Макрон призвал Путина отвести войска и возобновить диалог с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина отвести войска от границы с Украиной. Телефонный разговор состоялся 26 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Макрон призвал российского президента со всей ответственностью взять на себя обязательства по снижению напряженности в отношениях с Украиной. Это должно произойти "путем реального отвода войск и тяжелой техники от границы, четкого подтверждения прекращения огня и надежного возобновления диалога", отметили в пресс-служба Елисейского дворца.

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