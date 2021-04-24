Новий мутований штам коронавірусу виявився невразливим для антитіл, - вчені

Вчені з Техаського університету A&M виявили новий штам коронавірусу COVID-19 - "BV-1". Він виявився невразливим для деяких нейтралізуючих антитіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише 24 канал із посиланням на MedicalXpress.

Попри те, що такий варіант COVID-19 виявили наразі лише в однієї людини з легкими симптомами, вчені повідомили, що вірус містить генетичні маркери, які сприяють швидкому поширенню і тяжких наслідків для організму.

Вперше BV-1 виявили у американського студента з Техасу в межах університетської програми тестування COVID-19.

Інфікований отримав позитивний результат 5 березня. Через 20 днів тест також підтвердив наявність вірусу, що може свідчити про більшу тривалість хвороби. Негативний результат на наявність вірусу студент отримав 9 квітня.

Читайте також: Більшість перехворілих на COVID-19 захищені від повторного зараження щонайменше рік, - вчені

Зазначено, що інші дослідження підтвердили, що кілька нейтралізуючих антитіл неефективні для інших варіантів COVID-19 із тими ж генетичними маркерами, що й BV-1.

Експерти з Техасу вже повідомили відповідну інформацію про послідовність геному BV-1 в глобальну базу геномних даних вірусів грипу і коронавірусу GISAID.

Читайте також: У кожного третього перехворілого на COVID-19 виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку, - вчені