Макрон призвал Путина отвести войска и возобновить диалог с Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина отвести войска от границы с Украиной. Телефонный разговор состоялся 26 апреля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Макрон призвал российского президента со всей ответственностью взять на себя обязательства по снижению напряженности в отношениях с Украиной. Это должно произойти "путем реального отвода войск и тяжелой техники от границы, четкого подтверждения прекращения огня и надежного возобновления диалога", отметили в пресс-служба Елисейского дворца.
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+13 Alexander Cherepchenko
показать весь комментарий26.04.2021 22:09
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Пусть ***** валит с нашей территории, выплатив репарации и компенсации.
Нет?
Тогда пусть с жабами на Масква-реке диалоги ведет.
Ибо в 2014 были освобождены 2/3 Донбасса
Хоча, вам, зебілам - аби насрати. А ті перемир'я, на тих ще умовах - якраз то були потрібні, необхідні ЗСУ. На відмінну від нинішніх, коли наших хлопців. як в тирі касапи розстрілюють.
а то жилеты нападут
призвал Путина отвести войска
И вы все на кого-то надеятесь???
Придурки....