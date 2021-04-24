Новий мутований штам коронавірусу виявився невразливим для антитіл, - вчені
Вчені з Техаського університету A&M виявили новий штам коронавірусу COVID-19 - "BV-1". Він виявився невразливим для деяких нейтралізуючих антитіл.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише 24 канал із посиланням на MedicalXpress.
Попри те, що такий варіант COVID-19 виявили наразі лише в однієї людини з легкими симптомами, вчені повідомили, що вірус містить генетичні маркери, які сприяють швидкому поширенню і тяжких наслідків для організму.
Вперше BV-1 виявили у американського студента з Техасу в межах університетської програми тестування COVID-19.
Інфікований отримав позитивний результат 5 березня. Через 20 днів тест також підтвердив наявність вірусу, що може свідчити про більшу тривалість хвороби. Негативний результат на наявність вірусу студент отримав 9 квітня.
Зазначено, що інші дослідження підтвердили, що кілька нейтралізуючих антитіл неефективні для інших варіантів COVID-19 із тими ж генетичними маркерами, що й BV-1.
Експерти з Техасу вже повідомили відповідну інформацію про послідовність геному BV-1 в глобальну базу геномних даних вірусів грипу і коронавірусу GISAID.
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Политическая ответственность? Не переизберуться? Это ОЧЕНЬ СЛАБОЕ наказание за ТАКИЕ голосования и преступления. Судить их надо будет. Трибуналами судить.
Кто сделал? По моему предположению это или кацапы на "Векторе", решившие начать биологическую войну, или китайцы, у которых произошла утечка того, что готовили на потом, но с теми же целями что и кацапы, или сионисты с билом Гейтцем, которые решили заработать на панэпидемии несколько тысяч миллиардов долларов и поставить мир в зависимость от фармкомпаний.
Старое Римское, при расследовании преступлений, когда еще не было поиска по отпечаткам пальцев или по ДНК - "Ищи, кому выгодно".
Абсолютным большинством фарм фабрик и корпораций владеют евреи. Израиль сразу ввел самый жесткий карантин в мире. Быстрее сделает вакцину тот, кто разработал вирус. В Израиле быстрее всех в мире провели вакцинацию. Так что, как минимум, они одни из подозреваемых.
https://www.brighteon.com/76686ab5-b88d-4185-b4fb-9***********
а тем кто поддался слабости и выкинул, советую купить Новогоднюю Йолочку уже сейчас..
похоже, этот "праздник" на долго..
Первый раз такое видел...Обычно до рождества только стояла..А до старого Нового года не достаивала - полнностью осыпалась...
Жалко было - могла еще стоять...!
А потом днём ходил мимо неё ходил пару дней, и замечал что некоторые на это диво на экскурсию ходили пальцами тыкали... Она РЕАЛЬНО - как "вчера и лесу"...
Кацапам очень далеко до технологий комми-китаезов.
2) якщо вірус виявили лише в одної людини на цілий штат, то виходить, народ хворіє таки на токсичне захворювання легенів спричинене розпилюванням з літаків отруйного порошка фториду берилія BeF2, цей вид враження здоров'я має назву бериліоз, запалення легенів, гранульоми і т.д.