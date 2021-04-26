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Новости Агрессия России против Украины
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Макрон призвал Путина отвести войска и возобновить диалог с Украиной

Макрон призвал Путина отвести войска и возобновить диалог с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина отвести войска от границы с Украиной. Телефонный разговор состоялся 26 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Макрон призвал российского президента со всей ответственностью взять на себя обязательства по снижению напряженности в отношениях с Украиной. Это должно произойти "путем реального отвода войск и тяжелой техники от границы, четкого подтверждения прекращения огня и надежного возобновления диалога", отметили в пресс-служба Елисейского дворца.

Читайте также: Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон

Автор: 

путин (31203) Франция (3487) Макрон (1295)


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Топ комментарии
+13
Нахрен нам его диалоги!
Пусть ***** валит с нашей территории, выплатив репарации и компенсации.
Нет?
Тогда пусть с жабами на Масква-реке диалоги ведет.
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26.04.2021 22:09
+7
А вивести свою армію з окупованих територій - це мікрон "забув" ***** нагадати?
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26.04.2021 22:11
+5
не 7, а 2 года.
Ибо в 2014 были освобождены 2/3 Донбасса
Макрон призвал Путина отвести войска и возобновить диалог с Украиной - Цензор.НЕТ 6312
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26.04.2021 22:15
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Правила форума Совет форумчан
Нахрен нам его диалоги!
Пусть ***** валит с нашей территории, выплатив репарации и компенсации.
Нет?
Тогда пусть с жабами на Масква-реке диалоги ведет.
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26.04.2021 22:09 Ответить
7 лет диалога
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26.04.2021 22:09 Ответить
В Карабахе тридцать лет длился минск, пока турки дюлей не наваляли.
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26.04.2021 22:12 Ответить
не 7, а 2 года.
Ибо в 2014 были освобождены 2/3 Донбасса
Макрон призвал Путина отвести войска и возобновить диалог с Украиной - Цензор.НЕТ 6312
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26.04.2021 22:15 Ответить
главное правильно пользоваться "перемирием"
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26.04.2021 23:08 Ответить
та нужно было этих сепаров огнем сжигать всех без разбора. Что бы такие как ты потом не задавали глупые вопросы.
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26.04.2021 23:06 Ответить
це після Іловайської і Дебальцевських трагедій? А чим і ким тоді було воювати?
Хоча, вам, зебілам - аби насрати. А ті перемир'я, на тих ще умовах - якраз то були потрібні, необхідні ЗСУ. На відмінну від нинішніх, коли наших хлопців. як в тирі касапи розстрілюють.
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26.04.2021 22:46 Ответить
А вивести свою армію з окупованих територій - це мікрон "забув" ***** нагадати?
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26.04.2021 22:11 Ответить
Народу України обридло ще за Порошенка діалогатись, а тепер видно і Путіну обридло. Тільки Зеленський за. І Макрон підтримує.
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26.04.2021 22:13 Ответить
Допустим, не отвел, какие дальнейшие действия?
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26.04.2021 22:13 Ответить
Макрон сывочолого напоминает. ***** нехотя отвел войска, получая поджопники из Лондона и Вашингтона, и тут Макрон решил попризывать. Зебилы неделю собирали подписи для созыва ВР, наконец собрали на 27 апреля, и сывочолый тут как тут - це моя заслуга
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26.04.2021 22:15 Ответить
пока ничего не отвел - только пообещал
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26.04.2021 22:19 Ответить
а ты кацапского троля напоминаешь, тебя от Пороха также плющит, как и твоего кремлевского ФСБешного гнома и всю вашу промоскальскую падаль
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26.04.2021 22:21 Ответить
не звизди микрон
а то жилеты нападут
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26.04.2021 22:21 Ответить
Никогда в Украине не создадут мир те, кто в Минске(жабоеды и фрицы ) создали войну,отрезав ,под создание подконтрольных рашисту ордло ,для ведения войны с Украиной часть ее суверенной территории.
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26.04.2021 22:35 Ответить
а кацапы пишут другое-президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой https://lenta.ru/tags/persons/makron-emmanuel/ Эммануэлем Макроном обсудил внутриукраинский конфликт и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на http://www.kremlin.ru/events/president/news/65450 сайте Кремля.Президент России отметил, что Киев занимает провокационную позицию и намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения, а также пренебрегает положениями Минских соглашений. Он заявил, что страна должна придерживаться существующих договоренностей, в первую очередь это касается налаживания диалога с Донецком и Луганском, а также правового оформления особого статуса Донбасса.
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26.04.2021 22:39 Ответить
а также он, в лице ЗЁ, бился головой о бетон в Кривом роге, возле квартиры. Почти рассыпался. Бетон. Но не до конца
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26.04.2021 22:48 Ответить
Я плакальььь. И да,
призвал Путина отвести войска
И вы все на кого-то надеятесь???
Придурки....
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26.04.2021 22:45 Ответить
Французские слизни уже рвотный рефлекс последних лет 500 вызывают.
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26.04.2021 22:48 Ответить
макрон для пу ніхто. По перше макрон тимчасовий управлінець а хvйло пожиттєвий власник московії, по друге хvйло вже купив цю хвойду а тих кого купив зазвичай не слухаєш.
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26.04.2021 23:08 Ответить
Тільки якщо віддасиш Лімузен.Давай кусок Франції *****,і станеш Мануель-Миротворец перший.
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26.04.2021 23:10 Ответить
ЗАЧЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ С УБИЙЦЕЙ И ТЕРРОРИСТОМ !!!
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26.04.2021 23:16 Ответить
ути пути)))
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26.04.2021 23:25 Ответить
Так уже отводят, Шойгу сказал все, ученья закончились.
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26.04.2021 23:43 Ответить
 
 