимаешь о чем написали статье и как это абсурдно страшно
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26.04.2021 11:58 Відповісти
у тебя с головой не порядке?
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26.04.2021 11:56 Відповісти
в Україні весь час виявляють, зокрема в усіх областях вже Британський штам цього віруса і в двох областях - Південноафриканський штам цього віруса.
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24.04.2021 14:32 Відповісти
Може ви ще й взмозі пояснити яким чином це робиться? Чи лишень розповідаєте байки з чужих вуст?
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24.04.2021 16:06 Відповісти
Гонта! Че, другие ники забанили? Настойчиво несете правду в массы? И этот забанят.
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24.04.2021 17:02 Відповісти
А де Василь Худотеплий? Ось читай яких вчоних я слухаю.
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24.04.2021 14:13 Відповісти
крысы менее заразны чем человек
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24.04.2021 14:14 Відповісти
Тобто, вакцинація до лампочки.
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24.04.2021 14:17 Відповісти
умрешь ты и я, все, выборочно конечно. Короче привет от Китая
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24.04.2021 14:19 Відповісти
в китайском интернете радость и ликование. Телеграфируют из Китая. Но я надеюсь Господь их накажет.
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24.04.2021 14:39 Відповісти
Привет не из Китая а от *****. Очередной штамм которыми рашисстское кгб будет наводнять цивилизованный мир.
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24.04.2021 15:20 Відповісти
Привет от Ши Чженли, лично.
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24.04.2021 19:52 Відповісти
ну тут русские не причем, просто китайцы намудрили
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26.04.2021 12:00 Відповісти
1) московського слова вчений нема в українській мові, лише науковець;
2) якщо вірус виявили лише в одної людини на цілий штат, то виходить, народ хворіє таки на токсичне захворювання легенів спричинене розпилюванням з літаків отруйного порошка фториду берилія BeF2, цей вид враження здоров'я має назву бериліоз, запалення легенів, гранульоми і т.д.
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24.04.2021 14:24 Відповісти
...і дньом і ночью кот учьоний...
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24.04.2021 14:30 Відповісти
https://youtu.be/TCCyRrLVzjc
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24.04.2021 14:39 Відповісти
Эх, побольше бы таких НАУКОВЦИВ. Продолжай и дальше просвещать темноту.
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24.04.2021 14:41 Відповісти
Хворієш, чи баняком об дуба влупився?
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24.04.2021 15:32 Відповісти
Писец, ну и маразм!
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24.04.2021 17:03 Відповісти
Новий мутований штам коронавірусу виявився невразливим для антитіл, - вчені - Цензор.НЕТ 6508
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24.04.2021 14:41 Відповісти
Для гробовщиків одні приємні новини.
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24.04.2021 14:48 Відповісти
Для гробовщиків? Наврядчи. Середній вік померлих від ковіду по світу - 80 років.
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24.04.2021 16:02 Відповісти
Для пенсійного фонду.
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24.04.2021 20:16 Відповісти
биологическое оружие -как оно есть
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24.04.2021 15:52 Відповісти
Китайский институт вирусологии в Ухане и Ши Чженли не зря свой рис жрут.
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24.04.2021 19:55 Відповісти
Раньше такое было только в триллерах
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24.04.2021 20:51 Відповісти
готовили почву
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24.04.2021 21:04 Відповісти
вот *****
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24.04.2021 17:29 Відповісти
А верблюжий штамм уже в наличии или еще едет?
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24.04.2021 17:29 Відповісти
Зачем тебе?
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24.04.2021 23:10 Відповісти
Чо спрашуешь? Хочу его пользовать. Бабло надо, понял
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24.04.2021 23:20 Відповісти
Не быкуй.Для тебя козла, верблюжий не подойдет
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25.04.2021 13:52 Відповісти
Походе ненужной вакциной нас скоро завалят. Успевали бы платить.
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24.04.2021 18:45 Відповісти
Произошла потеря при переводе. Дело в том что слово "Variant" можно перевести как "штамм", но в данном контексте речь идет о разновидности Covid-19, а не о новом штамме.
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24.04.2021 19:46 Відповісти
Чем различаются понятия "новый штамм" и "разновидность" вируса? Думала, что это одно и то же.
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24.04.2021 21:52 Відповісти
Штамм - это отдельный вид, а не разновидность мутации. Мутация - это процесс разрушения. Заразившись штаммом, человек болеет пока этот вирус не мутирует и окончательно вымрет или вирус или человек.
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24.04.2021 22:45 Відповісти
В Одессе с завтрашнего дня наконец-то желтая зона. Только все приободрились, начали выходить из депрессии перманентных карантинов , а тут опять .
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24.04.2021 20:50 Відповісти
дизайн сайта поменяли? снова белый стал. в глазах рябит. верните прежний цвет.
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24.04.2021 21:20 Відповісти
Он оказался неуязвим для некоторых нейтрализующих антител. Это что же получается, что вакцинация бесполезна? До экспериментировались.
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24.04.2021 22:53 Відповісти
Тобто студент не в курсі, що він =хворий=, а у нього щось знайшли =революційно-наукове= ?
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24.04.2021 22:58 Відповісти
https://www.jpost.com/health-science/research-finds-new-coronavirus-variant-potentially-resistant-to-antibodies-665836 The strain, BV-1, was found in one individual who had reported mild symptoms of COVID-19.
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25.04.2021 15:16 Відповісти
ПРОРЕЖИВАНИЕ наступило...
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25.04.2021 05:00 Відповісти
 
 